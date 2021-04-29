Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

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30 апреля, пятница | Последнее обновление — 00:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп пригрозил ответом на контрмеры России против дипмиссии США
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В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь о проблемах не только для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительство в ЕС.
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Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места.
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Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
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Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.
В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.
Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве»
Участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», – приводит слова участников акции РИА «Новости». Как отмечает издание, марш закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами.
Накануне в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.
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Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
В Раде провели акцию «Бессмертный полк»
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Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) провели акцию «Бессмертный полк» во время заседания Рады.
Парламентарии принесли на трибуны портреты родственников и полководцев времен Великой Отечественной войны. Они заявили, что Украина не должна забывать настоящих героев, передает РИА «Новости».
«Нас на Украине – абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели!» – заявил депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.
Он добавил, что ветераны Великой Отечественной были людьми, которые «не боялись смотреть в глаза смерти» ради Победы, и завершил свое выступление фразой председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова: «Враг будет разбит, победа будет за нами».
Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Ранее сообщалось, что на украинском телевидении в эфире телеканала «Интер» пройдет онлайн-марш «Наш полк», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в России традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. А 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Кравчук решил дополнить предложения России по Донбассу «деталями от Киева»
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Украина готова поддержать обсужденный Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия, взяв за основу предложения России и дополнив их своим деталями, заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук.
«Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины. Первый документ, который мы обсуждали вчера (28 апреля), был представлен российской стороной. Она предложила проект такого документа», – отметил Кравчук, добавив, что его принять не удалось.
В то же время, по его словам, «российский проект должен быть взят за основу», но с деталями от Киева, которые он в четверг передал специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау. «Наши дополнения ... есть время рассмотреть, и, может быть, дай бог, мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное», – подчеркнул Кравчук, передает ТАСС.
В среду Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.
Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Украине пообещали проблемы с МВФ из-за увольнения главы Нафтогаза
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Увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов, сообщило Bloomberg.
«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
При этом в сообщении отмечается, что Коболев был «главным архитектором» реформы энергетики, которая помогла Украине «сократить бюджетный дефицит», однако внутри страны его критиковали за повышение тарифов на отопление.
Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко.
Напомним, в июне 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом, а ныне действующим президентом США Джо Байденом в 2016 году. В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера Украины. Байден якобы высказался против этого увольнения, и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации.
Участники переговоров по Донбассу обсудили политическое урегулирование конфликта
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в Контактной группе», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По его словам, такой подход пока не применяется украинской делегацией на заседаниях политической подгруппы Контактной группы, из-за чего «предметная и детальная работа по политическим аспектам урегулирования конфликта остается заблокированной». Однако участники заседания намерены разблокировать работу подгруппы таким же способом – исключив общественных экспертов. «Единственное, в чем сошлись все участники переговоров – Украина – по умолчанию в связи с отсутствием возражений, – работу подгруппы нужно и можно разблокировать по тому же принципу, по которому в этот раз работала Контактная группа – без участия общественников со всех сторон», – отметил он.
Однако, добавил Дейнего, несмотря на то, что диалог в Контактной группе по политическим вопросам физически состоялся, конкретных результатов в ходе обсуждения добиться не удалось.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила представителей Киева в попытке заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе на введение временных перемирий.
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Пушков заявил о провале плана Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Франции относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского создать формат переговоров по конфликту в Донбассе, параллельный «нормандскому».
«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются Москва и Берлин.
«План Зеленского не будет осуществлен», – выразил уверенность сенатор.
Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
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Глава Института нацпамяти Украины раскритиковал марш к годовщине создания СС «Галичина»
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал «недопустимым для европейской страны» прославление войск СС. Так он отреагировал на марш в честь годовщины СС «Галичина» в Киеве.
Глава Института нацпамяти, в частности, раскритиковал использование вышиванок во время марша.
«Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже шла бы эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и я уверен, что это не поддерживает абсолютное большинство украинцев», – написал Дробович в Facebook.
Он предложил разобраться, почему появлялись нацистские добровольческие подразделения, к чему стремились люди, которые там служили, чтобы лучше понять «причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений».
«Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться», – добавил Дробович.
Ранее участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве.
В марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.
Эксперт оценил вероятность прекращения огня в Донбассе на время Пасхи
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«Пасхальное перемирие» в Донбассе – под большим вопросом. Зеленский пытается одновременно продемонстрировать и миролюбие, и воинственность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя заявление экс-президента Украины Кравчука о готовности прекратить огонь в зоне конфликта на время Пасхи.
