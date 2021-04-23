Оглашен приговор обвиняемому в убийстве Япончика

Вынесен приговор обвиняемому по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Приговором суда [Кахе] Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемый признал вину, рассмотрение его дела проходило в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей, передает ТАСС.

Гособвинение просило для него 16 лет колонии.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья – вор в законе Илья Симония (Махо) – с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова.

Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль «Газель», мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из «Газели» выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству. В январе суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства Япончика – Астамура Бутбу и Нугзара Папаву.