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ЕС на фоне санкций России обещал продолжить «борьбу за права человека»
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ЕС продолжит «борьбу за права человека, демократию и международные законы», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя ответные санкции России.
По его словам, ЕС осуждает действия Москвы, выражает солидарность с теми, против кого Россия ввела санкции. Боррель заверил, что ЕС не намерен прекращать «призывы к ответственности за нарушения прав человека». Он также повторил заявления о том, что решение Москвы «нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований» и что «Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений», передает ТАСС.
Напомним, накануне с похожим заявлением выступили председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза.
Захарова ответила обещавшему не замолкать председателю Европарламента
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европарламента Давида Сассоли о том, что ответные санкции Москвы не заставят ЕП «молчать».
Сассоли процитировал «Войну и мир» Льва Толстого: «Как писал Толстой, «и нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды». Председатель ЕС заявил: «Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал». Он заверил, что «никакие санкции или запугивание не остановят» ни ЕП, ни его лично «от защиты прав человека, свободы, демократии». «Угрозы не заставят нас молчать», – приводит его слова РИА «Новости».
«1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?» – ответила на это Захарова в Facebook.
В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными».
Россия ввела санкции против утверждавшего об отравлении Навального европейского химика
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В ответ на санкции Евросоюза Россия вводит ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», сообщило Министерство иностранных дел.
Санкции вводятся в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, председателя Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварса Абольиньша, директора Центра госязыка Латвии Мариса Балтиньша, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осы Скотта, главы Языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска, зампреда Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой.
«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», – говорится в заявлении на сайте МИДа.
Ведомство подчеркнуло, что практика односторонних санкций идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. «Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», – указали в МИДе.
Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
В сентябре 2020 года в Шведском институте оборонных исследований (FOI) вынес заключение, что блогер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Заявление об этом сделала доктор Оса Скотт. В 2013 году этот же институт утверждал, что в пригороде Дамаска Гуте был применен фосфорорганический отравляющий химагент зарин.
Немецкое издание раскритиковало Борреля за «ляпы» в дискуссии с Москвой
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Европейские политики, в том числе представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, склонны допускать «ляпы», они непоследовательны в отношениях с Россией, пишет немецкое издание Spiegel.
Боррель после встречи с главами МИД ЕС заявил, что у украинских границ якобы находятся 150 тыс. российских военных. На вопрос об источнике этих данных глава дипломатии отметил, что это «число, от которого стоит отталкиваться». Позже сотрудники Борреля уточнили, что число военных ближе к 100 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на статью издания.
«Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится все более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики», – указал Spiegel.
Также критике подверглось поведение Борреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. «Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал», – указало издание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Джабаров: При отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах
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Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть «наличными в чемоданах», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», – сказал Джабаров.
«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава МИД РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» – заявил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.
Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он. «В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран», – заключил законодатель.
Ранее Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией
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Европейский парламент в итоговой резолюции призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой.
«Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Жозепа Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами», – передает РИА «Новости» текст резолюции.
Как заявили депутаты Европарламента, «любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека». Также они осудили прошедшие недавно учения российской армии вблизи границ Украины, отметив, что Киев ответил на них «сдержанно». «ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения России, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины», – говорится в документе.
Кроме того, депутаты ЕП заявили о поддержке «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и непризнании «незаконной аннексии Крыма». В сообщении отмечается, что резолюции ЕП по международным вопросам носят необязательный характер, при этом институты ЕС должны брать их во внимание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Европарламент призывал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
ЕС посетовал на решение России ответить на санкции
Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли прокомментировали ответ Москвы на санкции.
В заявлении говорится, что действия России – «яркая демонстрация» ее выбора в пользу «конфронтации с ЕС» вместо «исправления негативной траектории двусторонних отношений». В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Действия Москвы, как говорится в заявлении, «нацелены непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц», передает ТАСС.
В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы.
Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии
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Москва не станет терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», и четко это демонстрирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми, но это упорно не хотят слышать ни в США, ни в европейских столицах. «Главное все-таки это желание России быть в добрых отношениях. Вот эту часть... почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах», – сказал Песков.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Позже представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
В Госдуме рассказали о последствиях для ЕС при отказе от «Северного потока – 2»
Депутат Госдумы Руслан Бальбек указал, что в случае отказа от газопровода «Северный поток – 2» пострадают лишь простые граждане Евросоюза (ЕС).
Бальбек заявил, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию данной инициативы, что прежде всего при таком развитии событий пострадают простые граждане ЕС, которые в данный момент с недоумением наблюдают за действиями своих политиков и не понимают, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры, передает RT.
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Президент России Владимир Путин назвал спекуляции вокруг газопровода недобросовестной конкуренцией.
Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.
При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может заморозить строительство «Северного потока – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
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Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией
США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя ответные санкции Москвы против ЕС.
По его словам, Москва «должна выполнять свои международные обязательства». Он заявил, что США, как и ЕС, «осуждают» ответные санкции России. Блинкен считает ответ Москвы на антироссийские санкции «попыткой запугать критиков», передает ТАСС.
Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?».
Представителю ЕС в России вручили ноту об ответных санкциях Москвы
Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что въезд в Россию на условиях взаимности закрыли для восьми граждан ЕС и представителей структур Евросоюза.
«Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода», – подчеркнула дипломат.
Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Ограничения на въезд были наложены в том числе на главу Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившую, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком».
РФПИ назвал ожидаемые сроки сертификации «Спутника V» в Евросоюзе
Процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне, спрогнозировали в Российском фонде прямых инвестиций.
«Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) проводит сейчас процедуру последовательной экспертизы (rolling review), специально созданную для регистрации вакцин. «Спутник V» проходит этот процесс в настоящий момент. Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно, до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», – передает ТАСС слова директора направления здравоохранения РФПИ Нины Канделаки.
По мнению Канделаки, самым сложным в процессе регистрации российского препарата в ЕС стало согласование российских и европейских регуляторных норм.
В начале этой недели в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».
Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Немецкий депутат предложил вернуть герою ВОВ Масалову почетное гражданство Берлина
Депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина.
«Подвиг Масалова, спасшего маленькую девочку во время войны на улицах Берлина, был замечательным. Поэтому я не понимаю, почему Сенат лишил его почетного гражданства. Мы должны отдать дань уважения его достижениям, а также достижениям других солдат, участвовавших в освобождении Берлина от фашизма», – заявил Линдеманн РИА «Новости».
По его словам, освободившие город солдаты «должны оставаться почетными гражданами» Берлина, лишение их этих званий в 1990-е годы «было неправильным».
Запрос о восстановлении Масалова в список почетных граждан Берлина направлял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, откуда родом советский солдат. Власти немецкого города ответили, что «мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению», однако «возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно».
В сенате Берлина сообщили, что повторный прием лиц, которых не приняли в список почетных граждан столицы в 1992 году, не предусмотрен, проблема заключается в том, что в Западном и Восточном Берлине до воссоединения были два разных списка почетных граждан.
После воссоединения сенат города решил с одобрения парламента Берлина включить ряд деятелей из «восточного» списка в «западный». Звания почетных граждан лишились 11 представителей советской армии и советской военной администрации, включая Николая Масалова, Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, маршалов Михаила Катукова, Ивана Конева, Василия Чуйкова.
Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, скончался в 2001 году в возрасте 79 лет. Масалов был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Сержант Масалов 30 апреля 1945 года принес знамя полка к Ландвер-каналу, до начала штурма оставалось 50 минут, как он услышал плач немецкой девочки, звавшей маму.
Масалов вспоминал, что просил разрешения спасти ребенка, он прополз к ней, поскольку площадь перед мостом простреливалась. На месте он увидел девочку, сидевшую возле убитой матери, солдаты прикрыли его и он вынес ребенка. Сержант получил ранение в ногу, но не сообщил об этом, и встал у знамени полка.
Подвиг Масалова воплотили в монументе Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина, который держит спасенную им немецкую девочку, прижимая к груди, а правой сжимает меч.
Brexit полностью завершился
Евросоюз и Великобритания завершили все формальности по выходу Соединенного Королевства из ЕС, сообщают информационные агентства.
В полночь с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени (01.00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между ними. Совет ЕС заявил, что это соглашение придает «правовую определенность новым отношениям» сторон. В Брюсселе отметили, что «ценят» Лондон «как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера», передает ТАСС.
Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, который закончился 1 января. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Минск указал на укрепление интеграции России и Белоруссии из-за санкций
Санкции Запада в отношении Белоруссии способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Это происходит «на двусторонней основе и на многосторонней основе на всем постсоветском пространстве», сказал он. Однако Макей подчеркнул, что «речь не идет о том, что Россия помогает «режиму» оставаться у власти». Он указал, что отношения двух стран «продиктованы географическим расположением и историей», а санкции «лишь способствуют» интеграции.
Минск «намерен и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией», поскольку это выгодно для Белоруссии и укрепляет ее суверенитет, заявил Макей. Он подчеркнул, что Россия – мощная держава в экономическом и в военном плане, которая «является геополитическим игроком на мировой арене, что объясняет необходимость выстраивания с ней нормальных дружественных отношений», передает ТАСС.
Глава МИДа отметил, что в рамках Союзного государства многое сделано, в частности обеспечены практически равные права гражданам двух стран, Минск «хочет в рамках Союзного государства обеспечить равные права субъектам хозяйствования».
Напомним, Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Санкции действуют в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Крыму отвергли претензии Европарламента по судоходству в Керченском проливе
Проблем с судоходством в Керченском проливе нет, для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок, претензии Европарламента на этот счет неуместны, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Россия строго соблюдает все нормы международного и национального морского права. Проблем с судоходством в Керченском проливе нет, для беспрепятственного прохода судам нужно соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождения пролива. Керченский пролив являются районом обязательной лоцманской проводки в целях безопасного прохода. Все претензии Европарламента неуместны», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».
По его словам, Керченский пролив является внутренними водами России, и с этим обязаны считаться другие государства. «Диктат со стороны депутатов Европарламента неприемлем. Международные организации, такие, как ООН и ОБСЕ, могут лично убедиться в свободе судоходства в проливе», – подчеркнул Гемпель.
Так он отреагировал на то, что Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.
Ранее в Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу.
Напомним, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостановлено осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет».