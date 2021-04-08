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Эксперт объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину
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«Альянс не станет воевать за Украину, поскольку в таком случае существует большой риск военного столкновения с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Он согласился с заявлением генерал-майора СБУ Василия Вовка о том, что НАТО не поможет Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
«Совершенно очевидно, что НАТО не будет воевать за Украину. В противном случае существует большой риск военного столкновения с Россией, которое потенциально может перерасти в ядерную фазу», – отметил военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
При этом собеседник отметил, что некоторые члены Североатлантического альянса не гнушаются использовать политические методы для подталкивания Киева к эскалации конфликта в Донбассе. «Это очень опасная игра. Подобное заигрывание может привести к возникновению у политиков в Киеве опасных иллюзий на предмет того, что в случае развязывания войны на востоке Украины и возникновения каких-то форс-мажорных обстоятельств, Запад придет им на помощь. Но это не так», – считает Коротченко.
Кроме того, военный эксперт подчеркнул реалистичность высказывания генерал-майора Василия Вовка. «Если Киев действительно развяжет полноценную войну в Донбассе и президент страны Владимир Зеленский совершит роковую ошибку – это приведет к потере Киевом контроля над рядом областей Украины», – заключил Коротченко.
Накануне экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш» заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны. Также он сказал, что НАТО не примет Украину в альянс и «не будет защищать в такой ситуации», когда в стране отсутствует «целостность государства, целостность руководства, территории и населенных пунктов».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Эксперт оценил идею Atlantic Council предоставить Украине 100 истребителей F-15
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«Если американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал предложение Atlantic Council к президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, «чтобы причинить Москве боль».
«Atlantic Council – это американский аналитический центр при НАТО, который всегда использует антироссийскую риторику. Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Если предположить, что американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне. И даже в учениях, которые проводил Киев, участие авиации было фрагментарным», – полагает военный эксперт.
Рассматривая теоретическую возможность нахождения сотни истребителей F-15 вблизи границ России, Леонков усомнился в том, что они могут представлять опасность. «Дело в том, что если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», – отметил собеседник.
Также Леонков подверг сомнению целесообразность размещения на территории республик ДНР и ЛНР российских истребителей Су-27 и МиГ-29, как возможных конкурентов F-15. «А зачем? Если на Украине не появится F-15, то зачем поставлять истребители в Донбасс? У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – уверен он.
По мнению эксперта, такие информационные вбросы во многом происходят потому, что «президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются заручиться стотысячной гарантией поддержки со стороны стран НАТО на случай конфликта с Россией». «Однако я думаю, что ни американские, ни солдаты из других стран НАТО воевать за Украину не будут», – заключил Леонков.
Накануне эксперт аналитического центра при НАТО Atlantic Council (данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council.
«Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны», – цитирует Бланка издание «Страна».
Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия».
«Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение», – пишет Бланк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
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Генерал СБУ предупредил о потере Киевом юго-востока Украины из-за НАТО
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Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны.
По мнению экс-главы Следственного управления СБУ, такой результат получился бы в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет. <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО. <...> Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», – заявил экс-глава Следственного управления СБУ в эфире телеканала «Наш».
Генерал-майор подчеркнул, что Украина не способна выиграть войну без участия Североатлантического альянса, однако, утверждает он, эта организация не станет принимать участия в боевых действиях.
«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», – сказал Вовк.
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Кравчук пообещал убивать парашютистов с российскими флагами
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
«Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – передает РИА «Новости» слова Кравчука.
После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Использую обязательно», – заявил Кравчук. После чего экс-президент Украины призвал врагов обходить его дом стороной, так как он «сам себя охраняет».
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Россотрудничество объявило о закрытии представительства в Киеве
В Киеве закроют офис Россотрудничества, но агентство продолжит проводить культурные мероприятия на Украине, заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов.
«К сожалению, в соответствии с санкциями, введенными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», – сказал Шевцов РИА «Новости».
Он добавил, что мероприятия на Украине продолжат проводить, по его словам, «пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат».
«Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», – указал он.
Замглавы агентства указал, что российская сторона не намерена расторгать межправсоглашение с Киевом о работе культурных центров. «Санкции, которые вводятся, не имеют отношения к действию межправсоглашения об открытии центров», – пояснил Шевцов.
4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.
Этим же указом были введены санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».
Пушилин заявил о превращении Минских соглашений в вакханалию
Минские соглашения превратились в вакханалию по вине украинской стороны, которая заблокировала процесс мирного урегулирования в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сейчас это (Минские соглашения) превратилось в некую вакханалию. Украина заблокировала все», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Тем временем Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.
