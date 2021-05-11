Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы Израиля Трамп обвинил Байдена в эскалации палестино-израильского конфликта 11 мая 2021, 23:58

Фото: Michael Candelori/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что эскалации в зоне палестино-израильского конфликта способствовала слабость администрации Джо Байдена. По словам 45-го президента США, во время его администрации «противники Израиля знали о его поддержке со стороны США и немедленных последствиях в случае нападения» на еврейское государство, передает ТАСС. «При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израилю приводят к новым атакам на наших союзников», – отметил Трамп в заявлении, опубликованного на сайте комитета политических действий Save America, основанного 45-м президентом США. По его словам, американская администрация должна добиваться того, чтобы палестинцы «прекратили насилие, террор и ракетные удары». К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.

Израиль начал вывод силовиков из мечети Аль-Акса 11 мая 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

Сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. По данным палестинской радиостанции, израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы, передает ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение понедельника в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, ранения получили не менее 520 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву 11 мая 2021, 22:13

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan. В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС. Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус. По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. ХАМАС предъявил Израилю ультиматум 11 мая 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. «Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <…> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов», – приводит ТАСС слова представителя группировки Абу Убайды. Ранее, по сведениям палестинского издания Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение дня, по последним данным, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца. Ранее сообщилось, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. ХАМАС призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем 11 мая 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что всем арабским государствам следует расторгнуть мирные соглашения с Израилем. «События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен», – приводит слова аль-Арури ТАСС. По словам заместителя главы Политбюро исламского движения ХАМАС, «оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города». «Невозможно более молчать о преступлениях, которые творит Израиль в Восточном Иерусалиме», – заявил аль-Арури в интервью телеканалу Al Mayadin. Замглавы Политбюро ХАМАС предупредил, что «бойцы отрядов исламского сопротивления, базирующиеся в секторе Газа, вступили в битву за мечеть Аль-Акса не на один день». Он указал, что военные действия будут продолжаться, поскольку «судьба Восточного Иерусалима является сердцевиной конфликта». «Силы сопротивления берут в этот момент на себя ответственность за всю Палестину и ее народ», – заявил аль-Арури. Напомним, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Кроме того, в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, не менее шести из них – по Иерусалиму. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов 11 мая 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей», передает ТАСС. «Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия», – отмечается в заявлении. Ранее Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. До этого группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа 11 мая 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса». По данным радиостанции, самым сильным ударам подверглись города Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава, сообщает ТАСС. В результате обстрелов три человека погибли, из них один ребенок, еще трое получили ранения. Радиостанции сообщает, что удары наносятся по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Также уточняется, что обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным СМИ, удары осуществляются как ракетами, так и артиллерийскими снарядами. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Лавров заявил о попытках США сузить повестку встречи Путина и Байдена 11 мая 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку. «Диалог, конечно же, необходим. Особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями, остался только договор об СНВ-3», - заявил Лавров, передает РИА «Новости». «Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня... Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние», – отметил министр. Он напомнил, что российские предложения были переданы еще в последний год администрации Дональда Трапа и были подтверждены, «когда в Белом доме сменился хозяин». «Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», – добавил Лавров. Он также заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», – сказал Лавров. Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Израиль решил расширить военную операцию в секторе Газа 11 мая 2021, 23:27

Фото: Mahmoud Issa/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена усиливать удары по сектору Газа до полного уничтожения тоннелей палестинских радикалов, заявил начальник Генштаба еврейского государства Авив Кохави. «Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль]», – приводит ТАСС слова Кохави в эфире армейского радио «Галей ЦАХАЛ». Начальник Генштаба Израиля указал, что армия «поразила более 500 целей в Газе и уничтожила десятки радикалов». «[Движение] ХАМАС заплатит такую высокую цену, которую никогда еще не платило», – добавил он. Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По данным ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет 11 мая 2021, 08:54 Текст: Алина Назарова

