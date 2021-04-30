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ВСУ обвинили в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
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Дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, столкнулись с препятствием в своей работе, украинские силовики подавляли каналы управления и навигации БПЛА, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
«Нами выявлены очередные факты работы мобильных групп РЭБ из состава 20-го батальона РЭБ в зонах ответственности 92-й бригады [Вооруженных сил Украины]. Работа по подавлению каналов управления и навигации БПЛА [СММ ОБСЕ] осуществлялась в районе Золотого, [поселков] Подлесное и Лоскутовка», – цитирует ТАСС Осадчего.
Также он отметил, что ВСУ за прошедшую неделю 24 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, передает Луганскинформцентр.
Отмечается, что для обстрелов украинская армия применяла минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы попали населенные пункты Желобок, Калиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Калиновка, Золотое-5, Молодежное.
В пятницу Киев в одностороннем порядке без предупреждения прекратил пропуск граждан через КПП «Станица Луганская» в Донбассе.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила представителей Киева в попытке заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе на введение временных перемирий.
Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса
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Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса, в то время как в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию. По словам главы МИД, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие.
«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ «Медведев – Саркози» (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией» – напомнил Лавров в интервью РИА «Новости».
По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили». «Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто: первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров.
«В случае с Донбассом – там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент (Франции Франсуа) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, президент (Украины Петр) Порошенко, президент (РФ Владимир) Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ
Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ.
«Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС.
Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.
На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
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«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской La Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну в Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Грызлов: Киев заблокировал предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия
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Украинская сторона заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», – цитирует ТАСС Грызлова.
По его словам, на заседании еще раз было подтверждено, что, «несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня», передает РИА «Новости».
Как отметил Грызлов, «Киев не способен соблюдать режим прекращения огня». «В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта», – добавил полпред.
Ранее пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.
Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.
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Кравчук решил дополнить предложения России по Донбассу «деталями от Киева»
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Украина готова поддержать обсужденный Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия, взяв за основу предложения России и дополнив их своим деталями, заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук.
«Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины. Первый документ, который мы обсуждали вчера (28 апреля), был представлен российской стороной. Она предложила проект такого документа», – отметил Кравчук, добавив, что его принять не удалось.
В то же время, по его словам, «российский проект должен быть взят за основу», но с деталями от Киева, которые он в четверг передал специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау. «Наши дополнения ... есть время рассмотреть, и, может быть, дай бог, мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное», – подчеркнул Кравчук, передает ТАСС.
В среду Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.
Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Контактная группа не согласовала механизм контроля перемирия в Донбассе
Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе, сообщила пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики.
«Заседание Контактной группы завершилось, как и ожидалось, без прогресса», – передает сообщение РИА «Новости».
Как рассказала порталу CXID.info пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь, проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%. «Обсуждение не ушло дальше первых двух пунктов проекта, при этом ни по одному из них компромисса достичь не удалось. Украина все так же пытается уйти от прямого взаимодействия с представителями республик, максимально пытаясь вовлечь в его реализацию СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, чтобы затем переложить на них ответственность за отсутствие результата», – отметила Ковшарь.
По словам представителя луганской делегации, Киев уже с февраля не предоставляет гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате обстрелов украинскими силовиками. Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.
Напомним, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В ЛНР обвинили ВС Украины в использовании санитарных машин для подвоза боеприпасов
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Украинские силовики подвозят боеприпасы на свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе на санитарных машинах, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Народная милиция ЛНР зафиксировала использование ВС Украины автомобилей с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения, передает РИА «Новости».
По словам Филипоненко, Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны украинских военных во время переговоров контактной группы по Донбассу в среду. Он пояснил, что «на санитарном автомобиле… на позиции в районе населенного пункта Катериновка [под контролем Киева] были доставлены два ящика патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7».
Офицер пресс-службы призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных правозащитных организаций обратить внимание на нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права.
Ранее ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков. До этого сообщалось, что украинские силовики 18 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв из минометов, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республики.
Эксперт оценил вероятность прекращения огня в Донбассе на время Пасхи
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«Пасхальное перемирие» в Донбассе – под большим вопросом. Зеленский пытается одновременно продемонстрировать и миролюбие, и воинственность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя заявление экс-президента Украины Кравчука о готовности прекратить огонь в зоне конфликта на время Пасхи.
«Состоится ли «пасхальное перемирие» в Донбассе – это бабушка надвое сказала. Зеленский попал в трудную ситуацию. Он сделал шаг в сторону мира, согласившись на встречу с Путиным, за что тут же попал под огонь «патриотов». Теперь ему нужно сделать два шага назад, чтобы продемонстрировать свою воинственность и непреклонность в борьбе с так называемым «агрессором». Он сейчас находится под градом обвинений с разных сторон, и похоже, старается придумать какое-то неожиданное решение. Возможно, каким-то удивительным образом это будет «Пасхальное перемирие», – отметил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
«Зеленский своей дерганностью, своей нерешительностью загнал себя в цугцванг, когда любое его движение только ухудшает ситуацию. А сейчас у украинского президента – суперцугцванг, – полагает Скачко. – Зеленский оказался в ситуации, когда и простое сидение на месте ему во вред». По его мнению, президент Украины «практически стал ширмой, которая лишь прикрывает неконтролируемые им процессы борьбы других сил за власть». В любом случае, очевидно, что в Донбассе не восприняли всерьез предложение Киева, полагает эксперт.
В среду вечером глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что стороны приблизились к взаимному пониманию в вопросе установления «пасхального перемирия» в регионе.
В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитировал ТАСС Зеленского. В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред России на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.
