СК: Галявиев в день нападения установил взрывное устройство в школе

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НОВОСТЬ ЧАСА

Напавшего на школу в Казани арестовали на два месяца

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
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Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это выпад в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Дипломированный психолог, работающий сейчас кассиром в гипермаркете, потому что не нашел вакансии по специальности, мог бы спасти казанских школьников, вовремя диагностировав патологию у будущего убийцы. Подробности...

Вернуть смертную казнь

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. А справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Дети становятся заложниками гуманизма

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Обсуждение: 9 комментариев

Таджики против киргизов: новая война?

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Напавшего на школу в Казани арестовали на два месяца
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    Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

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    К атаке на Израиль привели арабские хитрости

    исчезновение нефти и газа


    России предстоит повторить сланцевую революцию США

    трагедия в казани


    Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

    Смерть и справедливость


    Сергей Мардан: Вернуть смертную казнь

    Маленькое чудовище


    Елена Кондратьева: Дети становятся заложниками гуманизма

    Сумасшествие и воля


    Герман Садулаев: Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

    последние дни войны


    Штурм Берлина потребовал от Красной армии особой изобретательности

    на ваш взгляд


    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?

    СК: Галявиев в день нападения установил взрывное устройство в школе

    12 мая 2021, 18:41

    Текст: Елена Мирошниченко

    В день нападения на школу в Казани подозреваемый Ильназ Галявиев установил на первом этаже учебного заведения взрывное устройство, заявил следователь в зале суда.

    «Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», – цитирует следователя ТАСС. Уточняется, что при нападении на школу он выстрелил не менее 17 раз.

    Галявиев ранее был доставлен в суд, где ему изберут меру пресечения. В зале суда он заявил, что у него нет тяжких заболеваний.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  99 комментариев

    Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали

    По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.


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    Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие

    11 мая 2021, 19:19

    Текст: Ксения Панькова

    Сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина «ОхотАктив» сообщил, что напавший на школу в Казани мужчина при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях.

    По его словам, необходимые процессы при покупке огнестрельного оружия были соблюдены. Как отметил продавец, оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии, передает РИА «Новости».

    «Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение. И только после этого со всеми заключениями ему выдают лицензию. Когда пришел, он эту лицензию предъявил. И паспорт», – рассказал сотрудник оружейного магазина.

    Он подчеркнул, что лицензия, которую предъявил злоумышленник, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и «все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность». При этом не назвал марку приобретенного оружия, отметив лишь, что оно было «бюджетное» – около 30 тыс.

    Кроме того, по словам продавца, в том, что юноша приехал за оружием из Татарстана в соседнюю республику Марий Эл, нет ничего удивительного. «Из других регионов приезжают. Это законом не запрещено», – заключил сотрудник магазина.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  99 комментариев

    Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Ученик гимназии № 175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

    Коментарии (49)
    Убитая в Казани учительница пыталась спасти ребенка
       12 мая 2021, 11:18
    Фото: instagram.com/ignatevaelle
    Текст: Алина Назарова

    Погибшая 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева пыталась спасти ребенка от напавшего на казанскую гимназию, рассказал источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», – сообщил источник ТАСС.

    По данным Mash, Игнатьева собиралась уходить из школы после окончания учебного года.

    «Эльвира работала учителем, продолжая традиции семьи, – мать тоже была преподавателем. … По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск в Турцию. Все это Эльвира собиралась сделать после увольнения – только доработать положенный срок в классе, где она вела английский, чтобы не бросать учеников», сообщает канал.

    В среду Игнатьева была похоронена на одном из казанских кладбищ.

    Согласно информации на сайте школы, Игнатьева преподавала в гимназии на протяжении четырех лет, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она пришла на работу в школу в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе ее закончил, но у него Игнатьева не преподавала.

    Тем временем в Сети появилась запись, на которой видно, как ученики одного из классов казанской школы прятались за партами во время нападения. В это время учитель стояла у двери класса, чтобы в случае атаки первой оказать сопротивление и попытаться спасти детей. Пользователи Сети отмечают мужество и смелость учителя.

    Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии №175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

    Коментарии (82)
    Стало известно о проблемах в личной жизни напавшего на школу в Казани
       12 мая 2021, 07:25
    Фото: Еду в Татарстан/Telegram
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что личная жизнь у молодого человека не складывалась.

    По ее словам, Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом различной электроники, а все свободное время проводил за компьютером. «Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», – сообщила тетя Ильназа Галявиева в интервью «МК».

