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Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков
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Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники.
Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».
Пока Россия не вышли из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
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США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России
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США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену
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Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
«Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости».
Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter.
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Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил
Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий
, а участников этих событий назвал
террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили
беспорядки и штурм Капитолия.
Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров.
«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор.
Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом.
Илларионов уволен из Института Катона после поста о захвате Капитолия
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Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» – 2021.
«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», – написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».
По его словам, при приглашении на работу в Институт Катона он интересовался позицией организации по разным вопросам. «Ответ руководства всегда был одним и тем же: «У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право», – продолжил экономист.
«Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой свободного общества», – резюмировал Илларионов.
В институте РБК подтвердили, что Илларионов уволен. «Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. У нас не будет никаких дальнейших комментариев по поводу его ухода, но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире», – сообщила вице-президент по коммуникациям Института Катона Кристина Брукс.
Илларионов 8 января опубликовал пост «Поджог Рейхстага» – 2021. В нем он утверждает, что в словах президента Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Кроме того, Илларионов написал, что в реальности победитель выборов президента США неизвестен, а политическая система США не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов.
«Принципиальную политическую ошибку совершил конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах. Если конгресс создал бы такую комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения приняла бы решение об обоснованности результатов голосования в спорных штатах, то политические ресурсы проверки качества выборов на уровне конгресса были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Сложилось впечатление, что Демпартии гораздо важнее добиться победы любой ценой», – написал Илларионов.
По его мнению, у недовольных граждан США осталось право «на петицию, на демонстрацию, на протест». Если правовая и политическая системы отказываются отвечать на общественные вызовы, то у граждан остается право на замену такого политического режима, считает он. «В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности», – резюмировал Илларионов.
Издание Politico 12 января сообщило, что руководство института начало расследование высказываний Илларионова. Представитель института Кори Уэлен заявила, что слова экономиста содержали «теории заговора о выборах 2020 года» и якобы были «направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий».
Сам институт поспешил выступить с осуждением событий в Вашингтоне и назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США».
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией»
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Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.
Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ.
Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости».
«Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin.
«Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT.
«Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow.
«Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst.
«Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ.
При этом часть пользователей положительно оценили видео.
«Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace.
«А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil.
США ужесточили контроль над экспортом военных технологий в Россию и Китай
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Соединенные Штаты усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран.
«Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран», – цитирует заявление министерства труда США РИА «Новости».
Также власти США решили усилить контроль над технологиями, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки. Соединенные Штаты намерены запретить экспорт всех технологий, попадающих под правила экспортного контроля, а не только тех, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование.
«Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников, Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности», – отметил министр труда Уилбур Росс.
В число организаций, подпадающих под ограничение, вошли Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции Ирана и разведподразделение «Артеш» из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу.
Россия решила выйти из Договора по открытому небу
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Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США, заявили в МИД.
«22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», – говорится в сообщении на сайте МИД.
На этом фоне российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
«С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США. В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», – указали в МИД.
По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям, добавили в ведомстве.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
В Совфеде назвали виновных в прекращении Договора по открытому небу
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.
«МИД России подтвердил, что наша страна начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из договора вышли США. Но его еще можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО», – написал сенатор в Facebook.
По словам политика, союзникам США нужно было принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора, а такое обязательство в отношении третьих стран из соглашения напрямую вытекает. При этом Косачев пояснил, что договор запрещает передавать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает.
«Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнерство. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», – резюмировал Косачев.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Эксперт: В ситуации с ДОН Москва продемонстрировала США свою готовность идти до конца
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«Сказывается традиция России – а до нее и Советского Союза – ужесточать свою позицию с приходом в Белый дом демократической администрации. Вот почему Москва именно сейчас бросает вызов Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов. Так он расценил решение России объявить о выходе из Договора об открытом небе.
Заявление МИДа о запуске процедуры по расторжению Договора об открытом небе (ДОН) неслучайно прозвучало накануне инаугурации Джо Байдена, намеченной на 20 января. Тем самым Москва показывает свою готовность при необходимости идти до конца, повышать ставки, считает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
Демократы всегда воспринимались в Москве как более либеральные, сдержанные и менее воинственные – в отличие от консервативных и зачастую непредсказуемых республиканцев, пояснил он. Поэтому в Москве нередко исходили из того, что с ними будет проще договориться, чем с республиканцами. Однако чтобы добиться выгодной для себя сделки, необходимо демонстрировать партнеру свою готовность идти до конца, причинить ему неприемлемый ущерб в результате конфронтации.
«Нужно оговориться, что проблему в данном случае все же создали сами США. Это они вышли из договора, вместо того чтобы урегулировать возникшие недоразумения конструктивным путем», – считает Арбатов.
Собеседник напомнил, что во время избирательной кампании многие однопартийцы и либеральные политологи призывали Байдена в случае победы вернуть США в договор. «Но ничего определенного Байден на этот счет не сказал», – подчеркнул эксперт. Впрочем, в Москве вряд ли рассчитывают на возвращение США в ДОН, полагает Арбатов. «Американцы никогда не идут на уступки. Скорее всего, их позиция по этому поводу теперь только ужесточится», – заверил эксперт. По его мнению, если достичь договоренностей и удастся, то по каким-то иным направлениям.
В пятницу МИД России заявил о начале процедуры по выходу из Договора об открытом небе, указав в качестве причины аналогичное решение США, принятое два месяца назад. Как отметили в ведомстве, американцы существенно нарушили «баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом была «подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности».
