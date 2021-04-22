На акциях против антиковидных мер в Берлине пострадали почти 30 полицейских

В ходе акций протеста противников ограничений из-за коронавируса в Берлине пострадали почти 30 сотрудников полиции, задержаны 231 демонстрант, сообщает полиция столицы Германии.

Накануне в Берлине прошли два масштабных митинга против антиковидных мер. Акции протеста были приурочены к слушаниям в бундестаге, где принимался законопроект, ужесточающий правила введения локдаунов, передает РИА «Новости».

Первая акция прошла в среду утром на Улице 17 июня недалеко от бундестага. Демонстрантов разогнали полицейские. По данным правоохранительных органов, на митинге собралось около 10 тыс. человек. Протестующие бросали в полицию бутылки и камни, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Около 16.00 у резиденции президента ФРГ началась вторая акция, на которой собралось до 3 тыс. человек. Акцию также досрочно закончила полиция. «Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин», – сообдила пресс-служба полиции.

После протестов было заведено 388 расследований по различным правонарушениям, в том числе 100 административных правонарушений из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также уголовные нарушения, в том числе оскорбления, телесные повреждения, нарушения общественного порядка в составе группы, нападения с применением силы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и попытка освобождения задержанных.

«Во время операции пострадали 29 сотрудников сил правопорядка, один сотрудник полиции был вынужден закончить дежурство досрочно», – уточнили в ведомстве.

Между тем законопроект, который вызвал протесты, был успешно принят и подписан главой государства, он вступит в силу после официальной публикации.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран.