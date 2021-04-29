Раскрыто убийство композитора Печникова 13-летней давности

В Новгородской области завершено расследование убийства композитора Леонида Печникова, совершенного более 13 лет назад, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Демянского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 231 (культивирование растений, содержащих наркотические средства), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия)», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в 2008 году жительница Москвы, представившись сотрудником ЖЭК, вошла в доверие к пожилому мужчине, получила от него доверенность и продала его квартиру в столице.

После этого женщина через знакомого, живущего в Новгородской области, нашла пустующий деревянный дом в поселке Заря Демянского района, чтобы отправить владельца квартиры туда на постоянное место жительства.

Она сообщила Печникову, что ее знакомый отвезет его выступать на свадьбу в качестве аккордеониста. 18 августа композитор, вернувшись с мероприятия, и, находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения, сел в машину к обвиняемому. Уже в Демянском районе он понял, что стал жертвой мошенников, у них вышел конфликт, обвиняемый избил и задушил артиста.

Они избавились от тела с помощью другого своего знакомого, сопровождавшего потерпевшего и обвиняемого из Москвы.

«Труп Печникова был обнаружен в конце сентября 2008 года в болоте Невий мох. <...> Вскоре мошенническая схема по отчуждению квартиры потерпевшего была раскрыта, однако лишь в марте 2009 года следователями следственного отдела по Тверскому району Москвы был сделан вывод о криминальном характере исчезновения Печникова, в марте 2009 года уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ было возбуждено», – цитирует сообщение регионального следственного управления СК ТАСС.

Мошенница отказывалась давать показания о безвестном исчезновении Печникова, она опасалась мести со стороны обвиняемого. В 2011 году суд вынес в отношении нее обвинительный приговор, она отбыла восемь лет. В 2010 году дело передали в следственное управление по региону, до 2020 года преступление оставалось нераскрытым.

В это время знакомый обвиняемого решил дать показания по делу об убийстве Печникова. Под давлением доказательств мошенница также дала показания, подозреваемого задержали и арестовали. Свою вину он отрицает.

Леонид Печников был композитором, дирижером и музыкантом, сотрудничал с «Союзмультфильмом», писал музыку к новым выпускам про попугая Кешу. Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Алиса Фрейндлих, Владимир Трошин и другие артисты.