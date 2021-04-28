В Кремле оценили идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

|
28 апреля, среда | Последнее обновление — 14:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров о подозрениях Болгарии: Хорошо, что не обвиняют в убийстве эрцгерцога Фердинанда
Разделы
Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда.
Подробности...
Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит.
Подробности...
Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками.
Подробности...
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...
В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
В Кремле оценили идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Кремле не получали официального предложения по инициативе президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он отметил, что не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. При этом он напомнил, что «сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве».
Также представитель Кремля заявил, что контакты между политсоветниками президентов Украины и России осуществляются в рамках поручения глав государств. С российской стороны принимает участие Дмитрий Козак, уточнил Песков.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть
Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ
Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ.
«Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС.
Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.
На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины
Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый».
По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.
«Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук.
Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.
Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Путин: Россия до сих пор не может расхлебаться с обещаниями на выборах 90-х годов
Президент Владимир Путин попросил парламентариев в период избирательных кампаний избегать популизма, как в 90-е годы, после которых страна все еще не может «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, дававшимися на выборах в то время.
«Надо избегать популизма. На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов: обещали все, что не попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат – до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», – сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Он напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы, значимые избирательные кампании пройдут и в регионах. Президент попросил вести конкурентную борьбу, уважая всех оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики.
«Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма – вы знаете, насколько это вредно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Кроме того, президент заявил, что конкурентная борьба на выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга. «Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», – сказал он.
Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Подготовлен проект закона о бесплатном подключении домовладений к газу
|
|
Правительство разработало поправку в закон «О газоснабжении в Российской Федерации» в рамках поручения президента, поправка снимает с жителей финансовую нагрузку за газификацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, который внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий, с тем чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения», – заявил Новак в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
По его словам, в России сейчас достаточно высок уровень газификации, но есть населенные пункты, к границам которых подведен газ, но не разведен по земельным участкам.
«И президент дал поручение в течение 2021–2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами, во-вторых, сделать это без привлечения средств населения», – пояснил вице-премьер.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подводку газа непосредственно к границам домохозяйств.
Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма
Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 заметили недалеко от границ Крыма на севере полуострова.
Опознать беспилотник удалось благодаря позывному «12345678», который ранее уже определяли во время учений «Объединенные усилия – 2020», сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar.
Известно, что беспилотник взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов. На его вооружении находятся именно аппараты Bayraktar. Скорость беспилотника составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов.
После взлета аппарат отключил транспондер, так что его действия не смогли отследить. В это же время у границ Крыма работали два американских стратегических БПЛА Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.
В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Лавров назвал «эксцессом» скандальные слова Байдена о Путине
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине «эксцессом», но несмотря на это идея о проведении саммита воспринимается Москвой положительно.
«Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Напомним, интервью ABC Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
|
|
«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же, президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Учебник истории с недостаточным освещением Сталинградской битвы уберут из колледжей
С 1 сентября учащиеся российских колледжей больше не будут обучаться по учебникам истории, в которых недостаточно освещены события Сталинградской битвы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Самое главное, чтобы со следующего учебного года у нас таких учебников не было, и мы это обеспечим», – передает слова Кравцова РИА «Новости».
По словам главы Минпросвещения, те колледжи, в которых использовались эти учебники, будут обучаться по усиленному курсу истории.
Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
Во вторник такой учебник нашли в колледжах. В Минпросвещения рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».
В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто.
Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
«Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», – заявил президент.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Львовский облсовет потребовал лишать украинского гражданства за паспорт России
Кабмин Украины и СБУ должны разработать проект закона, по которому можно будет лишать украинского гражданства лиц, получивших паспорт России, заявил Львовский областной совет.
За инициативу проголосовали 70 из 75 присутствовавших членов облсовета. Автором предложения стал депутат от фракции «Самопомощь» Роман Кизима, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Первый Западный».
В январе в Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Сообщалось, что имеющих двойное гражданство с Россией украинцев лишат права голоса. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен разрешить второе гражданство, но не с Россией.
Российское посольство в Киеве получило ноту о высылке консула в Одессе
Посольство России в Киеве получило ноту МИД Украины о высылке из страны консула в Одессе, заявил представитель посольства.
В посольстве сообщили, что нота уже получена, передает РИА «Новости».
В понедельник Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.
В ответ Украина объявил консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания на территории страны, дипломат должен покинуть страну до 30 апреля.
До этого МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера, в России нежелательно.
Украина выразила протест, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов.
Путин: Россияне смогут проголосовать на выборах без подсказок извне
Президент Владимир Путин попросил законодателей быть ответственными по отношению к людям в ходе избирательной кампании, напомнив, что граждане должны иметь возможность проголосовать осознанно и без подсказок извне.
«Если обещать невозможное – это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными», – сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Он выразил уверенность, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе и «без услужливых, и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне», передает РИА «Новости».
Также Путин попросил парламентариев в период избирательных кампаний избегать популизма, как в 90-е годы, после которых страна все еще не может «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, дававшимися на выборах в то время.
Путин на заседании Совета законодателей пошутил про маски
Президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге поздравил членов Совета законодателей с Днем парламентаризма и пошутил, что узнал всех даже в масках.
«Все вы такие дисциплинированные, все в масках. Ничего не поделаешь: требование времени. Но я все равно вас всех вижу, узнаю и приветствую на вашем сегодняшнем собрании. Рад встрече с вами и рад возможности поздравить вас с днем российского парламентаризма. С праздником вас!» – передает слова главы государства РИА «Новости».
Заседание проходит в Таврическом дворце. Путин отметил, что «в этом зале практически 115 лет назад торжественно открылось первое заседание Государственной думы России», и это не просто памятная дата, а важная веха в развитии российской государственности.
«Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за бережное, уважительное отношение к парламентским традициям», – сказал президент, указав, что в их основе лежат патриотические идеалы и ценности, стремление честно, открыто и деятельно исполнять долг перед народом и Отечеством. По словам Путина, как и в начале прошлого века, парламентарии современной России представляют разные политические силы. «Но убежден, для депутатов всех уровней, для сенаторов были, есть и, уверен, навсегда останутся, всегда будут [приоритетом] национальные интересы нашей страны», – передает заявление Путина ТАСС. Президент подчеркнул, что это является прочной основой для консолидации усилий по достижению стратегических целей развития страны.
Также глава государства отметил, что конкретные ориентиры в области экономики, экологии, демографии и повышения уровня жизни граждан заданы в послании Федеральному собранию. «Я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив и глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и на постоянный, настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль», – заключил президент.
Напомним, во вторник Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также посетит Эрмитаж и передаст музею на хранение уникальную церковную утварь, которая создавалась по заказу императора Александра II.
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских военных
Украинские военные четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, огонь открывался из минометов и гранатометов, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным пресс-службы, украинские силовики открывали огонь из минометов и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Логвиново, Золотое-5 и Молодежное, сообщает РИА «Новости».
«Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется», – добавили в оборонном ведомстве ЛНР.
Накануне военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил в понедельник ранение во время обстрела территории республики украинскими силовиками.
В воскресенье в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский так настойчиво желает встречи с Путиным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|