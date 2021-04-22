На акциях против антиковидных мер в Берлине пострадали почти 30 полицейских

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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 22:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство России в Словакии назвало абсурдными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии
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Сейчас не середина 19-го века, когда можно было, да и то ненадолго, затаиться и проводить внутренние реформы. Борьба за пространство ресурсного освоения ведется великими державами постоянно. Россия с ее колоссальными богатствами не может отгородиться от этого конкурентного мира.
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Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На акциях против антиковидных мер в Берлине пострадали почти 30 полицейских
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В ходе акций протеста противников ограничений из-за коронавируса в Берлине пострадали почти 30 сотрудников полиции, задержаны 231 демонстрант, сообщает полиция столицы Германии.
Накануне в Берлине прошли два масштабных митинга против антиковидных мер. Акции протеста были приурочены к слушаниям в бундестаге, где принимался законопроект, ужесточающий правила введения локдаунов, передает РИА «Новости».
Первая акция прошла в среду утром на Улице 17 июня недалеко от бундестага. Демонстрантов разогнали полицейские. По данным правоохранительных органов, на митинге собралось около 10 тыс. человек. Протестующие бросали в полицию бутылки и камни, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Около 16.00 у резиденции президента ФРГ началась вторая акция, на которой собралось до 3 тыс. человек. Акцию также досрочно закончила полиция. «Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин», – сообдила пресс-служба полиции.
После протестов было заведено 388 расследований по различным правонарушениям, в том числе 100 административных правонарушений из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также уголовные нарушения, в том числе оскорбления, телесные повреждения, нарушения общественного порядка в составе группы, нападения с применением силы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и попытка освобождения задержанных.
«Во время операции пострадали 29 сотрудников сил правопорядка, один сотрудник полиции был вынужден закончить дежурство досрочно», – уточнили в ведомстве.
Между тем законопроект, который вызвал протесты, был успешно принят и подписан главой государства, он вступит в силу после официальной публикации.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран.
Захарова назвала «чушью» слова Борреля про «подрывные действия» России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
«На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран – членов: где, сколько, что делают», – написала она в среду на своей странице в соцсети Facebook.
Накануне Боррель поддержал высылку российских дипломатов из Чехии, призвал Россию «воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе» и предупредил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского союза, по мере необходимости».
В среду фракции Европарламента призвали страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении России в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Перед этим новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Слуцкий призвал к быстрому и адекватному ответу на высылку дипломатов из Словакии
Словакия, выслав трех российских дипломатов, вступила в вассалитет США, России придется ответить на провокации Братиславы быстро и адекватно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред», – цитирует ТАСС депутата.
Слуцкий также выразил мнение, что «России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, быстро и адекватно».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран
Соединенные Штаты в связи с распространением коронавируса считают опасной эпидемиологическую обстановку в Германии и не рекомендуют американцам совершать поездки в страну.
Германию добавили в список стран, на которые распространяется статус «не рекомендуемые для поездок». США внесли в этот список еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль, передает Deutsche Welle.
Накануне Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80% государств. До сих пор перечень включал только 34 страны.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
Москва указала Брюсселю на последствия поддержки недружественных шагов Праги
В Евросоюзе должны понимать последствия безоглядной поддержки действий Чехии в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Безоглядная поддержка Евросоюзом откровенно политизированных действий Праги весьма опасна, поскольку подпитывает уверенность в безнаказанности, создает ложное ощущение вседозволенности. Исходим из того, что в Евросоюзе отдают отчет последствиям такой линии. Разговаривать с позиции силы, использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о поддержке Чехии в Москве раценивают как продолжение недружественной политики со стороны ЕС, указала представитель ведомства.
«Вместо того, чтобы детально разобраться в причинах произошедшего семь лет назад инцидента на территории Чешской Республики, ЕС по сути присоединяется к голословным обвинениям чешских властей. Это очередное доказательство того, что пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину», – подчеркнула она.
Россия не совершала на территории Евросоюза никаких «подрывных действий», Москва выступала и выступает за поддержание безопасности и стабильности континента, напомнила Захарова.
«Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество», – заключила дипломат.
Напомним, Захарова называла «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «диспропорциональной» реакцию России на высылку российских дипломатов из Чехии, пообещал поддержать все дальнейшие шаги Праги.
В среду новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
В Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2»
Польское руководство призвало Германию отказаться от строительства «Северного потока – 2» из-за «европейской солидарности», с соответствующим заявлением выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
«В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это «Северный поток 2», – заявил Моравецкий, передает РИА «Новости».
