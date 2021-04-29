В РАН выяснили интерес россиян к современной науке

Интерес россиян к науке находится на высоком уровне, ее достижениями интересуется 64% жителей страны, а среди людей с высшим образованием этот показатель составляет 73%, свидетельствуют результаты мониторинга Российской академией наук.

«(Результаты опроса) свидетельствуют о высоком интересе россиян к науке: достижениями современной науки интересуются 64% опрошенных. В наибольшей степени этот интерес характерен для старшего поколения (72% среди респондентов старше 65 лет) и людей с высшим образованием (73%)», – передает ТАСС сообщение РАН.

При этом подавляющее большинство респондентов (89%) знают или слышали о существовании РАН, причем, респонденты в возрасте 45 и более лет информированы о ней в два раза лучше, чем участники исследования в возрасте 18-34 лет. 30% признали, что ничего не знают о деятельности ученых.

Однако уровень информированности о результатах научной деятельности остается низким: более 85% не смогли назвать кого-либо из живущих знаменитых российских ученых мирового уровня, а 42% уклонились от ответа на вопрос о крупных достижениях науки последних 10 лет.

Вместе с тем, как отмечается в результатах исследования, 65% россиян в целом доверяют РАН как научному учреждению, причем, безусловно доверяют академии 38%. Подавляющее большинство (74%) доверяют или скорее доверяют той информации, которую представляют российские ученые.

Мониторинг отношения российского общества к науке и РАН был проведен по поручению Президиума РАН весной 2021 года силами Института психологии РАН и социологической группы ЦИРКОН. В его основу положены критерии, используемые при аналогичном мониторинге научными ассоциациями и академиями ведущих научных стран: интерес к науке, информированность россиян о работе и достижениях ученых, доверие к ученым, науке и РАН, престиж профессии ученого в обществе, научно-технологический оптимизм (вера в решение социальных проблем с помощью науки), а также оценка востребованности науки властью и бизнесом, вовлеченности ученых в решение проблем общества.