    Женщина добавила, что не знает, по какой причине молодой человек перестал ходить на учебу. «Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось», – пояснила близкая Галявиева.

    Родственница студента отметила, что ни он, ни его близкие не употребляли алкоголь и не курили. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась.

    «Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания), что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта – это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», – заключила родственница задержанного.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

    Коментарии (45)
    Появились сведения о семье напавшего на школу в Казани

    12 мая 2021, 04:32

    Текст: Антон Никитин

    Семья стрелявшего в казанской гимназии была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, заявила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

    «Убийца – из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», – приводит слова Волынец РИА «Новости».

    Омбудсмен выразила уверенность, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии». «Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная) ситуация будет повторяться», – заявила она.

    Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии. Задержан студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок.

    По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    Коментарии (38)
    Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани
       12 мая 2021, 07:57
    Фото: vk.com/region_kazan116/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что во время учебы совершивший нападение на школу № 175 в Казани был спокойный, положительный.

    По словам Альфии Мустафиной, в 2017 году она в течение четырех месяцев была классным руководителем Галявиева. «Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный», – рассказала она в интервью РЕН ТВ.

    Учительница гимназии отметила, что юноша был «хорошистом» и не общался с шумными и «крутыми» компаниями. «Спокойный, тихий мальчик был», – добавила Мустафина.

    Преподавательница, которая была в учебном заведении во время нападения, также рассказала о моменте, когда началась стрельба.

    «Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: «Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте». Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно – там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые», – указала она.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

    Коментарии (29)
    Психолог предположил причину нападения на школу в Казани
       12 мая 2021, 13:20
    Фото: vk.com/region_kazan116/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Можно предположить, что виной несвойственного нападавшему на казанский лицей поведения стали сложности в личной жизни, какие-то личные кризисы, но, безусловно, нельзя отрицать и вероятное нарушение психического здоровья, рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Михаил Иванов, комментируя рассказ родной тети молодого человека о его характере.

    Родная тетя подозреваемого в нападении на школу в Казани Ильназа Галявиева рассказала, что мальчик всегда хорошо учился, был спокойным, не курил и не пил. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась. Кроме того, она отметила, что после задержания нападавший орал так, «как никогда не кричал».

    «С одной стороны можно предположить, что всему виной сложности в личной жизни, какие-то личные кризисы, но, безусловно, нельзя отрицать и нарушение психического здоровья. Причем от мягких пограничных до психоза. В принципе, даже при психических нарушениях личностный кризис тоже может быть, но он уже более патологично будет протекать», – рассказывает Иванов.

    Он подчеркивает, что то, что его характеризуют окружающие как закрытую личность, может означать проблемы со сверстниками. При этом он отмечет, что не все тихие люди имеют проблемы с социумом.

    «Ему было 19 лет, поэтому мне кажется, что нужно было раньше налаживать какие-то вне семейные досуговые секции, увлечения, где ребенок мог бы себя реализовывать. Хоть его тетя и говорит, что он был личностно как-то неустроен, но все-же у него такой возраст, когда более важно профессиональное становление, и когда встречается дефицит в коммуникационном плане – это может не очень хорошо сказываться. Но все же я склоняюсь к тому, что его поведение вызвано не какими-то личностными особенностями, а психической дисгармонией», – полагает специалист.

    Психолог подчеркивает, что в любом случае судить и делать какие-то однозначные выводы касательно молодого человека не стоит, поскольку итог сможет показать лишь большая комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая расставит все точки над «и» и определит, в каком состоянии был юноша: это реакция на какую-то ситуацию, личностную дисгармонию или это тяжелое психическое расстройство.

    «Но что касается этого подростково-юношеского возраста, то в целом педагоги-психологи должны заниматься детьми этой категории. А получается так, что эта сфера немного провисает у нас. Занимаются школьниками, дошкольниками, а вот подростки, если они не в какой-то спортивной, музыкальной «теме», то они должны сами себя искать. И вот эти кризисы поиска могут, конечно, в том числе и до таких ситуаций доводить. Но, безусловно, нужно будет проанализировать, какой контент мальчик смотрел, насколько какие-то другие силы могли на него влиять и так далее», – говорит Иванов.

