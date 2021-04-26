В Кремле призвали Мьянму разобраться с внутренними проблемами

Ситуация в Мьянме беспокоит Кремль, при этом Россия выступает за то, чтобы страна самостоятельно разобралась с внутренними проблемами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мне нечего добавить. Мы весьма встревожены и с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит в Мьянме. Мы решительно осуждаем действия, которые приводят к человеческим жертвам среди мирного гражданского населения», – передает его слова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Россия имеет с Мьянмой давние традиционные отношения. «Мы ими дорожим и, конечно же, мы выступаем за то, чтобы Мьянма сама разобралась со своими внутренними проблемами», – сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о поставках Россией оружия Мьянме, Песков ответил: «Это все, что я могу сказать».

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина. Руководители нового правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. 14-15 марта некоторые группировки протестующих в Янгоне и других городах страны перешли к вооруженному сопротивлению военным властям, используя самодельное огнестрельное оружие, луки и стрелы, рогатки и самодельные взрывные и зажигательные устройства.

По подсчетам ООН, с начала кризиса в Мьянме погиб 741 человек, в их числе 52 ребенка.