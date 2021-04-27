Большинство отравившихся хлором в бассейне детей выписаны из больницы

Госпитализированные после отравления хлором в бассейне в Пензенской области 12 детей выписаны из больницы, восемь остаются в медучреждениях, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Из (больницы) Нижнего Ломова выписаны все. В пензенских больницах остаются трое детей в Захарьина (клиническая больница №6) в отделении токсикологии, пять в педиатрии в Филатова (областная детская больница)», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным регионального минздрава, состояние детей удовлетворительное и они чувствуют себя хорошо.

Напомним, 24 апреля в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы. Состояние отравившихся детей оценивалось как стабильное. СК возбудил уголовное дело. На следующий день следователи задержали подозреваемого замдиректора спортшколы. По предварительным данным, мужчина был пьян на рабочем месте и влил кислоту в емкость фильтровального оборудования с хлором, который испарился и через вентиляцию попал в воздух помещение бассейна.

Тренера Елену Демину, которая спасла отравившихся хлором детей в бассейне наградят орденом «За заслуги перед Пензенской областью» первой степени.