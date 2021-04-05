Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины

Самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе (ДОН), заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону.

«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист».

На прикрепленном к посту скриншоте отмечен борт RF64519, обозначенный на одном из сервисов по отслеживанию воздушных судов. Согласно скриншоту, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей.

В последний раз борт использовался в начале марта, сообщал дипломатический источник. По этим данным, Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений».

В январе сообщалось, что Ту-214ОН планируется дооснастить для использования в разведывательных целях. Источник сообщал, что на оба Ту-214ОН «потребуется установка самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято.

Ту-214ОН – самолет авиационного наблюдения, разработанный на базе пассажирского Ту-204. Он был создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу на территории стран-участниц.

Бортовой комплекс предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации и средств наблюдения, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.

На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией, а Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.