В Германии некоторые заявляют, что нет разницы между «молекулой газа, идущей через «Северный поток – 1» или через «Северный поток – 2», и между газом, идущим через Украину, Белоруссию, Польшу или Турцию, отметил премьер.
«Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы», – сказал он.
По его мнению, проект «Северный поток» представляет опасность для Европы, он «дестабилизирует» этот регион.
«Призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы. Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне», – подвел итог Моравецкий.
Напомним, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщал об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода.
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной и может обострить ситуацию на границе России и Украины.
МИД после слов о «подрывной работе» России предложил ЕС заняться своими спецслужбами
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы подрывной деятельности российских спецслужб, посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
«Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно – а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчет о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объеме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?» – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести FM».
Она призвала Брюссель прекратить «заниматься Россией, которая не является членом ЕС». «Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах», – добавила она.
Захарова также заявила, что разрушение отношений происходит не со стороны России. «Это разрушение происходит с их стороны. Где-то подтачивание, где-то размывание основ, а где-то это просто настоящая подрывная работа – то есть идет, к сожалению, многовекторное разрушение», – сказала она.
Ранее Захарова назвала «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
В крупнейших городах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой приняло решение вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, сообщило японское общественное телевидение.
Как ожидается, официально о введении режима чрезвычайной ситуации будет объявлено в пятницу. При этом большую обеспокоенность у местных властей вызывают предстоящие майские праздники и связанные с ними риски новых вспышек вызываемого коронавирусом заболевания в крупнейших регионах Японии, передает ТАСС.
По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 548 тыс., более 9,7 тыс. человек умерли.
С 20 апреля ограничения ужесточили в трех префектурах рядом с Токио – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также в префектуре Айти в центральной части острова Хонсю. В начале апреля стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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В Турции объявили о решении начать использовать «Спутник V» в ближайшее время
В ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
«Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина «Спутник V», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет.
В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу.
Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V».
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8996 новый случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2704, Санкт-Петербурге – 682, Московской области – 590.
Всего в стране выявлено 4 736 121 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 361 807 человек, из них 8934 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 107 103 человека.
Накануне, 21 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8271. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 725.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Выпущенный за рубежом «Спутник V» захотели применять для вакцинации россиян
Российские площадки хорошо справляются с необходимыми для страны объемами производства, при этом для вакцинации россиян могут начать применять выпущенный за рубежом «Спутник V», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Вполне можно использовать зарубежные мощности для того, чтобы производить вакцину для России, и в принципе такой резервный план у нас есть, и мы готовы уже это обеспечивать в ближайшее время, но мы видим, что российские площадки уже очень сильно нарастили объемы и очень хорошо справляются с теми объемами, которые надо производить», – отметил он в интервью программе «Поздняков» на сайте телеканала НТВ.
По его словам, российские площадки практически удваивают свои мощности каждый месяц, поэтому есть резервный вариант, где иностранные площадки можно использовать также для вакцинации в России.
Дмитриев напомнил, что на сегодняшний день заключены соглашения с 20 производителям в 10 странах, и многие страны уже начали производить вакцину.
«Многие страны уже выпускают «Спутник V», и мы планируем до конца года действительно привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас уже вакцина выпускается и в Индии, и в Китае, и в Корее. Соответственно, массивные объемы производства на зарубежных площадках мы ожидаем уже там май–июнь, и соответственно, российские площадки также будут подключаться на экспорт, но, когда уже закончится массовая вакцинация в России», – подытожил он.
Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
МИД спрогнозировал сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V»
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
«Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями», – цитирует РИА «Новости» Вершинина.
По его словам, после этих посещений и обмена мнениями и данными с специалистами, которые предоставляют представителям ВОЗ все необходимую информацию, мы получим включение вакцины «Спутник V» в список вакцин, одобренных Организацией для использования в экстренных ситуациях.
«Это, конечно, будет серьезное подтверждение правильности, нужности и эффективности нашей вакцины. Вы знаете, что мы уже заключили соглашения со свыше 60 странами, и еще с десятками стран договорились о локальном производстве нашей вакцины. Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире», – подчеркнул замглавы МИД.
Он добавил, что работа с ВОЗ идет параллельно с наращиванием производства российской вакцины, и уже через месяц мощности позволят производить десятки миллионов доз «Спутник V».
