Эксперт: Активизация партий на выборах говорит об их серьезной подготовке к Госдуме

Последние муниципальные выборы проходят в условиях все более повышающейся конкурентности, свидетельствующей о том, что кандидаты стремятся доказать свою дееспособность, продемонстрировать успехи и отточить электоральные практики накануне выборов в Госдуму, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«4 апреля в восьми регионах страны прошли муниципальные выборы. Эксперты отмечают: избирательные кампании, несмотря победу в большинстве из них кандидатов от «Единой России», прошли в условиях высокой конкуренции за вакантные места. Активно проявившие себя парламентские и непарламентские партии, по мнению аналитиков, стремятся продемонстрировать свою политическую состоятельность перед избирателями в преддверии федеральных выборов в Госдуму», – говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга.

Как отметил Шаповалов, практически во всех кампаниях были заявлены кандидаты от парламентских партий. Их представители чаще, чем кандидаты от других политических сил, доходят до «финиша» кампаний. Так, например, «Единая Россия» с результатом более 70% одержала победу на выборах глав Телеговского (Архангельская область) и Биртяевского (Кировская область) сельских поселений. Мандат в местную думу в Вагайском районе Тюменской области также получила кандидат от «Единой России».

При этом, обращает внимание политолог, на муниципальных выборах в ряде регионов лидирующих позиций удалось достичь и другим парламентским партиями. В частности, на выборах главы Урицкого наслега (Республика Саха (Якутия) большинство голосов избирателей получил представитель ЛДПР Владимир Корчагин. Кандидат от этой же партии и вместе с тем выдвиженец от КПРФ прошли и в состав Миякинского сельсовета (Республика Башкортостан).

Шаповалов отметил, что на муниципальных выборах проявили себя и непарламентские политические партии, претендующие на места в Госдуме, в числе них: «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Зелёная альтернатива», «За правду» и другие. В большинстве кампаний они выдвигали своих кандидатов, однако многие не смогли успешно пройти этап регистрации.

Исключением стали выборы в читинскую городскую думу (Забайкальский край), по итогам которых вакантный мандат с результатом 38,54% получил представители партии «Родина», а также выборы в Совет депутатов подмосковного городского округа Пушкинский. По данным ГАС «Выборы» большинство голосов (44,21%) здесь получили представители «Единой России». Далее голоса распределись следующим образом: КПРФ – 18,75%, партия «Справедливая Россия» – 13,81%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 9,02%, ЛДПР – 7,99%, партия «Родина» – 2,96%.

Большинство отказов в регистрации, которые чаще остальных получали представители непарламентских партий, в 100% случаев были юридически обоснованы, подчеркнул Шаповалов. «Первая причина – нарушения, связанные с представлением подписей избирателей в поддержку партий. Это стандартный, к сожалению, момент, с который происходит практически на всех выборах. А вторая - непредставление в должном виде необходимых документов. Не все партии, к сожалению, в должной мере ответственно подходят к этим важным электоральным процедурам, не достаточно активно проводят работу на местах», – пояснил эксперт.

В выборах принимали участие и самовыдвиженцы. На довыборах Музяковский сельсовет (Республика Башкортостан) такому кандидату удалось получить депутатский мандат (53,24%). Однако, замечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, у самовыдвиженцев изначально меньше шансов одержать победу, чем у политических партий. «Кандидаты, идущие на выборы от партий, тем более от думских, имеют определенное преимущество, прежде всего, связанное с возможностью выдвижения кандидата. Это правильно и логично. Если партия имеет представительство на уровне Государственной думы, то она точно подтвердила свою состоятельность как политическая сила. Для самовыдвиженцев, не обладающих необходимым уровнем доверия со стороны избирателей, зачастую оказывается трудной задача собрать необходимое число подписей», – заявил эксперт. Партийное выдвижение, по его словам, это универсальный тренд в электоральном поле 2021 года – «прошедшие муниципальные выборы еще раз доказали, что партийная система работает и её долгий путь развития показывает свои результаты».

В целом, аналитики отмечают, что все последние муниципальные кампании, проходят в условиях все более повышающейся конкурентности. «Активизация партий на муниципальном уровне является сигналом, свидетельствующим о том, что игроки на электоральном поле стремятся доказать свою дееспособность, продемонстрировать избирателям свои успехи и отточить электоральные практики накануне выборов в Госдуму. Уже сегодня очевидно, что высокий уровень конкуренции станет одним из ключевых трендов предстоящей федеральной кампании», – заявил Шаповалов, добавив, что наблюдаемые процессы – прямое подтверждение реализации демократических принципов избирательной системы.