В Крыму собрались создать аналог турецкой Анталии

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24 апреля, суббота | Последнее обновление — 08:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola
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Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала.
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Крыму собрались создать аналог турецкой Анталии
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Туристический кластер в Сакском районе на западном побережье Крыма станет своеобразным аналогом турецкого курорта Анталия, заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Кабанов заявил, что «данный проект можно назвать своего рода аналогом турецкого курорта Анталия», и «фактически на западном побережье Крыма будет построен новый современный курорт», передает РИА «Новости».
По его словам, государство обеспечит строительство всей необходимой инфраструктуры, а возведением рекреационных объектов займутся инвесторы, которые уже активно интересуются данным кластером.
Ранее сообщалось, что новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе на западном побережье Крыма, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры.
Кластер планировалось построить возле села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар с пятикилометровой пляжной линией.
Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают рекордный поток туристов в 2021 году.
Японцы оценили призыв экс-премьера признать Крым российским
Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьер-министра Юкио Хатоямы, заявившего, что Крым стал российским на правовых основаниях.
На заседании международного круглого стола, проведенного по инициативе Российского исторического общества, японский политик подчеркнул, что полуостров стал российским на правовых основаниях. По его мнению, воссоединение Крыма и России стало следствием уважения народа, который проживает на этой территории. Некоторые пользователи восприняли высказывание японского экс-премьера в штыки и принялись критиковать политика.
«То есть вилять хвостом перед Россией, чтобы у нее было хорошее настроение? Он в своем уме?» – задался вопросом Evz, передает РИА «Новости».
«Мне жутко от того, что такой человек был премьером. Сколько ущерба Демократическая партия нанесла Японии. Хочется сказать ему, чтобы он замолчал», – утверждает Ko8.
«Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит «уважать историю»? Если Япония последует его совету, то придется проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы «северных территорий». Тогда как мы решим ее?» – спрашивает Kyo.
Среди комментаторов нашлись и те, кто принялись обсуждать слова Юкио Хатоямы с точки зрения вопроса о принадлежности Южных Курил.
«Должны вернуть минимум два острова. Не получится признать нарушение международного права и при этом вернуть острова. Признание Крыма – это просто подарок для России», – выразил мнение Shw.
«Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада. Если оборонная мощь и международный авторитет Японии ослабнут, на нее будут смотреть свысока», – высказался Moc.
Однако не все читатели были столь оптимистичны в своих суждениях.
«Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории», – уверен Hsp.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Байден собрался признать геноцид армян в Османской империи
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщили источники The Wall Street Journal в американской администрации.
По информации издания, заявление о признании геноцида армян в Османской империи Байден может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары.
Напомним, в декабре 2019 года Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 года за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовала Палата представителей Конгресса США. Вопреки этому Госдепартамент США отказался вслед за Конгрессом официально признать геноцид армян.
Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.
ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота, возбуждено дело о госизмене, сообщает ведомство.
«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (Государственная измена), передает РИА «Новости».
В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, передает ТАСС.
В марте в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» был задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Россиянин арестован.
Байден заявил Эрдогану о решении признать геноцид армян в Османской империи
В субботу глава американского государства Джо Байден объявит о признании геноцида армян в Османской империи, сообщил источник.
Об этом Байден сообщил в телефонном разговоре президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган призвал Байдена прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана в Сирии и организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
В Турции показали анимацию уничтожения похожей на «Панцирь-С1» цели
Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В анимационном видео, размещенном Roketsan в соцсетях, турецкий беспилотник, оснащенный «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на «Панцирь-С1» цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов, передает РИА «Новости».
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Ранее в программе «Вести недели» на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник «Ланцет» уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.
В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили РИА «Новости», что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Названы сроки возвращения задействованных в учениях в Крыму войск
Войска, задействованные в ходе учений в Крыму, до 1 мая должны вернуться в места постоянной дислокации, приказал министр обороны России Сергей Шойгу.
«До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантной дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По итогам совещания он поручил командующим войсками военных округов детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации и не допустить происшествий в пути следования.
Также Шойгу подчеркнул, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях «Запад-2021», надо разместить в полевых парках на полигоне Погоново. Вместе с тем он призвал поощрить всех отличившихся в ходе учений военнослужащих.