По словам Вершинина, Россия готова предоставить «Спутник V», когда она будет одобрена ВОЗ, для вакцинации от COVID-19 сотрудников ООН.
«Мы готовы это сделать. Естественно, ооновские представители опираются на существующие правила и регламентации. Но после того, как наши вакцины окажутся в списке одобренных ВОЗ и, кстати говоря, европейским регулятором, я думаю, что это все может произойти очень быстро. И мы будем готовы представить свою вакцину, тем более что речь не идет о больших количествах. Но мы заинтересованы в том, чтобы помочь ооновцам выполнять их миссию и в том, чтобы сделать их работу более безопасной», – отметил Вершинин.
Напомним, в среду Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».
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Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Германией по поставкам вакцин
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром федеральной земли Саксония (Германия) Михаэлем Кречмером, находящимся с рабочим визитом в Москве в связи с участием в мероприятиях Года Германии в России.
«Обсуждались перспективы развития российско-германских отношений, важную роль в которых играют межрегиональные связи. Особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, по просьбе Кречмера президент России информировал его о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса. Была также затронута ситуация вокруг Алексея Навального.
ЕК собралась подать в суд на AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцин
Еврокомиссия (ЕК) готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцин странам Евросоюза (ЕС), сообщают местные СМИ.
Газета Politico со ссылкой на пятерых дипломатов европейских стран сообщает, что ЕК подняла этот вопрос на встрече послов в среду. В ходе встречи большинство представителей стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании из-за жалоб на то, что она не смогла доставить большое количество обещанных доз вакцины блоку, передает РИА «Новости».
Один из дипломатов пояснил, что суть судебного разбирательства состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить вакцины, указанные в контракте компании с ЕС.
Еще два дипломата заявили, что на текущей неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны дать отмашку на начало разбирательства в суде.
В последние недели Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
При этом жителям ЕС пригрозили проблемами в случае вакцинации от COVID в России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия может предложит важную туристическую услугу, иностранцы могут приехать сюда для вакцинации от коронавируса.
Эксперты отмечали, что потенциальный спрос на такую услугу очень высок, это может сыграть важную роль с точки зрения имиджа страны.
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В МИД заявили о экономической взаимозависимости России и ЕС
У России и Европы есть основа для взаимодействия, в том числе это экономическая взаимозависимость, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России.
«Не должно существовать препятствий для сотрудничества. Уверен, что нам надо менять повестку дня: нужно прекратить бороться с историей, прекратить ее фальсифицировать, надо действительно создать общую повестку», – передает его слова РИА «Новости».
По словам заместителя министра, России и Западу следует преодолеть отчуждение в отношениях.
«Мы должны признать, что нынешняя плачевная ситуация в отношениях на европейском континенте – это результат рукотворной деятельности, это результат деятельности предыдущих политиков», – заявил Грушко.
«В отношениях России и ЕС те проекты, которые были задуманы, над которыми мы вместе работали, не состоялись лишь по той простой причине, что ЕС оказывался неготовым к равноправному сотрудничеству. Эта политика, которая во главу угла ставила интересы ЕС и фактически двигала руководство ЕС смотреть на всех соседей с точки зрения территорий, где должны автоматически применяться ЕСовские стандарты, это никогда не будет работать в отношении России», – подчеркнул замглавы МИД.
Грушко при этом заметил, что основа для взаимодействия есть. «Это объективная взаимозависимость, даже сегодня, если мы посмотрим на структуру нашей торговли, то она почти в этом году будет близка к 300 млрд (долларов), для Евросоюза - это стратегический компонент, даже в сравнении с торговлей США и ЕС», – пояснил он.
Однако замминистра уточнил, что «необходимо равноправие, взаимное уважение, учет законных озабоченностей друг друга».
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Глава Сбербанка Герман Греф считает третью волну коронавируса в России вероятной, однако она более слабой, чем предыдущие.
Греф заявил, что третьей волны не удалось избежать ни одной стране, «как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», передает РБК.
По его мнению, глубина третьей волны будет зависеть от уровня вакцинации и коллективного иммунитета. Он считает, что Россия вышла на высокий уровень по прививанию населения.
Греф сообщил, что вакцинировался первым среди сотрудников Сбербанка. Сейчас, по его словам, коллективный иммунитет в финансовой организации составляет 44%.
Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал россиян сделать прививку от коронавируса, чтобы к осени у населения страны сформировался коллективный иммунитет.
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