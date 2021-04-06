Продолживших операцию во время пожара врачей из Благовещенска наградили

Проводившим операцию во время пожара в Благовещенске врачам, а также сотрудникам МЧС вручили благодарственные письма от жителей Приамурья, сообщил глава региона Василий Орлов, он также попросил главу Минздрава России Михаила Мурашко и главу МЧС Евгения Зиничева представить героев к государственным наградам.

«Вручили благодарственные письма от жителей Амурской области (пожарным и спасателям), сегодня мы их всех собирали, порядка 20 человек. Я созвонился с министрами лично – это министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр по делам ЧС Евгений Зиничев – попросил представить отличившихся к государственным наградам. Они меня горячо поддержали, но государственные награды вручаются указом президента Российской Федерации, должна быть проведена соответствующая проверка, документальная работа. Я очень надеюсь, что все отличившиеся сотрудники получат соответствующие государственные награды», – заявил Орлов, передает РИА «Новости».

Пациента, которому проводили операцию по аортокоронарному шунтированию во время возгорания в кардиохирургическом комплексе Благовещенска, планируют выписать в течение двух недель, пояснил и.о. заведующего кардиохирургическим комплексом Валентин Филатов.

«Срок выписки таких пациентов – на 12-14 сутки примерно. Учитывая на сегодняшний момент, гладкое течение (послеоперационного периода), примерно эти сроки и соответствуют», – сказал Филатов.

Главврач кардиохирургического комплекса Александр Коротких пояснил, что пациента уже отправили из реанимации в палату. «Прооперированный пациент в сознании, чувствует себя хорошо, находится в отделении», – пояснил он.

Заводтелением анестезиологии и реанимации комплекса Виктор Никитин сообщил, что пациент очень удивился, когда очнулся в другом заведении, в Амурской областной клинической больнице. Ему показали видео из соцсетей.

«Пациент, как обычно, проснулся в нужный срок, убрали дыхательную трубку. Он был в сознании, с ним пообщались, он очень удивился, что засыпал в одной больнице, а проснулся в другой. Показали видео пожара (из СМИ, к этому времени) он был переведен в общую палату, из палаты реанимации, ему уже можно было такие впечатляющие вещи показывать. Конечно, было удивление, он попросил телефон, чтобы позвонить родственникам, но родственники и так без этого знали. Он безмерно счастлив был, что все закончилось хорошо», – сказал Никитин.

Никитин добавил, что у медиков был запасной сценарий, они могли эвакуировать пациента через окно и продолжить операцию дальше в другом медучреждении.

«Был запасной вариант (во время операции), что если будет совсем все плохо, то остановим его сердце, отключим от искусственного кровоснабжения, закроем рану стерильной пленкой, не зашивая сердце, замотаем его в простыню и через окно эвакуируем. В областной больнице готова была операционная, чтобы мы могли туда переехать и эту операцию завершить, но все более-менее благополучно обошлось благодаря ювелирным действиям пожарных и спасателей, и они тоже члены нашей большой операционной пожарно-медицинской бригады», – пояснил Никитин.

По его словам, отработать операцию в экстремальных условиях помогло то, что в критической медицине, к которой относится работа кардиологов, «мозг годами тренируется».

«И когда возникает внештатная ситуация, то мозг переключается в режим холодного расчета, предельной концентрации внимания и четкого и безошибочного мышления, в данном случае все сосредотачивается на больном. Мы, когда получаем согласие на операцию, мы беседуем с человеком, и он в буквальном смысле нам доверяет свою жизнь, мы не можем его оставить в опасности и можем выйти (из операционной) только вместе с ним», – добавил анестезиолог.

В пятницу днем в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков продолжили оперировать пациента. Операция завершилась успешно.

Позднее врач кардиоцентра Амурской государственной медакадемии в Благовещенске Георгий Кондратов опубликовал видеозаписи с операции, проводившейся во время тушения пожара.