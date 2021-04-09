Дегтярев на федеральном уровне предложил решение «жилищного вопроса» Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил включить площадки комплексной застройки региона в границы территорий опережающего развития (ТОР) для стимулирования рынка строительства жилья.

Такое решение принято по итогам заседания совета округа, прошедшего в Петропавловске-Камчатском под руководством вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, передает ТАСС.

«Для увеличения темпов строительства предлагается ввести поддержку комплексной жилищной застройки за счет создания инженерной, транспортной инфраструктуры. В крае в ключевых агломерациях насчитывается более 10 площадок с потенциальной застройкой на 2,3 млн кв. м жилья. Одно из предложений – расширение ТОР на территории комплексной застройки», – сообщили в краевом правительстве.

В регионе действуют три ТОР – «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск».

Для увеличения темпов строительства регион, отмечается в сообщении, готов применять новые механизмы финансирования инфраструктуры за счет инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов. А для поддержки индивидуального жилищного строительства в Хабаровском крае запланирована реализация проекта «Дом дальневосточника», предполагающего развитие деревянного домостроения. На территории края намерены запустить производство домокомплектов в объеме не менее 10 тыс. в год.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщал, что типовое производство будет начато в районах региона. В пресс-службе регионального правительства уточняли, что «Дом дальневосточника» станет новым флагманским проектом. Сейчас в крае работают над реализацией шести социально значимых флагманских инвестиционных проектов. Они должны стать примером нового формата работы властей с инвесторами, основанной на технологии полного сопровождения.

Бывший вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев отметил, что развитие экономики региона должно строиться на использовании его преимуществ, передает «Амур Пресс».

Одним из таких преимуществ является наличие большой лесосеки и запасов местных инертных строительных материалов. В тоже время, по мнению Матвеева, спрос на индивидуальное жилищное строительство на Дальнем Востоке растет с каждым годом, а удовлетворяется он за счет различного рода частных компаний, не имеющих серьезной производственной базы.

Из-за этого малоэтажное индивидуальное строительство является довольно дорогим удовольствием, которое могут позволить себе далеко не все. В этом плане инициатива Михаила Дегтярева по реализации проекта «Дом дальневосточника» будет актуальной и востребованной, считает эксперт.