    По словам собеседника, психологи должны больше работать с подростками и юношами, выявлять их какие-то сильные и слабые стороны. Сильные – профориентационные, слабые – личностная уязвимость, тревожность. С ребятами необходимо работать, увеличивать их стрессоустойчивость и оказывать психологическую, а в некоторых случаях даже рекомендовать психиатрическую помощь.

    «Психолог – промежуточное звено между образованием и медициной, в частности психиатрии. То есть он должен выполнять профилактическую функцию как в образовательном учреждении, так и в детских поликлиниках. И чем раньше он выявит у ребенка какую-то дисгармонию, тем раньше можно будет подавить тревогу. А когда пожар уже во всю горит, то тут уже тяжело профилактировать, поэтому приходится прибегать к другим методам лечения уже у других специалистов», – заключил психолог.

    Во вторник в казанском лицее № 175 было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли девять человек (двое взрослых и семеро детей), пострадал 21 человек. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Бывший классный руководитель молодого человека рассказал, что мальчик во время обучения в школе был тихим и спокойным. Тем не менее уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец сообщила, что на уровне личных отношений контакта с родителями у стрелявшего не было.

    Коментарии (30)
    Кузнецова рассказала о взрывном устройстве в раздевалке школы в Казани

    11 мая 2021, 20:00

    Текст: Елизавета Булкина

    Мужчина, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, установил в раздевалке взрывное устройство, подтвердила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

    «Мы прошли по всему маршруту... Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва... Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены... к счастью, не оказалось детей», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. «Было заложено устройство нападавшим», – добавила омбудсмен, говоря о причине взрывов.

    Также Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарстана, по информации уполномоченных ведомств, нет охраны, выясняются причины, об этом сообщает РИА «Новости».

    Кузнецова также возложила букет цветов к стихийному мемориалу около школы.

    Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  99 комментариев

    При этом руководство школы заявило, что здание охраняла только вахтерша. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

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    СМИ раскрыли диагноз напавшего на казанскую школу
       12 мая 2021, 14:22
    Фото: Eduvtatarstan/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.

    «Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга. С 2017 года он стоял на учете в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия», сообщает Telegram-канал Life, сообщая, что заметные проблемы с головой начались у преступника летом 2020 года.

    По словам родственников Галявиева, они знали о болезни. После выпуска из школы он стал жаловаться на головные боли и обратился в больницу, где и поставили диагноз.

    В последнее время Галявиев жил отдельно, родители съехали в новую квартиру. О его отчислении из колледжа никто не знал.

    Энцефалопатия – общее название для невоспалительных (в отличие от энцефалита) заболеваний головного мозга, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции. Энцефалопатия бывает врожденная и приобретенная (например, органические поражения головного мозга, связанные с отравлениями, инфекциями, алкоголизмом, травмами, гиповитаминозами, сосудистыми заболеваниями головного мозга, нехваткой витамина В).

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали

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    Эксперт рассказал о системах безопасности в школах Израиля
       11 мая 2021, 21:25
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    В израильских школах при входе охрана обыскивает всех, кроме учеников и персонала учебного заведения, а также наблюдает за поведением учащихся через камеры, которые установлены на всей территории образовательного учреждения, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми, комментируя нападение стрелка на школу в Казани.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя нападение на лицей в Казани, заявил газете ВЗГЛЯД, что России нужно совершенствовать систему охраны школ. Кроме того, он обратил внимание на то, что «в этой школе не было охраны», но «была оборудована тревожная сигнализация, которая сработала, и это позволило в кратчайшие сроки прибыть на место группе задержания Росгвардии».

    «У нас при входе в школу, кроме учеников, тех, кого хорошо знает охрана и персонала школы, всех-всех обыскивают. То есть у нас практически невозможно пройти в школу с оружием. Хотя очень часто бывает, что отец, брат учащегося или даже бывший ученик, пришедший из армии, приходят с оружием, но это совершенно другое. Но каждое учебное заведение находится под тотальным присмотром», – говорит Кедми.

    Он подчеркивает, что в израильское учебное заведение просто невозможно зайти без того, чтобы охрана не остановила и не определила, зачем он идет в школу, какое имеет отношение и так далее. Если есть какое-то подозрение – обыскивают, и если что-то находят, что им не нравится, тут же вызывают полицию.

    «Если такова криминальная обстановка или проблема террора, то другого выхода нет. Если я приду забирать маленького внука из школы, то даже меня охранник не пустит, если он меня пока еще не знает. Он сразу же начнет звонить, выяснять, кто должен прийти, и пропустит только с разрешения, иначе не бывает. А в некоторых школах вообще никого, кроме учеников и персонала, не пускают: родители на улице ждут, пока кончатся занятия», – рассказывает собеседник.