«Состоится ли «пасхальное перемирие» в Донбассе – это бабушка надвое сказала. Зеленский попал в трудную ситуацию. Он сделал шаг в сторону мира, согласившись на встречу с Путиным, за что тут же попал под огонь «патриотов». Теперь ему нужно сделать два шага назад, чтобы продемонстрировать свою воинственность и непреклонность в борьбе с так называемым «агрессором». Он сейчас находится под градом обвинений с разных сторон, и похоже, старается придумать какое-то неожиданное решение. Возможно, каким-то удивительным образом это будет «Пасхальное перемирие», – отметил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
«Зеленский своей дерганностью, своей нерешительностью загнал себя в цугцванг, когда любое его движение только ухудшает ситуацию. А сейчас у украинского президента – суперцугцванг, – полагает Скачко. – Зеленский оказался в ситуации, когда и простое сидение на месте ему во вред». По его мнению, президент Украины «практически стал ширмой, которая лишь прикрывает неконтролируемые им процессы борьбы других сил за власть». В любом случае, очевидно, что в Донбассе не восприняли всерьез предложение Киева, полагает эксперт.
В среду вечером глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что стороны приблизились к взаимному пониманию в вопросе установления «пасхального перемирия» в регионе.
В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитировал ТАСС Зеленского. В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред России на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.
Стоит отметить, что «пасхальные перемирия» в середине весны, как и «хлебные перемирия» в конце лета уже несколько лет подряд объявляются по инициативе Трехсторонней контактной группы и столь же регулярно срываются – украинской стороной. Так, например, в 2017 году Контактная группа заявила о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля. Однако в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали договоренность, обстреляв территорию ЛНР.
Та же судьба постигла «абсолютное перемирие» марта 2018 года и прекращение огня на Пасху, объявленное в апреле того же года. Тогда договоренность о прекращении огня подписали Петр Порошенко, и одобрили гаранты минских соглашений – лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. На деле же в ДНР ежесуточно фиксировали десятки обстрелов с позиций ВСУ. Аналогичная ситуация наблюдалась и в апреле 2019 года.
Около полугода продлился и объявленный в июле прошлого года «всеобъемлющий режим прекращения огня». С февраля участились столкновения на линии соприкосновения. По информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики впервые с июля снова начали применять артиллерию при обстреле республики.
Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала шансы на встречу президентов России и Украины в свете нынешней ситуации в Донбассе.
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В Кремле заявили о помехах в принятии решения по саммиту США-Россия из-за шагов Вашингтона
Враждебные шаги США в отношении России затрудняют анализ ситуации для принятия президентом Владимиром Путиным решения по поводу встречи с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Москве не понимают ситуацию – «мы видим, что на словах есть предложения говорить о взаимодействии в тех областях, которые интересны друг другу, нам что-то интересно, американцам что-то интересно, и вполне естественно, что мы можем взаимодействовать», однако «при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по тому самому сдерживанию России или проявление просто враждебных шагов», передает ТАСС заявление Пескова эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Это затрудняет анализ ситуации с российской стороны с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите», – добавил он.
Ранее Байден в речи перед членами обеих палат Конгресса США указал, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия.
До этого временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Песков указывал, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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Путин пообещал оказывать содействие французскому бизнесу
Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России. «Со своей стороны оказывали и будем, безусловно, оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Он также пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. «Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие», – сказал Путин.
По словам президента, «Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России». «(Страна) занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции, шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, и пятое по товарообороту», – сказал Путин.
«Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов», – добавил президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке, несмотря конфликты в отношениях с Европой и США.
Крым решил взыскать с Киева компенсацию за уход украинских банков
Власти Крыма намерены по всей строгости закона наказать представителей Украины и потребовать возместить ущерб от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
«Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба», – цитирует РИА «Новости» Константинова.
В четверг рабочая группа госсовета Крыма передала в Следственный комитет и ФСБ материалы для возбуждения дела против граждан Украины за блокаду Крыма, в том числе водную.
В начале апреля сообщалось, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.
Путин заявил об успешном обеспечении макроэкономической стабильности в России
России, несмотря на сложности текущего периода, удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в режиме видеоконференции.
Путин заявил, что «мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность, нам это удается сделать несмотря на все сложности», передает РИА «Новости».
В России обеспечивается «устойчивость на финансовых рынках, при этом за счет продуманной бюджетной политики мы смогли увеличить федеральные расходы, направляемые на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы».
Глава государства также отметил, что власти активизировали работу по снижению фискальной нагрузки на бизнес, идет процесс снятия регуляторных ограничений, а в целях адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей были запущены программы льготного кредитования.
Путин подчеркнул, что Москва планирует развивать науку и технологии, прежде всего, за счет инновационных секторов – фармацевтики, биотехнологии, атомной и возобновляемой энергетики.
Он выразил заинтересованность России в сотрудничестве с иностранным бизнесом по этим направлениям.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении самого сложного этапа адаптации экономики.
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