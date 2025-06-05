В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.