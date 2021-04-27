Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре

|
27 апреля, вторник | Последнее обновление — 15:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит
Разделы
Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза.
Подробности...
Бакинская нефть питала Россию в обе мировые войны – сибирские месторождения во времена этих событий были еще или не открыты, или не освоены. Ценность Азербайджана, как источника полезных ископаемых, была очевидна всем, и каждый стремился завладеть им как можно быстрее.
Подробности...
Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия.
Подробности...
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...
В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.
В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана».
«Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определённости от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена
|
|
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – заявил политик в интервью ТАСС.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян
Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян в Османской империи подрывает отношения Анкары и Вашингтона и «откроет глубокую рану» на дружбе двух стран, заявило министерство иностранных дел Турции.
«Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД.
Турция призвала Байдена изменить свое мнение и посодействовать «мирному сосуществованию в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду».
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян
Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Турецкая партия призвала признать Крым частью России
|
|
В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости».
По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Турции объявили полный локдаун
|
|
В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.
По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.
«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Немецкий эксперт объяснил отказ Берлина поддержать Чехию в ссоре с Россией
|
|
«Похоже, правительство Германии прозрело и осознало, что попытки давления на Россию и солидаризация с Чехией в нынешнем конфликте – это путь в никуда», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о нежелании Германии присоединяться к «конфронтационной шумихе» вокруг России.
«Немецкое руководство должно было рано или поздно понять, что некоторые восточноевропейские страны пытаются затянуть Германию и другие страны Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией. Сейчас, похоже, правительство ФРГ начало прозревать», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, до сих пор Париж и Берлин «махали руками и говорили, что Чехия и другие восточноевропейские страны – это жертвы коммунизма, которые только учатся демократии и когда-нибудь смогут вести более дипломатичную политику, не пытаясь рассориться с Россией».
«Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь никакой позитивной динамики развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – убежден немецкий политолог.
Собеседник указал на то, что даже в Вашингтоне, судя по всему, отсутствует заинтересованность в разжигании новой войны в Европе. «Мне кажется, что американцы не дают указаний этим странам, во всяком случае точно не Джо Байден, который лично приглашает Владимира Путина на двусторонний саммит и выражает готовность вести диалог с Россией», – считает Рар.
По утверждению немецкого политолога, «чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией». «Эти страны ставят себя в позицию жертвы и требуют защиты. На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации. Только я боюсь, что уже поздно, поскольку лидеры Чехии, Польши и Прибалтийских государств сейчас активно делают ставку на госпожу Анналену Бербок, претендующую на позицию канцлера от партии «Союз 90/Зеленые». Она известна своей жесткой и бескомпромиссной позицией в отношении России, которая граничит с безумием», – отметил Рар.
Впрочем, собеседник пояснил, что нежелание Германии солидаризироваться с Чехией не означает полной поддержки России. «Россия сама себя защищает, ей не нужны дополнительные защитники. Более того, иногда Россия делает вещи, которые не одобряет и Германия. Понятно, что Москва преследует свои интересы на международной арене», – пояснил эксперт.
«Но при этом Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели. Но все же важно, чтобы правительство ФРГ окончательно осознало, что попытки подавить Россию морально, сделать ее изгоем на мировой арене – это путь в никуда», – заключил политолог.
Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.
Маас также назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.
Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр.
Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне
|
|
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о важности признания геноцида армян в Османской империи на государственном уровне.
«24 апреля 1915 года за одну ночь в Османской империи были арестованы сотни тысяч представителей интеллигенции, духовенства, писатели, философы и художники – те люди, которые были духовными лидерами армянского народа, те, кто мог повести за собой. Практически все они были убиты. Предварительно турецкие захватчики призвали в армию и расстреляли армянских военных. Оставшихся после этих двух этапов программы геноцида женщин, детей, стариков насильно согнали с родной земли и погнали в пустыню. Большинство переселенцев погибли от голода и болезней. Почти никто не дошел. Те, кому удалось бежать, рассеялись по чужим странам и навсегда утратили родину», – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.
«Геноцид армян – это не трагедия одного народа. Это страшный и, к сожалению, неизученный урок для всего человечества, потому что до сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахованы от повторения трагедии. <…> Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Осудить преступление, задекларировать недопустимость «решения» таким образом любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства», – заметил Аваков.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Байден признал геноцид армян
|
|
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern («великое злодеяние»), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте резиденции президента США.
«Из тех, кто выжил, большинство были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным количеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам», – сказал Байден.
Между тем, Турция отвергла заявление американского лидера в геноциде армян, обвинив Байдена в популизме. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», – говорится в Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой
|
|
Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times.
Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.
В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили совместные действия в ответ на признание главой Белого дома Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, осудив заявление американского лидера.
«Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом геноциде армян. Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Азербайджана.
Алиев в ходе беседы заявил, что признание Байденом геноцида армян «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе». Эрдоган в свою очередь поблагодарил своего коллегу за поддержку. Оба лидера «выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией», сказано в сообщении.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи. МИД Азербайджана в ответ на заявление президента США выразил сожаление.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
ЕС пригрозил Британии санкциями
Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения торгового соглашения после Brexit, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения», – цитирует ТАСС Бона. По его словам, «меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства».
Госсекретарь отметил, что «санкции могут быть приняты в других секторах». «Великобритания ожидает разрешений на деятельность в финансовой сфере. Но мы не дадим таких разрешений, если не получим гарантий в области рыболовства и по другим вопросам», – сказал Бон.
«Необходимо, чтобы каждый соблюдал принятые обязательства. В противном случае мы можем быть жесткими в той мере, насколько этого потребует ситуация», – предупредил французский госсекретарь.
1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Напомним, в марте Еврокомиссия начала разбирательства по нарушениям Британией договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.
Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян
|
|
Американский посол вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, сообщило Reuters.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве Турции, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает», передает ТАСС.
Накануне Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Эрдоган напомнил о фактах причастности США к геноциду
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке.
«Если вы говорите «геноцид», посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит – все и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык «геноцид» к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
По его словам, «у армянской стороны нет никаких конкретных доказательств, как нет решения международного суда» по геноциду 1915 года.
Накануне американский посол вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Румыния попросила не считать высылку российского дипломата частью кампании
Объявление персоной нон грата российского дипломата не связано с событиями в других странах ЕС, заявил глава кабмина Румынии Флорин Кыцу.
Он заявил, что «не связывал бы это решение с какой-либо кампанией или солидарной реакцией на то, что происходит в других странах». Кыцу подчеркнул, что в Бухаресте «было принято решение, взята ответственность за него», после чего «пошли дальше». Решение, как заверил премьер, «не имеет никакой связи с тем, что происходит в других странах Евросоюза», передает ТАСС со ссылкой на ТВР1.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов. В понедельник Бухарест объявил персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства, «деятельность и действия» которого якобы «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях». Москва заявила, что посол Румынии в Москве Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca
Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе, заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.
«Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в последние недели Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
|
|