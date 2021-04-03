Эксперты предупредили о росте цен на квартиры в 2021 году

Цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7-10%. В первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5-7%, наибольший спрос ожидается в апреле-мае, полагают эксперты.

«Если ЦБ повысит ключевую ставку, вырастут и процентные ставки по ипотеке. Плюс отменят льготную ипотеку с 1 июня. Это немного лихорадит рынок и создает ажиотаж. В первом полугодии в новостройках цены вырастут на 5-7%, наибольший спрос ожидается в апреле­, мае. Во втором полугодии рост цен замедлится, спрос будет ниже из-за увеличения доли предложений. Цена сильнее всего упадет в октябре, ноябре. Застройщики могут вводить предложения и дополнительные скидки на те объекты, которые пользуются меньшей популярностью», ­– цитирует Ura.ru руководителя пресс-службы федеральной компании «Этажи» Ивана Камельских.

С тем, что в 2021 году стоимость недвижимости повысится, согласен и член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Предпосылок к падению цен в 2021 году нет никаких. Только если будет существенное экономическое изменение, такое, как рост доллара или резкое сокращение доходов граждан. Для снижения стоимости в стране должен отсутствовать спрос на недвижимость и одновременно присутствовать высокое предложение от застройщиков. Но сейчас такого не наблюдается, поэтому рост цен на недвижимость в 2021 году произойдет на 10%. Повышение на уровне инфляции – это адекватно нынешней экономической ситуации», – заявил он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля льготная ипотека под 6,5% может быть не продлена в Московском регионе, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Правительство совместно с Банком России до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе.

Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.

Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года