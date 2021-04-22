Названо число погибших в протестах в Мьянме

В результате протестов в Мьянме с начала февраля погибли 258 человек, заявил официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, в стране с момента прихода к власти военных в начале февраля в ходе столкновений погибли 728 человек. По подсчетам ООН, с начала кризиса в Мьянме погиб 741 человек, в их числе 52 ребенка.

«Когда протест перешел на этап терроризма, конечно, нашим правоохранительным службам пришлось применять оружие. Поэтому есть жертвы. Я сейчас назову их официальное количество. До сегодняшнего дня общее количество погибших, связанных с протестами, – 258 человек. Из них 240 человек погибли из-за ответных выстрелов правоохранительных сил после нападения на них с оружием. Пришлось применять силу, чтобы разоружить толпу», – передает РИА «Новости» слова Зо Мин Туна.



Он уточнил, что еще семеро человек погибли, так как мешали полиции разбирать баррикады на улицах. В массовой драке среди протестующих погиб один человек, еще пятеро – из-за сердечных приступов, случившихся у них во время протестов.

По словам герерала, в Мьянме сейчас нет мирных протестов, все демонстранты вооружены и «выглядят террористами».

По словам Зо Мин Туна, проанализировав протестное движение в стране, военные формально разделили его на несколько этапов. «Первый – до 14 февраля. Тогда были реально мирные протестующие, которые хотят демократии. Это не какие-то странные вещи, так бывает во всех странах. И наши правоохранительные органы действовали так, как принято, никаких избыточных усилий не принимали, и это факт», – пояснил Зо Мин Тун.

Второй этап протеста, по его словам, начался в конце второй недели февраля, когда «мирные протестующие перешли к разрушению механизмов правительства, создали движение гражданского неповиновения, параллельно формируя теневое правительство». По его словам, протестующие мешали госслужащим и жизни обычных людей, заманивая молодежь на улицы. Правоохранители «с терпением реагировали на это – мы применяли только водометы и только пугали выстрелами вверх», рассказал официальный представитель военных.

С конца февраля, отметил Зо Мин Тун, протестующие поменяли тактику и начали устраивать «грубые атаки на местные службы правопорядка – на улице уже нет мирных протестующих, у каждого есть оружие».

«Если кто-то против них что-то имеет, хотя это может быть обычный мирный житель, который не просто соглашается с тем, что происходит, его все равно могут убить. Для этого нанимают специальных убийц. Вот тогда, в конце февраля, нашим правоохранительным службам пришлось применять оружие и стрелять в толпу, у которой есть такое же оружие. Это снимали все масс-медиа, за которыми стоят западные страны, западные СМИ. Синхронно все это показывают мировому сообществу. Тогда они уверенно заявляли, что скоро в нашу страну придут миротворцы ООН», – отметил генерал.



После чего, сказал он, протестующие стали нападать на города – как члены бывшей правящей партии Национальной лиги за демократию (НЛД), так и «хулиганы и наемники», которые «называют себя «мирные жители, а сами сжигают заводы, убивают полицейских, препятствуют работе властей». А с конца марта протестующие «пошли в атаку не только на полицейских, которые служат на улице, но и на помещения полицейских пунктов, здания правительства».

«С начала апреля они применяют взрывчатку, бомбы и гранаты, чтобы атаковать правительственные здания, школы и транспортные средства, заводы и заводские цеха, мирных людей, которые настроены против них. Все эти моменты мы понимаем и на все реагируем по закону. Так что если представитель ООН называет их мирными протестующими, то это было правдой только для первого этапа протестов. А сейчас все те, кто выходит на улицы, выглядят террористами. У них есть оружие, взрывчатка, они исповедуют такую идеологию, что «все, кто не с нами, – наши враги». Они убивают госслужащих и всех, кто мирно работает», – подчеркнул Зо Мин Тун.

Он также обвинил гражданское правительство и партию власти в массовых нарушениях на ноябрьских выборах, в результате которых «были сфальсифицированы 25% голосов» – «такой объем нарушений на выборах не приняла бы никакая страна». По его словам, военные расследовали все нарушения и предъявили властям доказательства, потребовав объяснений.

«У бывших властей было достаточно времени, три месяца, чтобы выступить с объяснениями. Все официальные органы – ЦИК, парламент, правительство – проигнорировали это, не взяли на себя ответственность и не стали объяснять. Мы демократически потребовали обсуждения, но они вели себя, как диктаторы, и игнорировали наши просьбы. Мы ждали до последнего момента. Пришлось объявить в стране чрезвычайное положение по конституции 2008 года. Другими словами, это мы защищали страну от падения демократии и сохранили движение настоящей демократии в нашей стране», – заявил Зо Мин Тун.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина. Руководители нового правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. 14-15 марта некоторые группировки протестующих в Янгоне и других городах страны перешли к вооруженному сопротивлению военным властям, используя самодельное огнестрельное оружие, луки и стрелы, рогатки и самодельные взрывные и зажигательные устройства.

Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ) сообщала, что с 5 февраля, когда начались массовые протесты против военных властей, к апрелю в Мьянме погиб 701 человек.