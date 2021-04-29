Прилепин ожидает продолжения фильма митрополита Тихона о революции

Сопредседатель партии «Справедливая Россия», писатель Захар Прилепин назвал документальный сериал отца Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок» убедительным, но при этом считает необходимым сделать несколько фильмов о событиях, которые произошли после 1917 года.

«Все передано в целом точно, убедительно и верно», – написал сопредседатель партии «Справедливая Россия», писатель Захар Прилепин в своем Telegram. При это он отмечает, что выводы о том, почему рухнула российская монархия, отражены полно и однозначно. Однако не сделан вывод о том, кто и когда восстановил в России единство после революционных событий.

«Россия восстановила единство, поборола предательство на всех уровнях, смирила буйство окраин, моральное разложение элит, переиграла «европейские демократии» и пересобрала армию. Но кто и когда это сделал?» – задается вопросом писатель.

По его словам, в фильме дается несколько вариантов: государство «само восстановилось, победилось и преодоледось»; либо это сделали большевики.

«Оговорки на тему «Россия это сделала к 1939 году» – от лукавого. Нет, она это сделала вчерне уже к 1920 году. И продолжила в том же духе до 41-го, чтобы прийти к 45-му. Поэтому хотелось бы продолжения фильма от того же авторского коллектива!», – считает Прилепин, даже предложив название – «Возрождение Империи: 1917-1945». «Ну не будем же мы говорить, что возрождение случилось в 1991 году, правда?», – добавил он.

Писатель также счел «страшным и точным» прогноз авторов сериала, пояснив, что «в 2021 году мы находимся почти в той же точке, что и в 1913 году». «В 2014 году едва не наступил 1914 год, но мы хоть и немного сместили маршрут, но не изменили его», – отмечает Прилепин. «Разложение части элит, антигосударственный настрой интеллигенции, перманентное свинство «европейских демократий», одичание части населения и ропот недовольных – все это мы», – полагает Прилепин, добавив, что «окраины возгораются, как и тогда – но теперь, увы, это не наши окраины».

При этом писатель заметил, что «не надо рассказывать, будто эти окраины подарил Ленин». По его мнению, Владимир Ленин просто вновь собрал их в единое государство, а вот «передарила их без единого выстрела уже «возрожденная Россия» 1991 года». «Поэтому должна появиться и третья часть фильма под названием «Капитуляция Империи – 1991», а затем четвертая часть – «Возрождение Империи – XXI век». Потому что мы все учим и учим уроки 1917-го, но с тех пор случилось еще несколько уроков, которые стоит обсудить», – заключил Прилепин.

Напомним, в эфире телеканала «Россия 24» в среду завершился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Как отмечала «Газета.ру», данная картина рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших. Авторы рассуждают о том, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.