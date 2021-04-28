В Кремле оценили идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

В Кремле не получали официального предложения по инициативе президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он отметил, что не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. При этом он напомнил, что «сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве».

Также представитель Кремля заявил, что контакты между политсоветниками президентов Украины и России осуществляются в рамках поручения глав государств. С российской стороны принимает участие Дмитрий Козак, уточнил Песков.

В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».

Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.