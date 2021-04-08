Путин поручил подключить до конца года все школы к высокоскоростному интернету Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье 8 апреля 2021, 16:53 Текст: Абдулла Шакиров

В России наблюдается существенный рост цен на жилую недвижимость, Федеральная антимонопольная служба должна разобраться с этой ситуацией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по итогам реализации посланий парламенту 2019 и 2020 годов. «Это не просто рост цены, это существенный рост… Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», – передает ТАСС слова Путина. По словам президента, средняя стоимость жилья в стране увеличилась на 12%, в ряде же регионов она выросла значительно сильнее. Например, в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской и Рязанской областях – 18,6% и 17,6% соответственно. «Понятно еще, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!» – возмутился Путин, согласившись вместе с тем с необходимостью создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что в некоторых регионах цены на жилье упали, а средний рост составил 12%. Как пояснил вице-премьер, на изменение цен повлияли в том числе льготная ипотека и пандемия коронавируса. Также Хуснуллин отметил, что в Москве и Московской области строительство жилых домов приостанавливалось на два месяца из-за срывов поставок материалов, роста цен на них и недостатка рабочей силы. Он заверил, что в правительстве подготовили меры по сдерживанию дальнейшего роста цен. Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае. Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года.

Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина 7 апреля 2021, 18:32

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту». Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза. Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он. Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Путин назначил врио главы Тувы слушателя «школы губернаторов» ВШГУ 7 апреля 2021, 15:39

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тува, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг, сообщили в пресс-службе Кремля. «Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Этим же указом Путин назначил Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой региона Указ вступает в силу со дня его подписания. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его преемники. Между тем тогда пресс-служба главы Тувы опровергла информацию о его уходе с поста, передает РИА «Новости». Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в апреле 2007 года был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Занимал пост мэра города Кызыла с 2008 по 2018 год. Также он проходит подготовку на четвертом потоке кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Повар Кремля рассказал об отношении Путина к борщу 8 апреля 2021, 07:25

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал об отношении российского президента и его предшественников к борщу. Шеф-повар отметил, что в Кремле никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности борща, заявления о которой все чаще звучат из Киева. «Никогда не писали «русский» борщ или «украинский». Говорили просто «борщ» и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее», – сказал Галкин в беседе с телеканалом «360». Шеф-повар отметил, что президент России Владимир Путин также нередко заказывал это блюдо. «Наш президент просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине», – подытожил он. Помимо прочего, Галкин назвал бессмысленными разговоры о принадлежности блюда и его национализации на Украине и выразил мнение, что борщ должен быть «народным и вкусным». Напомним, в марте 2020 года повар Кремля подробно рассказал, как приготовить «правильный» украинский борщ с зажаркой. Пашинян предложил Путину обсудить строительство в Армении новой АЭС 7 апреля 2021, 16:25 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении обсудить строительство новой атомной электростанции с российским участием. «Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости». Ранее Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Путин подписал закон о налоговых вычетах за спорт для физлиц 5 апреля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом, за потраченные налогоплательщиком средства на оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги физкультурно-спортивными организациями (ИП), передает ТАСС. Отмечается, что это затрагивает и ИП, занимающихся деятельностью в областью физической культуры и спорта, в качестве основной. «Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме», – отмечается в документе. Закон принимается с целью усовершенствования правового регулирования фитнес-индустрии в России. Получит такой вычет можно не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что с учетом предельной суммы расходов в 120 тыс. рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тыс. рублей в год. Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе 8 апреля 2021, 14:44

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем. «При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении. Путин также подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении. «Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – сообщили в Кремле. В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Тем временем Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке. По словам пресс-секретаря киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия. Матвиенко назвала послание Путина Федеральному собранию обращением «нового времени» 6 апреля 2021, 07:15

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени» и сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», – передает ее слова ТАСС. «Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание», – добавила Матвиенко. По словам председателя СФ, послание президента является важнейшим политическим и общественным событием. «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», – сказала она. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии 6 апреля 2021, 21:35 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны. «Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле. Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Политолог назвал главную задачу нового руководителя Республики Тува 7 апреля 2021, 19:32 Текст: Андрей Самохин

