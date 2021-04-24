Россиян предупредили о рисках при выборе шашлыка

Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola

США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, демократия – это не Coca-Cola, заявил глава МИД Китая Ван И.

В ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США он заявил, что «никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других». Ван И подчеркнул, что Китай «никогда не перенимает зарубежные модели, не экспортирует идеологию и не требует от других стран копировать методы» Пекина. Вместо этого Китай призывает страны следовать их собственным национальным условиям, передает РИА «Новости».

Ван И не согласился с тем, что противостояние с США – это спор «демократии и авторитаризма», ведь «демократия – это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус». Как заявил министр, «если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание». Он подчеркнул, что Китай следует социалистической демократии, которую поддерживает китайский народ.

«Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки «авторитарного» и «диктаторского» режима, что само по себе является проявлением недемократии», – сказал он.

Также Пекин не согласился с заявлениями США о том, что Китай – это «единственная страна, способная бросить всесторонний вызов международной системе». Ван И сказал, что и сам Китай «развивался в рамках нынешней международной системы», ему незачем бросать такой вызов. При этом Китай «приветствует, что администрация президента Джо Байдена вернулась к мультилатерализму».

Ван И напомнил о призывах в США к укреплению мирового порядка, «основанного на правилах». «Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены», – заявил он. Как отметил министр, «если это только правила, определенные лишь рядом западных стран, в таком случае эти правила устанавливаются только 12% людей в всем мире, они не могут стать универсальными».

Он также поспорил с заявлениями Вашингтона о «дипломатии принуждения», которой якобы занимается Пекин. Ван И указал, что сам Китай «за свою историю неоднократно подвергался принуждению и бесцеремонному вмешательству со стороны иностранных держав», но сам «не прибегает к принуждению» и «выступает против принуждения со стороны других стран».

Ван И заявил, что Китай «никогда не угрожает силой другим странам, никогда не вступает в военные союзы, никогда не экспортирует свою идеологию, никогда не подходит к чужим дверям, чтобы спровоцировать инцидент, никогда не сует руки в чужие дома», а также «не становится инициатором торговых войн и не притесняет предприятия других стран».

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения американской компании FireEye о кибершпионаже со стороны финансируемых Китаем хакеров, заявил, что США являются крупнейшей в мире «матрицей» и империей подслушивания.