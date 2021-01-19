Установлены личности убийц Япончика

Суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, сообщили в Следственном комитете.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова, более известного как вор в законе Япончик. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве.

Отмечается, что сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине – «он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова».

«Остальные, ранее установленные и арестованные соучастники занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим», – говорится в сообщении.

После совершения убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, они объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя Бутба и Папава заочно арестованы судом.

«В настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России», – сообщили в СК.

Ранее зампредседателя Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо).

В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.