«Назначение Владислава Ховалыга полностью укладывается в стратегию Кремля по обновлению и повышению эффективности власти на всех уровнях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя смену руководства в Туве. По его мнению, новому руководителю республики предстоит вывести регион из числа дотационных. «Новый назначенец мне кажется именно тем человеком, который нужен сейчас в этом сложном регионе. Во-первых, Владислав Ховалыг слушатель так называемой «школу губернаторов», выпускники которой показывают очень хорошие результаты даже в проблемных субъектах Федерации. Другой важный критерий – для региона он свой, при этом набрал уже немалый опыт управления столицей Тувы. Он прекрасно понимает ситуацию в республике», – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Потуремский отметил, что Ховалыгу на новой должности помогут его ключевые компетенции в имущественной и финансовой сферах. «Основная задача республики сегодня – это развитие социальной инфраструктуры. В Туве есть, конечно, и геополитическая специфика (это приграничный регион), и национальная, связанная с традиционным укладом жизни и хозяйства, прежде всего животноводством. Но главная задача Ховалыга – поднять качество жизни рядовых тувинцев и одновременно вывести субъект из числа дотационных. Ведь пока Республику Тыва сложно назвать успешной по экономическим показателям», – подчеркнул Потуремский. Эксперт добавил, что у Тувы есть безусловные перспективы взаимодействия в рамках проекта «Макрорегионы – Енисейская Сибирь». «Шолбан Кара-оол ушел по собственному заявлению. Шолбан Валерьевич работал уже не первый срок и, очевидно, у него возникли какие-то личные причины для ухода», – отмечает Потуремский. Ранее сообщалось, что Кара-оол дважды переболел коронавирусом, был вынужден пройти курс лечения в Москве от пневмонии. «Надо отдать должное Шолбану Кара-оолу: его программы, связанные с поддержкой семьи, детства, традиционных видов занятости были и остаются полезными. Я был в Туве и видел, насколько хорошо местные жители относились к таким программам главы республики, в рамках которых каждая семья должна была получить «по корове» и как минимум один из членов семьи получал высшее образование. В этой республике привыкли к «отеческой» заботе властей, там велик запрос на патернализм, и уверен, что власть сможет ответить на этот запрос и при новом руководителе», – заключил Потуремский. Шолбан Кара-оол назвал свою отставку осознанным решением, принятым самостоятельно. По его словам, порядок действий он согласовал с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает «Регнум». «Я старался как мог. Наверное, история рассудит, сколько удалось сделать, сколько было ошибок, недочетов, – заявил он в видеообращении. – Но, видит Всевышний, оценит мой избиратель, насколько успешными были наши усилия». Бывший лидер Тувы поблагодарил Владимира Путина и своих сторонников. Напомним, в среду президент своим указом досрочно прекратил полномочия главы Республики Тыва. Временно исполняющим обязанности главы назначен Владислав Ховалыг. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. О том, чем займется он после отставки, пока не сообщается. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования, 19 сентября. Владислав Ховалыг родился в 1967 году в тувинском селе Тээли. В 1992 году окончил Красноярский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Служил в армии. Трудовой путь начал рабочим Шагонарского райпромкомбината. В органах власти трудовую деятельность начал специалистом в Госкомимуществе Тувы. В 1994-2004 годах возглавлял отделение Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в республике. В дальнейшем работал в Минфине республики – сначала начальником отдела, затем начальником департамента. В 2007 года Ховалыг стал министром земельных и имущественных отношений республики. Был мэром ее столицы – города Кызыла в 2008-2018 годах. Одновременно учился в Российской академии госслужбы при президенте России по специальности «Антикризисное управление». В 2006 году закончил обучение. Кроме того, Ховалыг проходит подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Школа была запущена летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), ее учебная программа подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество 6 апреля 2021, 16:10 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. «В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – передает сообщение Пашиняна РИА «Новости». Как заявил армянский премьер, в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил Армении современным вооружением. Он отметил, что республика уже начала реформы в армии, «которые осуществляются в тесном сотрудничестве российскими партнерами». «Процесс пополнения Вооруженных сил Армении современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания», – сказал Пашинян. В прошлую пятницу в пятницу пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян заявила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры Путина с премьером Армении 7 апреля в Москве и сообщил, что они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении. Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе 7 апреля 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой. В свою очередь Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором стабильности и безопасности в регионе, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и экс-главы Армении Кочаряна 6 апреля 2021, 13:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК «Система». Кочарян является членом совета директоров компании. Напомним, в марте Песков назвал Кочаряна дружественным политиком и счел абсурдной мысль, что он согласует с Москвой свое желание участвовать в политической жизни Армении. Лавров передал главе МИД Индии послание Моди от Путина 6 апреля 2021, 12:25 Текст: Алина Назарова

