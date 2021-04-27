В России оценили сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» может быть полностью достроен в течение нескольких месяцев, в этом случае Европа получит первый газ по трубопроводу уже зимой, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Думаю, что строительство и пусконаладочные работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю», – передает слова Гривача РИА «Новости».

Подключение к строительству трубоукладчика «Академик Черский» убедительно показали, что санкции США не помешали проекту газопровода, отметил эксперт.

Во вторник судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее.

Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.