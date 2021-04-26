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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с гибелью экипажа подлодки
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море, сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», – приводятся слова президента в сообщении на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что все 53 члена экипажа на пропавшей лодке ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 мертвы.
Начальник штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно заявил, что близ острова Бали, где пропала подлодка ВМС Индонезии, были обнаружены ее обломки, а также личные вещи экипажа. Предположительно, судно затонуло на глубине 600-700 метров.
Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находились по меньшей мере 53 человека.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
Указ вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России.
«Положения пунктов … настоящего указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств», – уточняется в документе.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Путин также поручил правительству определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.
Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
Также обострились отношения Москвы и ряда других государств. Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
Прага потребовала от Москвы отменить решение о высылке. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Кроме того, 15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИДе заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Песков: Указ Путина о противодействии недружественным странам не касается бизнеса
Ответные меры на недружественные действия иностранных государств, утвержденные указом президента России Владимира Путина, не затрагивают интересы иностранного бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Касается диппредставительств. Об этом написано в тексте указа», – сказал Песков, передают РИА «Новости».
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Путин наградил Жириновского орденом
Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.
Жириновский, которому 25 апреля исполняется 75 лет, является основателем и председателем партии ЛДПР, депутатом Госдумы всех пяти созывов с 1993 года.
В 2016 году Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Киев предложил премьеру Израиля выступить посредником в переговорах России и Украины
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Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на фоне напряжения в отношениях между странами, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24NEWS.
По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, поэтому было сделано такое предложение.
«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – передает слова Корнийчука «Страна.ua».
Между тем канцелярия премьер-министра Израиля не стала комментировать заявление посла Украины. «Мы не комментируем», – передает ТАСС слова представителя канцелярии и пресс-секретаря главы правительства еврейского государства Анны Йонатан-Леус.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений.
«Нет, я считаю это некорректным», — сказал он в интервью Liga.net, отвечая на вопрос относительно готовности президента Украины пригласить российского лидера в Киев на переговоры.
При этом Ермак напомнил обращение Зеленского к Путину с предложением «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». «Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью», – добавил глава офиса украинского президента.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве.
На Украине заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве
Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет принять приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации этой страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.
Резников заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что Зеленский «не может во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком», который якобы «является представителем страны-агрессора», передает РИА «Новости».
По его мнению, подобная встреча должна происходить в формате Нормандского формата вместе с лидерами Германии и Франции.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
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Путин подписал указ о выходных с 1 по 10 мая
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Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае, сообщается на сайте Кремля.
Президент подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».
«В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации ... постановляю: Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Уточняется, что органам публичной власти, иным органам и организациям следует определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.
Ранее президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.
В Кремле подтвердили восстановление авиасообщения между Россией и Египтом
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Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы было подтверждено восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом, сообщает пресс-служба Кремля.
«С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, что отвечает дружественному характеру отношений двух стран и народов. Условлено, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, в ходе беседы было констатировано, что вступивший в силу в январе 2021 года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях.
«В данном контексте рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте», – указали в Кремле.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями относительно предпринимаемых обеими странами усилий по содействию урегулированию в Ливии.
Ранее пресс-служба президента Египта сообщила, что Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами России и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему оставались закрыты для чартеров из России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия променяла Турцию на Египет со скидкой.
Японцы поблагодарили Путина за собак
Читателей японского бизнес-журнала President Online восхитил тренд на собак породы акита-ину. По их мнению, популярность этих животных возросла в России благодаря президенту Владимиру Путину, получившему собаку в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ.
Как считают читатели, собакам породы акита-ину гораздо комфортнее живется в большой и просторной России, чем на родине в Японии, пишет РИА «Новости».
«Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!» – написал в комментариях один из читателей.
«Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше», – предположил другой пользователь.
«А мне нравится, что в России так быстро растет число собак японских пород. Это же соприкосновение культур», – отметил третий читатель.
Напомним, в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами подарил Путину щенка охотничьей породы акита-ину. Его назвали Юмэ, или Мечта (в переводе на русский). В декабре 2016 года президент взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.
