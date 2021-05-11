В Белоруссии задержали направлявшийся в Россию грузовик с крупной партией гашиша

Белорусские таможенники перехватили партию гашиша массой около 330 кг, которую пытались провезти в тайнике на направлявшемся в Россию грузовике, возбуждено уголовное дело, сообщили в государственном таможенном комитете (ГТК).

«Преступление пресечено белорусскими таможенниками в рамках совместной операции с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь и Федеральной службой безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ГТК.

В нем отмечается, что Витебская таможня возбудила уголовное дело по статье УК «незаконное перемещение через границу наркотических средств или психотропных веществ». Водитель задержан, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия.

По данным ГТК, грузовик DAF, в полуприцепе которого и был оборудован тайник для перемещения крупной партии наркотиков, следовал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу. Движение автопоезда с партией товара «пиво солодовое» приостановили в Витебской области на трассе М1 недалеко от белорусско-российской границы. Чтобы убедиться в том, что в грузовом отсеке спрятан гашиш, а также определить точное место тайника, таможенники направили автопоезд на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска «Григоровщина». Было установлено место сокрытия наркотика, для его извлечения необходимо было распилить пол полуприцепа на части с применением специального оборудования.

«Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердил, что найденное спрессованное в виде плиток вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством – гашишем», – отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле в Белоруссии задержали российского гражданина, пытавшегося ввести на территорию ЕАЭС свыше 20 кг гашиша.