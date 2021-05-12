Соловьев: Смертная казнь - самый надежный способ не допустить повторения убийства детей

«Я однозначно за смертную казнь в ряде исключительных случаев», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев. По его мнению, высшая мера наказания должна применяться в ситуациях, когда речь идет об убийстве детей. В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года.

«Я всегда был за смертную казнь, за высшую меру социальной защиты. Конечно, надо понимать, в каких случаях можно применять ее. Но вчерашний случай очевидный. Когда речь идет о жизни детей, то здесь не вопрос о том, чтобы убийца страдал на пожизненном заключении, раскаялся... Важно не допустить повторного преступления, совершенного этим персонажем. А для достижения этой цели самый надежный способ – это смертная казнь», – считает теле-радиожурналист Владимир Соловьев.

Соловьев считает аморальной ситуацию, при которой «родители погибших детей своими налогами оплачивают содержание этого зверя в тюрьме».

Впрочем, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционном законодательству Андрей Клишас в интервью РИА «Новости» исключил снятие моратория на смертную казнь в России, пояснив, что это следует из решения Конституционного суда РФ по соответствующему вопросу. В России, как стране-участнице Совета Европы, установлен мораторий на смертную казнь. Последняя смертная казнь состоялась в августе 1996 года (по другим источникам – в сентябре того же года), а официально она была отменена в 1997 году.

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Соловьев напомнил, что после присоединения к Совету Европы Россию регулярно начал осуждать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и требовать, «чтобы мы выплачивали деньги всяким Навальным и прочим». «ЕСПЧ давно уже используют не как суд, а как средство для политических разборок. Это единственное, что мы получили от нахождения в Совете Европы? Плюс – возможность наших депутатов ездить туда и выслушивать оскорбления в адрес России? Так что нам дал Совет Европы? Мы что, вошли в Европейский союз? Мы получили безвизовый статус? В Россию пришли инвестиции? Нет! То есть мы ничего не получили. Так нужно прощаться с этим Советом, как с неправильным и ошибочным решением 90-х», – уверен Соловьев.

Журналист призвал жить не чужими законами, «а тем, что необходимо нашему государству». «Европа не имеет права указывать нам, как и мы не имеем права указывать Европе. Кстати, в Америке, которая считается чуть ли не эталонной демократической страной, в 27 штатах есть смертная казнь. А в Южной Каролине даже появилась возможность выбора между электрическим стулом, смертельной инъекцией и расстрелом», – подытожил Соловьев.

Однако журналист Владимир Познер уверен, что «казнь можно рассматривать только как мщение, а не как способ борьбы с преступностью». «Я считаю, что не мы создаем жизнь и не нам ее прекращать», – сказал журналист.