В Госдуме отреагировали на утверждение новых санкций против «Северного потока – 2»

«Риторика новой администрации США говорит о том, что санкции скорее всего будут приняты», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя утвержденные минюстом США два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2».

«Судя по риторике новой администрации США и самого президента Джо Байдена, скорее всего, санкции будут приняты. Если этого не случится, то не потому, что американцы изменят свою позицию, а потому что поймут, что санкции не достигают их целей. Тогда они сделают хорошую мину при плохой игре», – считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, в санкциях против «Северного потока – 2» «есть экономический аспект недобросовестной конкуренции». «Окончание строительства трубопровода даст возможность поставлять в Европу с нашей новой добычной базы на полуострове Ямал самого низкого по цене энергоресурса. В природном газе Европа будет нуждаться в ближайшие 10-20 лет больше, чем в других видах ресурсов. Газ – наиболее приемлемое решение экологических проблем. Он и технологически более доступен, и экономически более выгоден», – пояснил депутат.

«Безусловно, – подчеркнул собеседник, – США хотели бы поставлять свой СПГ на европейский рынок, а для этого им надо исключить российский газ, чтобы поднять цену. Он как минимум на 30% дороже, чем газ из России».

Говоря о политическом аспекте вводимых санкций, депутат указал на обязательства США перед Украиной. «Когда заработает «Северный поток – 2», транзит газа будет идти мимо стран-транзитеров в лице Украины и Польши. Это приведет к снижению доходов данных стран, к снижению возможности их влияния на Европу и спекулирования нарушением транзита. Кроме того, США использует эти санкции как рычаг давления на Европу и ее суверенитет», – пояснил Завальный.

Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2».

В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.

Между тем на прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.

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