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что передал индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару устное послание премьер-министру Нарендру Моди от президента России Владимира Путина. «Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам», — сказал он. Также Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Индии совместное производство вооружений, передает ТАСС. Глава МИД России прибыл в Нью-Дели накануне вечером с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри. Путин поддержал идею представления интересов России в ЕСПЧ Генпрокуратурой 6 апреля 2021, 13:20 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о том, что Россию в ЕСПЧ будет представлять Генпрокуратура вместо Минюста, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Генпрокурор [Игорь] Краснов выступил с такой инициативой, обосновав это тем, что Генпрокуратура сможет более комплексно и более эффективно отстаивать наши интересы в ЕСПЧ, используя свой опыт, свою инфраструктуру и так далее. И эта инициатива была поддержана президентом», – цитирует Пескова РИА «Новости». При этом Песков добавил, что замена одного ведомства на другое для представления России в европейской инстанции не связана с недовольством работой Минюста. «Дело не в недовольстве, дело просто в постоянном совершенствовании работы. Вы знаете, что постоянно растет нагрузка на ЕСПЧ, нагрузка на российские ведомства в этой связи, и поэтому необходимо постоянное совершенствование», – указал он. В марте издание РБК писало, что Путин одобрил идею Краснова передать Генпрокуратуре полномочия по представлению российских интересов в ЕСПЧ и других международных судах. Путин поручит ФАС следить за ценами на строительство железнодорожной инфраструктуры 6 апреля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым сообщил, что поручит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внимательно следить за ценами при строительстве железнодорожной инфраструктуры. «Надо внимательно следить за ценами на строительство, самым внимательным образом. Я соответствующее поручение выдам ФАС», – сказал глава государства, добавив, что глава РЖД также должен следить за ценами. В то же время Путин отметил, что РЖД, несмотря на сложности прошлого года, справилась с задачами и прошла через проблемы очень достойно. «В целом, несмотря на сложности прошлого года, компания справилась со стоящими перед ней задачами, с проблемами, прошла через эти проблемы, прошла очень достойно. Я хочу вас за это поблагодарить», – сказал он, говорится в сообщении на сайте Кремля. «Надеюсь на то, что все чувствительные вопросы, которыми мы занимались в последние месяцы, они самым внимательным образом будут рассматриваться и дальше, и все планы развития компании будут реализованы в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты на уровне правительства», – добавил Путин. Также президент попросил главу РЖД быть в тесном контакте с бизнесом и главами Кузбасса и Якутии при реализации программы по развитию якутского кластера. «Я вас прошу в тесном контакте это делать и с бизнесом, и с грузоотправителями, но и с руководителями регионов – и с Кузбассом, и с Кемерово, и с Якутией. Потому что и тот, и другой губернаторы, руководители регионов на меня выходят постоянно. Конечно, им нужно планировать вопросы и социального характера тоже», – отметил Путин после того, как глава РЖД в своем докладе упомянул, что до 1 сентября будет подготовлена специальная программа по развитию якутского кластера. В то же время Путин поручил РЖД при организации аукционов выбирать лучших подрядчиков. «Я вас прошу организовать эту работу должным образом, так, чтобы соответствующие аукционы на отдельные участки проводились на хорошем, профессиональном, рыночном уровне и выбирались лучшие подрядчики, которые представляют самые лучшие проекты по качеству, по срокам и по цене», – сказал Путин, говоря о развитии якутского кластера.