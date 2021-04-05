Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на геном человека и наследственность

Российская вакцина «Спутник V» не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», – передает РИА «Новости» ответ Гинцбурга на вопрос, может ли вакцина влиять на геном человека.

Ранее в Казахстане сочли антинаучным тезис из распространяющегося по соцсетям видео о том, что вакцина против COVID-19 «Спутник V» якобы способна изменять человеческий геном.

Напомним, в марте российские ученые опровергли утверждения о том, что людям с сильным иммунитетом не нужно прививаться от коронавируса. Также, по словам ученых, вакцины от COVID-19 не влияют на ДНК.