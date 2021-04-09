В ДУМ России назвали причину письма муфтия Гайнутдина к главе Татарстана

Причиной обращения муфтия Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову стала не только ситуация вокруг перевода Корана, но и ситуация в целом, которая складывается в республике, усиление влияния в ней зарубежных деятелей, заявил первый зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов.

Ранее в 2019 году под руководством председателя ДУМ Республики Татарстан Камиля Самигуллина был издан тафсир (толкование Корана) на татарском языке, который вызвал резонанс. Организаторов перевода раскритиковали за сноски, которые даются в книге. Позже Самигуллин и ученые дали свои разъяснения, и вопрос был закрыт.

8 апреля 2021 года на официальном сайте ДУМ России было опубликовано письмо его председателя Гайнутдина к Минниханову, в котором он фактически обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с «ошибкой доктринального характера» и призвал «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики». Гайнутдин также раскритиковал сам факт того, что Самигуллин занимает пост председателя ДУМ Татарстана.

«К нам обращаются имамы и простые верующие из Татарстана по поводу специфических решений, которые принимает руководство ДУМ Татарстана, например, в отношении установления иного времени разговения во время месяца Рамадана, из-за толкований Корана. Может показаться, что это сугубо богословская дискуссия, но верующие не привыкли к подобным интерпретациям Корана. Но не только перевод Корана и комментарии, которые добавили сотрудники ДУМ РТ, стали причиной направить письмо президенту Татарстана, но и ситуация в целом, которая складывается в республике», – передает РИА «Новости» слова Мухетдинова.

По его словам, ДУМ России наблюдает в Татарстане «усиление влияния зарубежных деятелей», которых в письме муфтий Гайнутдин обозначает как «представителей одной из сект из Стамбула».

Он напомнил, что подобное уже было в 90-х годах на Кавказе, когда появлялись эмиссары и начинали по-другому интерпретировать какие-то моменты Корана. «Ислам и местные духовные традиции были теми скрепами, которых придерживались российские мусульмане. Отход от традиционной модели, которая была характерна для мусульман Волго-Уральского региона, чреват потрясениями, какие были на Северном Кавказе и которые удалось купировать», – считает зампред ДУМ России.

Через такие изменения, уверен Мухетдинов, происходит деление мусульман на «правильных и неправильных, настоящих и не настоящих». Он также сообщил, что после публикации письма получило «письма и звонки от действующих имамов Татарстана в поддержку муфтия (Гайнутдина – прим. ВЗГЛЯД) и слова благодарности».

Между тем сам Самигуллин считает, что заявления Гайнутдина в его адрес являются клеветой.

«Подобные заявления – это клевета не только на меня, но и на весь коллектив, работавший над изданием «Калям Шариф», – сказал он.

По словам Самигуллина, подготовку тафсира к выпуску вели публично. Проводились рабочие презентации, в том числе и в постпредстве Татарстана в Москве, участвовали и представители ДУМ России. Замечаний и предложений от них не поступало, отметил муфтий Татарстана.

«Примечательно, что Гайнутдина возмутил не сам текст перевода Корана, а сноска к одному из аятов. Это выражение в сноске взято из авторитетных толкований Корана прошлого, здесь мы ничего не писали от себя. Мы уже публично сообщили, что подумаем над тем, как поступить с этой сноской в следующем издании, посоветуемся с видными учеными и коллегами. Может быть, мы удалим ее или же поясним этот момент так, как мы сделали это раньше», – сказал муфтий, подчеркнув, что все издания ДУМ Татарстана проходят через экспертный совет, состоящий из авторитетных ученых.

Ранее в пятницу Самигуллин заявил, что хотел бы вступить в священный месяц Рамадан без споров с муфтием Равилем Гайнутдином.