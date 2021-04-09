Эксперт назвал причину конфликта между российскими муфтиями

«Конфликт муфтиев Москвы и Казани вызван тем, что московский мусульманский лидер Равиль Гайнутдин теряет свое влияние в стране», – заявил газете ВЗГЛЯД исламовед Роман Силантьев. Ранее глава Совета муфтиев России Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия Камиля Самигуллина в «сектантстве».

«Равиля Гайнутдина в прессе иногда называют лидером не только татар-мусульман, но и вообще всех российских мусульман. Но на самом деле исламские организации не признают его в таком статусе. Духовное управление Татарстана ему, например, не подчиняется. Скандал просто подтверждает это несоответствие: Самигуллин никакого желания подчиняться Гайнутдину не выражал, как и его предшественники», – пояснил кандидат исторических наук Роман Силантьев.

«Самигуллин ведет независимую политику, издает такие книги, какие считает правильными, поскольку образован в исламе на высоком уровне, ничуть не хуже Гайнудтина» – подчеркнул собеседник. Подоплека конфликта, по его мнению, связана не с богословием, а с банальным распределением бюджетных средств.

«Гайнудтин считал, что именно его ДУМ должен был получить деньги на всероссийское празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, намеченное на следующий год, которое он якобы «пробил» через правительство. Но деньги направили сразу в Казань, так сказать, по месту празднования, – сказал Силантьев. – Стало ясно: хотя Татарстан – родина Гайнутдина, но доступ к этому ресурсу у него потерян».

Что касается Самигуллина, заявившего в ответ о желании примирения, то с его стороны это просто нормальный вежливый поступок верующего мусульманина, но при этом не без скрытой иронии. «Самигуллин фактически обыграл по-своему слова Путина, пожелавшего Байдену здоровья, – с намеком на то, что его оппонент не вполне адекватен. В этом конфликте Самигуллин уже фактически победил, потому, что его поддержало большинство мусульман. Они не приняли обвинений в «сектанстве», – сказал исламовед.

«Мусульманские общины постепенно разбегаются от Гайнутдина, поскольку нет особого смысла оставаться в его структуре. Дело идет к тому, что он просто останется настоятелем одной, хотя и большой мечети в Москве», – подытожил Силантьев.

При этом раскол между общинами Москвы и Казани вряд ли станет поводом для начала какого-то «объединения» мусульман России в единую «вертикальную» организацию, уверен Силантьев. «Это просто никому не нужно: все прекрасно чувствуют себя так, как есть. Зачем Самигуллину кому-то подчиняться, если он вполне самодостаточная фигура? Когда-то государству «технически» удобнее было работать с каким-то одним муфтием, и тогда возник определенный импульс к централизации. Но теперь научились работать и с десятью разными муфтиями – это вполне нормально. Власть готова помогать и небольшим самостоятельным общинам, – например, муфтияту Крыма, который никто ни в какую организацию не загоняет», – пояснил Силантьев.

Напомним, в четверг глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил с публичным обращением к президенту Татарии Рустаму Минниханову, в котором обрушился с упреками на председателя ДУМ республики, муфтия Камиля Самигуллина.

По мнению московского муфтия, его казанский коллега распространяет учения «маргинальной турецкой секты Исмаил-ага». В своем письме Гайнутдин обвиняет Самигуллина в издании толкования Корана с «ошибкой доктринального характера» и призывает «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики». Гайнутдин также по сути призывает лишить Самигуллина поста председателя ДУМ.

Самигуллин в ответ назвал заявления Гайнутдина клеветой. По его словам, подготовку тафсира (толкование Корана) к выпуску в Казани вели публично, в том числе и с участием представителей ДУМ России. Замечаний от них не поступало, отметил муфтий Татарстана. Самигуллин обвинил московского коллегу в попытке «приватизации» права вещать от всех мусульман в РФ, передает ИА «Тaтар-информ».

При этом Самигуллин добавил, что готов решить спор с председателем ДУМ России полюбовно. По его словам, он «хотел бы вступить в месяц Рамадан с добром и благом, а не в качестве участника спора двух братьев по вере». Напомним: по мусульманскому календарю праздничный месяц Рамадан начинается в ближайший вторник.