Названы сроки проведения встречи Путина и Байдена
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть возможные даты, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости». При этом Ушаков отказался уточнять, о каких именно датах идет речь.
Также он рассказал, что подготовка к встрече еще не началась, но сигнал от США получен и будет рассмотрен, решение будут принимать в зависимости от многих факторов.
«Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», – сказал Ушаков. Он уточнил, что со стороны США есть сигналы о реальном желании провести личную встречу двух лидеров.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Володин призвал Запад «вести себя прилично»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию у него состоялся разговор с зарубежными СМИ, в ходе которого он высказал ряд тезисов об отношениях Москвы и Запада.
Володин в своем Telegram-канале опубликовал основные тезисы разговора с зарубежными СМИ, «чтобы быть честным и избежать выдергиваний из контекста».
Так, он призвал Запад заняться внутренними делами и правами собственных граждан: «Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?».
«Понятно совершенно, что у вас все трещит и вы не можете выдержать экономической конкуренции с Китаем. Но послушайте, ведите себя прилично. Весь мир может скатиться в этот ужас. Есть страны, к которым относятся и Соединенные Штаты Америки, и Британия, и европейские государства, которые могут остановить это скатывание, но при этом им надо поступиться своими амбициями, не стандартами», – указал он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что «никто не хочет вмешиваться в ваши (Запада) дела и не вмешивается», и «все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы» никто из представителей США и Европы не хочет обсуждать «ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах», это игнорируется, при том, что «виновные» были назначены.
«Вас не устраивает одно – что Россия развивается. Почитайте доклад секретных служб Соединенных Штатов Америки, который есть в открытом доступе. Вы там конкретную ставите задачу в отношении президента страны (Владимира Путина) – ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности. Понятно совершенно. Путин – наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес – это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела – это оскорбление граждан нашей страны», – указал Володин.
Он также напомнил слова главы государства о том, что именно Россия будет определять для себя «красные черты».
«Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним – хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? (...) А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты», – также сказал председатель Госдумы.
Он отметил, что представитель западных СМИ зачастую присутствуют на важных мероприятиях в России, участвуют в парламентских пулах, у них «есть возможность у нас спросить», им дают ответы.
«Но, извините, если бы госпожа (спикер нижней палаты Конгресса Нэнси) Пелоси пригласила наш Sputnik или Russia Today для того, чтобы рассказать и объяснить, почему они так себя ведут, нам бы было более понятно. Но вы же ведете себя по-хамски. При этом считаете, что мы должны стандарты выполнять, а вы их не будете. Мы-то выполняем и от этого не теряем. Поэтому вы, что касается своих интересов и своих инструментов, эти темы заканчивайте», – сказал Володин.
Он также указал, что «все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают», в России «всегда относились плохо к предателям», страну никогда невозможно было «пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала».
Напомним, Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Позже в Кремле заявили, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
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В Кремле заявили о наличии проблем у россиян на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у многих российских граждан есть сложности на Украине, при этом не назвав конкретных личностей.
«Я не могу сейчас конкретизировать... Но проблемы у многих российских граждан есть на Украине», – цитирует РИА «Новости» Пескова, отметив, что этот вопрос можно будет уточнить.
Накануне президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Лавров: Россия изучает возможность проведения встречи Путина и Байдена
Москва изучает возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Одновременно, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается», – сказал он в эфире на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
Кроме того, Лавров сообщил, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат идти по пути эскалации. «Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», – добавил министр.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Рейтинги Путина выросли после послания Федеральному собранию
Деятельность президента Владимира Путина, по состоянию на 22 апреля, одобряют 63% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследований за период 12-18 апреля, рейтинг одобрения деятельности президента составлял 59,9%, передает «Интерфакс».
Рейтинг доверия Путину со стороны населения также увеличился. По состоянию на четверг, он составлял 65,7%, тогда как в период с 12 по 18 апреля – 64,8%.
В общероссийском инициативном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности, о выплатах для школьников, а также беременным женщинам.
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