Стоит отметить, что «пасхальные перемирия» в середине весны, как и «хлебные перемирия» в конце лета уже несколько лет подряд объявляются по инициативе Трехсторонней контактной группы и столь же регулярно срываются – украинской стороной. Так, например, в 2017 году Контактная группа заявила о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля. Однако в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали договоренность, обстреляв территорию ЛНР.
Та же судьба постигла «абсолютное перемирие» марта 2018 года и прекращение огня на Пасху, объявленное в апреле того же года. Тогда договоренность о прекращении огня подписали Петр Порошенко, и одобрили гаранты минских соглашений – лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. На деле же в ДНР ежесуточно фиксировали десятки обстрелов с позиций ВСУ. Аналогичная ситуация наблюдалась и в апреле 2019 года.
Около полугода продлился и объявленный в июле прошлого года «всеобъемлющий режим прекращения огня». С февраля участились столкновения на линии соприкосновения. По информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики впервые с июля снова начали применять артиллерию при обстреле республики.
Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала шансы на встречу президентов России и Украины в свете нынешней ситуации в Донбассе.
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Участники переговоров по Донбассу обсудили политическое урегулирование конфликта
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в Контактной группе», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По его словам, такой подход пока не применяется украинской делегацией на заседаниях политической подгруппы Контактной группы, из-за чего «предметная и детальная работа по политическим аспектам урегулирования конфликта остается заблокированной». Однако участники заседания намерены разблокировать работу подгруппы таким же способом – исключив общественных экспертов. «Единственное, в чем сошлись все участники переговоров – Украина – по умолчанию в связи с отсутствием возражений, – работу подгруппы нужно и можно разблокировать по тому же принципу, по которому в этот раз работала Контактная группа – без участия общественников со всех сторон», – отметил он.
Однако, добавил Дейнего, несмотря на то, что диалог в Контактной группе по политическим вопросам физически состоялся, конкретных результатов в ходе обсуждения добиться не удалось.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила представителей Киева в попытке заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе на введение временных перемирий.
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Пушков заявил о провале плана Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Франции относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского создать формат переговоров по конфликту в Донбассе, параллельный «нормандскому».
«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются Москва и Берлин.
«План Зеленского не будет осуществлен», – выразил уверенность сенатор.
Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
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Донецк обвинил Киев в подмене постоянного прекращения огня временным
Представители Киева упорно пытаются заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе введением временных перемирий, заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.
«Посредники в лице Российской Федерации предложили сегодня на уровне Контактной группы согласовать заявление о задействовании с завтрашнего дня координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР
«Однако, украинские переговорщики, на словах заявив о поддержке такой инициативы, на деле предприняли все, чтобы сорвать согласование реально действенного документа, прибегнув к своим традиционным методам подмены формулировок таким образом, чтобы вновь заменить обязательства по соблюдению постоянного прекращения огня на непонятные временные перемирия», – подчеркнула Никонорова.
Глава МИД ДНР напомнила, что координационный механизм предусмотрен дополнительными мерами по контролю за перемирием от 22 июля 2020 года, однако действие такого механизма с осени прошлого года заблокировано украинской стороной.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
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Лавров назвал последствия изменения Минских соглашений
Внесение изменений в минские договоренности приведет к резне в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Команда президента Украины Владимира Зеленского прилагает серьезные усилия для внесения изменений в Минские договоренности. Страны Запада также заявляют о необходимости «смягчить» условия, передает РИА «Новости».
«Зеленский (говорит), мне не нравится, ну если будет только все наоборот: сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий... Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету», – сказал Лавров.
Глава МИД считает, что именно Запад может заставить Киев полностью соблюдать договоренности. Лавров напомнил, что Зеленский сам подтвердил их безальтернативность еще в декабре 2019 года.
«И контроль над границей – это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее», – напомнил министр.
Также Лавров отметил, что Киев в последние недели стал ожесточенно продвигать необходимость «переподтвердить» прекращение огня в Донбассе, попытки оживить эту тему – стыдные и недостойные.
«Насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения, Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам – повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня наконец по-настоящему состоялось», – заявил Лавров.
Он рассказал, что президент Владимир Путин, общаясь в прошедшие пару недель по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напоминал им о фактах. «А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением», – сказал Лавров.
По его словам, этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего – обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение высшему командованию. Министр добавил, что руководство Украины вместо этого стало «играть словами»: «чтобы выполнить обязательства о любом обстреле докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили».
Кроме того, Лавров заявил, что Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине. «Может быть, ему вообще ничего не докладывают», – добавил министр.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом.
Представитель Госдепартамента США заявил, что США поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе.
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских военных
Украинские военные четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, огонь открывался из минометов и гранатометов, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным пресс-службы, украинские силовики открывали огонь из минометов и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Логвиново, Золотое-5 и Молодежное, сообщает РИА «Новости».
«Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется», – добавили в оборонном ведомстве ЛНР.
Накануне военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил в понедельник ранение во время обстрела территории республики украинскими силовиками.
В воскресенье в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский так настойчиво желает встречи с Путиным.
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В Киеве допустили возможность «пасхального перемирия» в Донбассе
Глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выразил мнение, что участники переговоров существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
«Состоялось общее заседание ТКГ (трехсторонней Контактной группы) на уровне глав делегаций. Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников. Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия», – приводит слова Кравчука ТАСС.
Как утверждает глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, участники переговоров согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. «Консультации продолжаются», – подчеркнул Кравчук.
Ранее полпред России в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия.
В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что Контактная группа не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.
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