Мошенница – «сотрудница Сбербанка» рассказала о схемах обмана по телефону
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Мошенница с Украины, представляющаяся по телефону «сотрудницей Сбербанка», рассказала СМИ о популярных схемах обмана россиян и уровне своего дохода, а также ответила на вопрос о том, не жалко ли ей людей, потерявших деньги.
«По доходам стабильности нет. Может быть 7 тыс. долларов, а может быть 200 долларов – это в неделю. Работаем мы с 8.00 до 17.00, пять на два. Работаем на офисе, много нас таких очень. Тепленько, красивенько, удобненько. Кофеек пьем, печеньки кушаем», – рассказала аферистка, представившаяся Полиной, изданию 74.RU. Она позвонила журналисту, но тот, сразу догадавшись, что это «развод», предложил девушке рассказать о своей работе. Полина неожиданно согласилась.
По ее словам, на известную мошенническую схему ведутся «процентов 5». «95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют. И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять кредит. Знаете, как было обидно, когда мужчина уже взял кредит на 900 тыс., подошел в банкомат это заливать и понял, что реквизиты-то не настоящие, а киви-кошелька? Он-то рад был, что понял, что мы мошенники. А нам знаете как обидно было? Я же уже распланировала, куда зарплату потрачу. Вот сейчас два дня у меня база такая говняная! Московская. Это просто капец. С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт-Петербург тоже», – рассказала Полина, посетовав, что «москвичи вообще не верят» и «с ними тяжело». «Я просто говорю, что это Сбербанк, и иду на ***, извините за выражение», – добавила она.
При этом она развенчала стереотип о том, что жертвами обмана чаще становятся старики. «С бабушками так тяжело! Они то не ходят, то еще что-нибудь. А если денег нет на карте, значит, надо ехать, оформлять кредит. В основном денег нет ни у кого на карте», – посетовала Полина. «Тогда мы шлем человека в региональное отделение, кто ему карту оформлял, и рассказываем, что там сидят мошенники, что эти сотрудники банка всем его данные раздали и пытаются оформить кредит. Его нужно срочно закрыть, составив такую же заявку, чтобы опередить мошенников. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет. Все!» – добавила она.
Полина рассказала, что обманывает россиян «из вашей любимой страны соседней – Украины». «Это безопаснее, чем обманывать украинцев. Вам тяжелее будет вычислить нас: существует VPN, интернет, соответственно, никто меня не найдет, и все будет в порядке. А если я буду сидеть в Украине и обманывать украинцев, меня найдут через пару дней», – сказала она.
На вопрос о том, откуда у жителей Украины номера телефонов россиян, она ответила, что россияне сами «сливают» свои персональные данные. «Доставку вы заказываете, номер указываете, почту. Есть еще турфирмы, брокерские фирмы, куча всего. Есть люди, которые этим занимаются, которые составляют все эти базы, ищут и находят номер телефона, владельца, адрес. Все зависит от того, как много вы указываете свой номер телефона, в каких местах», – отметила она.
«Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые. Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои миллионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые», – заявила Полина.
«У меня высшее образование – отельно-ресторанный бизнес, а работала я официанткой. Мамы не стало, бабушки не стало, я осталась одна и пошла работать на эту ерунду. Мне же надо как-то подниматься, это очень тяжело, особенно когда нет помощи родных. Я не хочу просто умереть с голоду и бомжевать», – рассказала аферистка. Свой нынешний заработок девушка откладывает и планирует со временем купить квартиру.
В ходе разговора девушку несколько раз спросили о том, не жалко ли ей обманутых людей. Каждый раз Полина отвечала по-разному. Поначалу она говорила, что «тут не сидят те, кому жаль», и призналась, что старается об этом не думать. «А почему я должна думать о других, когда обо мне никто не думает?» – задалась вопросом она.
Позднее девушка призналась, что людей «все-таки жалко». «Я бы не хотела, чтобы с моими стариками такое произошло. Мне, в принципе, конечно, все равно, но иногда задумываешься, что люди могут собирать эти деньги на лечение, еще на что-то. Конечно, немножечко расстраиваюсь… Берегите своих родственников. Расскажите им об этом. И удачи вам, до свидания», – попрощалась Полина, расплакавшись в конце разговора.
Ранее Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда. При этом россияне стали чаще жаловаться в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России.
Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter.
Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Она (ситуация на линии соприкосновения) остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается», – заявил Пушилин, отметив, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года.
Кроме того, Пушилин заявил, что увеличение количества техники и личного состава украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий, передает РИА «Новости».
При этом он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации. «Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны», – отметил Пушилин.
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года.
Названа дата поездки Зеленского в Донбасс
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг намерен посетить Донбасс, рассказал источник, близкий к офису украинского лидера.
«Поездка в Донбасс будет», – цитирует его слова «Интерфакс-Украина».
Между тем в Донбассе считают предстоящий визит Зеленского попыткой сыграть на публику. «Я не думаю, что если Украина не будет обстреливать наши позиции, Зеленскому что-либо угрожает. Сделать его жертвенным бараном? Я сомневаюсь, что Украина или ее хозяева на это пойдут. Поэтому я думаю, что Зеленский, как и украинская делегация в контактной группе, просто занимается пиаром, который не имеет абсолютно никакого отношения к стремлению к миру, к прекращению войны и убийств мирных граждан в Донбассе», – цитирует РИА «Новости» депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Ранее пресс-служба киевской делегации сообщила, что Киев инициировал экстренное внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за ситуации в регионе. По их данным, с последнего заседания, которое прошло на прошлой неделе, в результате обстрела позиций украинских военных был ранен мирный житель в Донецкой области. Кроме того, за это время погибли трое военнослужащих и четверо были ранены.
МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине
Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной.
«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале.
Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне».
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».
Украинскую версию сайта НАТО запустили с ошибками
На официальном сайте НАТО появилась версия главной страницы на украинском языке, переведена лишь малая часть информации, однако при этом были допущены ошибки.
На данный момент частично переведена главная страница сайта, в основном главные элементы, но там уже нашли ошибки: например, в слове «договору» в полном названии организации вместо украинской «у» используется буква английского алфавита «Y», передает портал «Страна.ua».
При этом новости, публикации и видео на сайте доступны только на английском языке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это якобы единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
В Белом доме заявили, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
Зампредставителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО на данный момент не предусмотрены.
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США обсудили Украину с рядом союзников по НАТО
Исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Пентагона.
Участники совещания, по ее данным, «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе». Как отмечается, организатором встречи выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает ТАСС.
Представители военных ведомств «подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины, чтобы сохранить территориальную целостность страны и продолжить движение в сторону достижения оперативной совместимости с [силами] НАТО».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Раненый в ЛНР подросток назвал причину гибели своего друга
Причиной гибели подростка, который накануне погиб при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики, стали мины, установленные рядом с линией разграничения, рассказал пострадавший при взрыве друг погибшего Эдуард.
Свидетель трагедии рассказал, что друг позвал его погулять к речке. «Мы сначала нашли одну сухую речку – она высохла. Вдоль реки пошли и друг набрел на Донец (Северский Донец – река по которой проходит линия разграничения в данном районе, – прим. ВЗГЛЯД). По тропинке пошли, и он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке на тропинке. Он подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он (кабан, – прим. ВЗГЛЯД) тоже на мину напоролся. Потому, что рядом с кабаном было где-то или 15 или 10 мин», – рассказал Эдуард, передает РИА «Новости».
Как уточнил подросток, после того как друзья увидели мины, Эдуард предложил другу Михаилу уйти, так как находится в этом месте было опасно, но в этот момент товарищ наступил на мину.
«После первого взрыва меня немного задело осколками и я начал отбегать назад. Я бегу и следом 8 или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: «Миша, Миша!» Он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы – не пошел бы туда», – рассказал раненный подросток.
Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
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В НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке
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Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса, сообщили в пресс-службе украинского военного ведомства.
По данным пресс-службы Офиса украинского президента, Владимир Зеленский обсудил с председателем военного комитета НАТО обострение ситуации в Донбассе. «К сожалению, мы видим сейчас осложнения на востоке Украины, в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов», – приводит ТАСС заявление Зеленского.
В ходе встречи с председателем военного комитета НАТО Зеленский выступил с утверждением, что Украина осуществила «мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня». «С начала действия режима тишины до декабря 2020 года наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших», – сказал он.
В ходе беседы Зеленский поблагодарил НАТО за внимание к Украине и поддержку. «Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации на Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», – подчеркнул президент.
Пич также провел встречу с главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком. По информации пресс-службы военного ведомства, «председатель военного комитета НАТО заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса».
Стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе) и общую политику безопасности вокруг Украины. Также речь шла о реформировании украинской армии и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.
Накануне Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. В минувшее воскресенье Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. Вслед за ними Украину поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
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