    Кроме того, во всех кабинетах, коридорах, во дворе школы – везде, кроме туалетных комнат, расставлены камеры наблюдения. То есть охрана регулярно наблюдает в том числе и за поведением детей, среди которых также происходят инциденты.

    Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

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    Опубликованы фото обысков в квартире напавшего на казанскую школу
       12 мая 2021, 13:53
    Фото: Telegram
    Текст: Алина Назарова

    В ходе обысков квартиры напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева были обнаружены гвозди, селитра, патроны, а также следы попыток поджечь квартиру.

    При обыске в квартире Галявиева нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства «Мухомор», упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и ряд видеозаписей, сообщает Life.

    Также были обнаружены и следы попыток поджечь квартиру: Галявиев планировал устроить пожар в своей комнате в надежде, что пламя перекинется на мебель и стены, однако по счастливой случайности этого не произошло – подгорела лишь часть межкомнатной двери.

    Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, «в ходе обыска в квартире Гулявиева были изъяты компоненты для создания самодельного взрывного устройства, в том числе шурупы и гвозди, которыми он мог начинить бомбу. Также было обнаружено большое количество пулевых охотничьих патронов, Коран и другая религиозная литература».

    По его словам, также в квартире Гулявиева был найден его охотничий билет, банковские карты и разрешение на ношение оружия.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

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    Дуров рассказал о создании и блокировке Telegram-канала стрелявшего в школе в Казани
       12 мая 2021, 17:04
    Фото: Tatan Syuflana/AP/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Стрелявший в Казани разместил пост о своих планах в Telegram-канале за 20 минут до событий, в течение часа канал был заблокирован за призыв к насилию, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

    «Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

    Создатель мессенджера уточнил, что даже в том случае, если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, «едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».

    По мнению Дурова, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.

    «Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», – заключил Дуров.

     

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    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, пытавшаяся спасти ребенка, а также женщина-работник, еще 23 человека пострадали.

    Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.

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    Грозивший взорвать школу мужчина задержан в Крыму

    12 мая 2021, 09:57

    Текст: Алина Назарова

    Правоохранители задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который угрожал в социальных сетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб, сообщил источник в правоохранительных структурах полуострова.

    «В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей», – сказал источник ТАСС.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек пострадал.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения. 

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    Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе
       12 мая 2021, 09:28
    Фото: Anton Raykhshtat/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Состояние 18 детей и троих взрослых, пострадавших при нападении на казанскую гимназию, к утру среды не изменилось, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

    «Состояние пострадавших без изменений», – сказала она, передает РИА «Новости».

    В то же время источник в медицинских службах сообщил, что «сейчас рассматривается вопрос об эвакуации в Москву восьмерых пострадавших», передает ТАСС.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что после трагедии в Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, из них шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Восемь детей, по его информации, получили огнестрельные ранения, остальные – ранения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания. Кроме того, в двух казанских больницах находятся трое взрослых пострадавших при стрельбе.

    Для работы с пострадавшими в Казань из Москвы, по информации Мурашко, прибыли 39 человек, в том числе специалисты из федеральных клиник: анастезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты «Центроспаса» и психологи.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек пострадал.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Коментарии (0)
    В СК опровергли сообщения о заложенном в школе в Казани взрывном устройстве

    11 мая 2021, 22:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Устроивший стрельбу в школе в Казани взорвал СВУ при входе в учебное заведение, других взрывных устройств в школе обнаружено не было, заявили в Следственном комитете.

    «Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности... На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Об этом сообщает ТАСС.

     

    Она также напомнила, что достоверная информация может исходить от того правоохранительного органа, который занимается уголовным делом.

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    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  99 комментариев

    Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы заявило, что здание охраняла только вахтерша. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

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    Глава Минпросвещения рассказал про героизм учителей школы в Казани

    11 мая 2021, 19:36

    Текст: Елена Мирошниченко

    Самоотверженные действия учителей школы №175 в Казани, где произошла стрельба, позволили избежать большего числа жертв, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв... Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы дети зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявил об этом, поэтому в целом учителя (действовали) самоотверженно», – цитирует РИА «Новости» Кравцова.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  99 комментариев

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Коментарии (9)
     
     
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