Из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад», заявляет армия Израиля. «В ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю, было убито 15 террористов ХАМАС и поражено 130 объектов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе, в том числе: два туннеля, военный разведывательный пункт ХАМАС, объекты по производству и хранению оружия», – говорится в заявлении израильской армии, передает РИА «Новости». Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 612 палестинцев 11 мая 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Число палестинцев, получивших ранения в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612, сообщила газета «Аль-Кудс» со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. «В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев», – передает слова представителя общества ТАСС. Тем временем палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинцев, проживающих не территории Западного берега реки Иордан, продолжать противостояние с сотрудниками израильских правоохранительных органов. «Мы призываем наш палестинский народ во всех городах Западного берега <...> продолжать противостояние с оккупантами с тем, чтобы они заплатили цену за свою агрессию против наших святынь и против нашего народа», – приводит радиостанция слова официального представителя ХАМАС Хазема Касема. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян 11 мая 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

В результате обстрела палестинскими радикалами израильского города Ашкелон погибли два мирных жителя, сообщает МИД Израиля. По данным дипломатического ведомства, ракета попала в жилой дом. «В результате этого попадания ракеты террористов в жилой дом в Ашкелоне погибли двое мирных израильтян», – сообщил МИД Израиля, передает РИА «Новости». Ранее служба скорой помощи сообщала о четырех легко раненных осколками стекла и 17 пострадавшим от панических атак. В то же время газета Times of Israel сообщила, что радикалы из сектора Газа выпустили десятки ракет по крупным израильским городам Ашкелон и Ашдод, передает ТАСС. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Евросоюз призвал остановить насилие в секторе Газа и Иерусалиме 11 мая 2021, 07:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз привал стороны палестино-израильского конфликта незамедлительно остановить вспышку насилия в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. «Вспышка насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также в Газе и окрестностях должна немедленно прекратиться», – передает РИА «Новости» текст документа. «Ракетные обстрелы из сектора Газа по гражданскому населению Израиля неприемлемы и ведут к дальнейшей эскалации», – отметили в ЕС. В Брюсселе призвали всех лидеров проявлять ответственность, препятствовать деятельности экстремистов. «Мы вновь призываем все стороны предпринимать усилия по деэскалации. В первую очередь, необходимо избегать жертв среди гражданских лиц», – говорится в заявлении ЕС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Израиль призвал 5 тыс. резервистов из-за ситуации вокруг сектора Газа 11 мая 2021, 14:05 Текст: Елизавета Булкина

Армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа, сообщила пресс-служба израильского минобороны. «Министр обороны Бени Ганц разрешил провести мобилизацию 5 тыс. военнослужащих резерва различных подразделений, в том числе для укрепления сил Южного округа [в зону его ответственности входит граница с сектором Газа] и Управления тыла. Призыв резервистов позволит активизировать оперативную деятельность в ходе текущей армейской кампании «Стражи стены» [в отношении сектора Газа]», – передает сообщение израильского оборонного ведомства ТАСС. Ранее МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. Россия заявила о готовности к созыву министерской встречи ближневосточного квартета 11 мая 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Москва «в любой момент» готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме обсудят глава российского МИД Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш, заявил источник в МИД. «К министерской встрече мы готовы, активно поддерживаем идею. Антониу Гутерреш скоро должен приехать в Москву, за ним роль координатора созыва. И мы всегда ему говорим: давайте постараемся (организовать встречу), потому что зависит от готовности американцев – (госсекретаря США Энтони) Блинкена. Потому что Сергей Викторович Лавров готов в любой момент участвовать в таком заседании», – сказал источник РИА «Новости». Он добавил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров 12 мая встретится в Москве с генсеком ООН. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности 11 мая 2021, 22:21

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности», – приводятся на сайте МИД слова Захаровой. Она отметила, что Москва полагает «важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города». «Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника «квартета» международных посредников по БВУ во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – добавила она. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей» Кроме того, МИД Израиля сообщил, что в результате обстрела палестинскими радикалами израильского города Ашкелон погибли два мирных жителя. Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа.