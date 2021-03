Стало известно о подготовке новых санкций США против «Северного потока – 2»

Сурков назвал старину Джо мазафакой

Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).

Суркова попросили прокомментировать слова Байдена в адрес российского президента. «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старина Джо – ублюдок?»), то я бы ответил: «Oohoo, I do» («О, да, я знаю»)», – заявил Сурков, слова которого приводятся в Telegram директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.