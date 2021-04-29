Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.

Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.