Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель пострадал в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по машине», – написал Гладков в своем канале на платформе Мах. По его словам, бойцы самообороны оказали помощь пострадавшему и доставили его в Грайворонскую ЦРБ.
У мужчины предварительно выявили баротравму и осколочное ранение спины, для дальнейшего обследования его направили в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате детонации автомобиль загорелся, возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Ранее вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, ранен мирный житель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ в селе Ясные Зори. В Шебекинском округе дрон взорвался на территории частного домовладения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на «Газель» в городе Шебекино.