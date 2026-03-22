Фидан обсудил с Аракчи, Каллас и США прекращение войны в Персидском заливе

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел серию телефонных переговоров с коллегами из Ирана и Египта, главой дипломатии Евросоюза Кайей Каллас, а также с представителями США, сообщает РИА «Новости». Основной темой разговоров стали шаги, направленные на прекращение текущего конфликта в регионе Персидского залива.

Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве уточнил, что Фидан обсудил с собеседниками возможные меры по деэскалации и прекращению боевых действий. Прямая речь источника: «Министр Хакан Фидан провел в воскресенье 22 марта телефонные разговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, главой МИД Египта Бадром Абд аль-Аты, главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и чиновниками США. В ходе этих бесед обсуждались шаги для прекращения войны».

Фидан отдельно отметил, что обострение ситуации в Персидском заливе может затянуться на две-три недели, если не удастся достичь принципиальных договорённостей. По словам министра, ключевым фактором, способным повлиять на развитие событий, остается позиция США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.



