Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по машине», – написал Гладков в своем канале на платформе Мах. По его словам, бойцы самообороны оказали помощь пострадавшему и доставили его в Грайворонскую ЦРБ.

У мужчины предварительно выявили баротравму и осколочное ранение спины, для дальнейшего обследования его направили в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате детонации автомобиль загорелся, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Ранее вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, ранен мирный житель.