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков в пятницу выразил сомнение в том, что при Байдене американцы вернутся в ДОН. «Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – посетовал дипломат.
Согласно заключенному в 1992 году Договору по открытому небу, страны-участницы проводят воздушную инспекцию в небе друг друга с целью контроля военной деятельности и соблюдения договоров в области контроля над вооружениями. За все это время Россия и США провели более 165 полетов. Формальным поводом выхода из ДОН в США называли якобы использование Россией во время облета запрещенной аппаратуры, с помощью которой могла вестись разведка.
Напомним, в мае, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден осудил решение Вашингтона о выходе из ДОН. По словам Байдена, разрывая договор, «президент Трамп упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства США». «Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», – говорил Байден.
МИД усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу при Байдене
США при новой администрации вряд ли вернутся в Договор по открытому небу, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Байдену вернуться (в соглашение) практически невозможно, потому что не пропустят в Конгрессе и Сенате. Вернуться Байдену – это заново вступать в этот договор. Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
В России предложили, чем компенсировать прекращение полетов по ДОН
Отсутствие наблюдательных полетов, которые проходили в рамках Договора по открытому небу (ДОН), Россия может компенсировать наращиванием возможностей спутниковой разведки, а также за счет деятельности СВР и ГРУ, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Коротченко заявил, что «в практическом плане для России очень важно компенсировать отсутствие инспекционных полетов над территориями иностранных государств, в частности государств-членов НАТО, усилением возможностей в области ведения всех видов космической разведки, и, прежде всего, оптико-электронной и радиотехнической», передает РИА «Новости».
По его мнению, это позволит заблаговременно реагировать на планы военного строительства и модернизации вооруженных сил тех стран, которые Россия относит к числу потенциальных противников.
Кроме того, необходимо нарастить «возможности получения информации о планах и замыслах иностранных государств и другими методами, реализуя возможности СВР России и Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известного, как ГРУ)».
«США уничтожили этот договор, выйдя из него первыми, поэтому в данном случае Россия просто фиксирует сложившийся статус-кво, что договор больше не работает и действовать не будет. Вина за это полностью лежит на стороне Вашингтона», – добавил Коротченко.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по НАТО.
Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе
Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае назначения бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России.
Сенатор назвал выдвижение этой кандидатуры на пост замгоссекретаря США ожидаемым отметив, что Нуланд – знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за «смену режимов» и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.
«С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», – написал Пушков в своем Telegram.
Кроме того, Пушков напомнил, что ее муж – неоконсерватор Роберт Каган активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за неизменное сдерживание России.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
Захарова высказалась о блокировке аккаунтов Трампа
Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Facebook обратила внимание на заявление официального русскоязычного представителя Госдепа, замдиректора медиахаба Госдепа в Брюсселе Андреа Калан, в которой представитель американской стороны выразила обеспокоенность «репрессиями в России в отношении независимых СМИ» и «тревогу в связи с недавними поправками в закон «Об иностранных агентах».
Представитель МИД напомнила Калан, что «в России информационно-коммуникационная сфера регулируется именно законами», при этом в США, по мнению Захаровой, эта сфера регулируется «бесконечными хаотичными решениями, которые представляют собой дикий синтез популизма, угроз, лоббизма, хитросплетений права и общественного мнения».
Российский дипломат напомнила, что крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. «И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории», – указала Захарова.
Она напомнила, что многие мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Австралии Майкла Маккормака главу минфина Франции Брюно Ле Мэр и других, выказали недовольство по этому поводу.
«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия. Нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», – добавила представитель МИД.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Минторг США объявил Россию и Китай враждебными государствами в сфере информационных технологий
Американское министерство торговли выпустило постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».
«Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее, и в целях исполнения этого постановления определяет шесть иностранных правительств или неправительственных лиц как «враждебных»: Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский политик (действующий президент Венесуэлы – прим. ВЗГЛЯД) Николас Мадуро», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что США усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран.
Медведев оценил перспективы развития отношений России и США
Отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье, опубликованной в субботу на сайте ТАСС, выразил мнение, что «в ближайшие годы отношения (России и США), по всей видимости, останутся крайне холодными».
«И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики», – отметил зампред Совбеза, говоря о предстоящем начале работы избранного президента США Джозефа Байдена.
При этом Россия «готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях», хотя «вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации».
По оценке Медведева, «с куда большей вероятностью можно прогнозировать последовательное проведение США антироссийской политики».
«Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», – констатировал замглавы Совбеза.
Он напомнил, что «с президентством Дональда Трампа действительно были связаны определенные надежды на изменение негативной динамики, ведь тогда, в 2016 году, казалось, что отношения двух стран хуже, чем при Бараке Обаме, быть не могут», однако «последующие годы развеяли эту иллюзию».
«Администрация Трампа планомерно усиливала системное противостояние Вашингтона и Москвы, продолжала проводить политику санкций в отношении нашей страны, желая в том числе вытеснить ее с энергетических рынков, сводила к минимуму наше дипломатическое взаимодействие», – отметил зампред Совбеза .
При этом Трамп постоянно заявлял о желании «поладить с Россией».
«Впрочем, его слова не имели особого значения, так как многочисленные ограничительные меры в Конгрессе поддерживали и демократы, и республиканцы», – считает Медведев.
Ранее в МИД России допустили дальнейшую деградацию отношений с США.