В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
В этот день оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
В активной фазе учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.
Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО
Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – цитирует РИА «Новости» министра.
Он заявил, что российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe.
«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe - 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – сказал Шойгу.
По его словам, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», – сказал министр.
Также Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России: усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.
В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
В этот день оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
Украинских браконьеров задержали в Крыму
Российские пограничники задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный в Крыму украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне России, капитан судна оштрафован на 257 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.
«В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н.п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Также сообщается, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.
21 апреля Черноморский мировой суд Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения – сетей.
Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
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Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами России и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщила пресс-служба президента Египта.
Представитель египетского лидера Бассам Рад сообщил, что «в ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным (...) достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», передает РИА «Новости».
Отмечается, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков подтвердил информацию о договоренности сторон о возобновлении авиасообщения с Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что чартеры на курорты Египта могут быть запущены через 7-14 дней после возобновления авиасообщения, передает ТАСС.
Напомним, авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия променяла Турцию на Египет со скидкой.
В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине
Россия будет отдельно рассматривать перспективу военно-технического сотрудничества с Турцией в случае поставок беспилотников из Анкары на Украину, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
На вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине, Борисов ответил: «Будем конкретно смотреть в конкретном случае», передает ТАСС.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
Напомним, в декабре 2020 года в минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. 9 апреля 2021-го турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar.
Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии
В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости».
Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00.
С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены.
«Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис.
По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая.
Болгария объявила о скором открытии границ для туристов
Болгарские власти разрешили открыть границы для туристов с 1 мая, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.
«В связи с началом туристического сезона с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР- или определенного вида антигенный тест, справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом», – цитирует Ангелова ТАСС.
В МИД Болгарии отметили, что готовы восстановить в сжатые сроки работу консульских учреждений в России и обеспечить оперативное оформление виз.
«Консульские службы Болгарии, которые находятся на территории Российской Федерации, готовы возобновить работу в кратчайший срок, как только будет принято официальное распоряжение Минздрава республики. Надеюсь, что оно будет опубликовано уже в начале новой недели», – заявил советник главы МИД Иван Димов
Димов добавил, что болгарские власти заинтересованы в российских туристах, многие из россиян имеют недвижимость в этой стране.
Между тем количество инфицированных в Болгарии достигло 394 тыс. человек, за минувшие сутки в стране умерло 103 пациента с коронавирусом, за весь период пандемии – 15 тыс. 721.
В марте власти Болгарии представляли меры по профилактике распространения коронавируса в туристический сезон.
Вынесен приговор пересекшему границу России в пьяном виде украинскому военному
В Крыму вынесли приговор украинскому военному Евгению Добринскому за незаконное пересечение российской границы и контрабанду наркотиков, сообщили в пресс-службе Джанкойского райсуда республики.
«Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая личность подсудимого, признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 229.1 и ч. 1 ст. 322 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», – цитирует сообщение суда ТАСС.
При этом 28-летний подсудимый не признал себя виновным, он пояснил, что марихуана, обнаруженная при нем, не его, он не пытался пересечь границу, так как не знал, где она пролегает, а шел «посмотреть наличие рыбы в заливе».
При этом он оказывал сопротивление пограничникам при задержании. «Молодой человек был в обмундировании Вооруженных сил Украины и представился старшим стрелком 1-го ДШО военной части А1910», – сообщили в суде.
Добринский был арестован в июне 2020 года, его задержали при попытке перейти российскую границу в состоянии алкогольного опьянения.
Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции
Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.
«Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
В Крыму оценили возможность возвращения скифского золота в этом году
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Крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году, заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
«Мы очень надеемся на возвращение наших экспонатов в этом году. Мы очень долго этого ждали. Мы верим, что справедливость существует не только на небе, но и на земле», – цитирует РИА «Новости» Умрихину.
По ее словам, коллекция до вынесения вердикта будет находиться в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
В четверг в Апелляционном суде Амстердама прошли судебные слушания о принадлежности коллекции скифского золота. Вердикт судом будет вынесен в конце августа.
Ранее стало известно, что апелляционный суд в Амстердаме в мае-июле возобновит слушания по делу о скифском золоте, вывезенном из Крыма.
В октябре 2020 года суд Амстердама удовлетворил требование Украины в деле о скифском золоте.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
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