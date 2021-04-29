МИД призвал россиян взвесить потенциальные риски при планировании отдыха за рубежом

Премьер Таджикистана попросил помощи с поставками российских вакцин от коронавируса

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани с премьером России Михаилом Мишустиным заявил о политизации темы приобретения вакцин от коронавируса и попросил помощи в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами.

«Мы искренне рады успехам наших российских друзей в производстве вакцин. Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность, но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция», – сказал Расулзода, передает РИА «Новости».

Глава правительства Таджикистана отметил, что в его стране массовая вакцинация населения началась с конца марта с использованием вакцины AstraZeneca британско-индийского производства. Расулзода пояснил, что эта вакцина досталась Таджикистану «по линии Всемирной организации здравоохранения».

«Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам. В феврале этого года я направил вам официальное обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения Таджикистану определенной партии российских вакцин», – напомнил Расулзода, заметив, что об этом шла речь и в ходе телефонного разговора президентов двух стран на прошлой неделе.

«В этом году в сентябре 20-летие ШОС, Таджикистан председательствует на этом саммите, и нам бы хотелось до этого большую часть населения провакцинировать», – отметил премьер республики. Расулзода поблагодарил российскую сторону «за своевременно протянутую руку помощи в прошлом году в виде поставок тест-систем для определения коронавируса». Он также предложил «организовать деятельность совместных отрядов врачей, их подготовку». «Нашим санитарно-эпидемиологическим службам следует наладить более действенный информационный обмен по вопросам распространения коронавируса и других опасных заболеваний», – сказал он.

Мишустин напомнил о действующем в рамках Евразийского союза мобильном приложении «Путешествие без ковида», которое позволяет после подтверждения соответствующей информации без проблем въезжать в Россию. «Мы считаем, что это серьезная возможность как для упрощения передвижения граждан наших стран, так и хорошая технологическая платформа. Готов обсудить с вами наши совместные проекты и новые идеи», – обратился премьер России к таджикистанскому коллеге.

Кроме того, Расулзода напомнил, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентами России и Таджикистана «была достигнута договоренность о проработке официального визита Владимира Путина в Таджикистан во второй декаде сентября текущего года».

Глава правительства Таджикистана отметил, что с учетом негативных последствий пандемии коронавирусом для двусторонних торгово-экономических отношений Москве и Душанбе «необходимо сконцентрироваться на выработке новых и нестандартных подходов к их развитию». «Нашей основной целью на данном этапе должно стать принятие совместных решений для оживления торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации», – сказал Расулзода.

Мишустин заверил коллегу, что Россия рассматривает Таджикистан как стратегического партнера и союзника в Центральной Азии, готова строить с ним отношения на принципах дружбы, взаимного уважения и братства. Он также подчеркнул, что Россия остается одной из важнейших торговых партнеров Таджикистана.