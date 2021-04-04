В СФ предложили перенести в Донбасс представительство Россотрудничества в Киеве

Косачев раскритиковал позицию Европы по Донбассу

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что позиция Европы по конфликту в Донбассе лишь «подливает масла в огонь».

Накануне главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Внешне – нейтрально. Но при этом две шпильки в российскую сторону (передвижения войск и международно-признанные границы) и ни одной - в украинскую. Хотя именно вчера, тоже впервые с июля 2020 года, произошел украинский обстрел территории ДНР и погиб 6-летний ребенок. Но об этом ни слова», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что территориальная целостность Украины, если не говорить про Крым, – это общая позиция всех участников «нормандского формата». Он отметил, что остается вопрос, как этого добиться.

«И до тех пор, пока отмалчиваются западники, Киев будет читать такую позицию умолчания как карт-бланш на военную операцию, на восстановление территориальной целостности силой. Позиция же России – никакой силы, только прямой диалог между конфликтующими сторонами. Этого нет в заявлении двух министров, и в этом смысле оно не имеет добавленной стоимости, а только подливает масла в огонь конфликта», – отметил Косачев.

По его словам, последствия позиции Германии и Франции по ситуации в Донбассе, когда они акцентируют необходимость выполнения минских соглашений только Россией, «выводят из-под какой-либо критики Украину и игнорируют жителей юго-востока».

«Вот это по-настоящему чревато. И дело здесь не только в лицемерности подходов западников (Хорватии, Словении и Косово – можно, Южной Осетии, Абхазии, Крыму – ни в коем случае). Дело в том, что на юго-востоке Украины уже семь лет гибнут люди. Трагедию Югославии, начавшуюся в декабре 1991 года после внешнего признания независимости Хорватии и Словении, удалось остановить через 10 лет», – отметил сенатор. Он также добавил, что остановить трагедию в Донбассе можно было еще в 2014 году, если бы европейцы выдержали данные действующему президенту Украины гарантии соблюдения конституции.

В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.

В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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