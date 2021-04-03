Читатели британского издания Express оценили, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.

По данным издания, Россия якобы недавно передислоцировала военную технику для защиты своих границ. Кроме того, как указано в статье, Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».

Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе.

«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», – написал Us nad ME.

«Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем», – считает JohnJohney.

«Путин дает отпор задирам в НАТО – да как он смеет?» – иронизирует TheIceQueen.

«Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО – просто посмешище», – полагает Jplat.

«Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется», – пишет Username Mk2.

«Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание», – уверен HarryMeneely.

«Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали», – написал комментатор под ником Username.

Ранее британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.

Напомним, в МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.