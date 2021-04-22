Малькевич: «Армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете

Политолог: В случае с Навальным Запад повторяет сценарий голодовок Сенцова и Савченко

«Попытка приурочить митинг ко дню послания президента показывает, что вся эта кампания чувствует себя неуверенно», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев призыв сторонников Навального выйти на акцию протеста в поддержку голодающего блогера. При этом он отметил схожесть между Навальным и украинским режиссером Олегом Сенцовым, устраивавшим в тюрьме показную голодовку.

«Судя по многим публикациям, в послании главы государства будет анонсирован целый ряд социально значимых шагов. Наверняка будут озвучены действия власти по преодолению коронавирусных проблем. Наверняка будут объявлены и решения по развитию экономики, и названы социальные меры поддержки для многих россиян. Те, кто пытается каким-то образом «смазать» это мероприятие, проявляют себя, прежде всего, как люди, которые выступают против нужных для страны решений, в том числе фактически против мер социальной направленности. Я уверен, что наши избиратели, в большинстве своем, увидят этот факт», – предполагает президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«Впрочем, более-менее заметное количество людей вряд ли вообще выйдет на митинг. Мы уже видели, что все рассказы сторонников Навального о сотнях тысяч, которые собираются на акции, оказались фикцией. Когда «база данных сторонников Навального», которую собирал Фонд борьбы с коррупцией появилась на прошлой неделе в Сети, стало очевидно, что она представляет из себя просто обман. Выяснилось, что некоторые люди, помеченные как потенциальные участники протестных митингов в конкретных населенных пунктах, там вообще не проживают. Часть базы просто украдена из других источников, – полагает эксперт. – Так что, даже чтобы сделать картинку для западных телеканалов, организаторам вряд ли удастся собрать мало-мальски значимую толпу».

Организаторы митинга, в большинстве своем, уже перебрались на Запад, живут в комфорте, и теперь оттуда собираются посылать молодежь, в том числе и несовершеннолетних, на противоправные акции, подчеркивает Григорьев. «Это довольно-таки подлая тактика. Помните, как Навальный обещал всем, кто будет выходить на запрещенные митинги и нарвется на административный штраф, компенсировать эти расходы за счет выигрыша в ЕСПЧ? Но таких случаев в реальности не было, никому ничего не компенсировали», – отметил член ОП.

«Понятно, что Россия – это не Америка. Наша полиция не станет отстреливать или душить участников незаконного митинга. Но административную ответственность манифестанты могут понести, особенно, если будут перекрывать дороги. И очевидно, что молодые люди, которые все же сочтут нужным выйти на митинг в среду, вполне могут испортить себе жизнь этим правонарушением», – предупредил Григорьев.

Политолог видит явные параллели межу голодовкой Навального и отказом от приема пищи отбывавшего тогда 20-летний срок за планирование взрывов в Симферополе украинского режиссера Олега Сенцова, который вел голодовку на протяжении 145 дней. «Западные страны раскручивают стандартные шаблонные схемы, несмотря не внешнюю разницу между двумя персонажами.

Если «кинорежиссер» Сенцов собирался провести явный теракт в Крыму, то Навальный хотел политически взорвать нашу страну. Но оба они, будучи за решеткой, апеллировали к «общественному мнению», жаловались на свое здоровье адвокатам, устраивали показные голодовки.

В случае с Сенцовым – точно фейковые, поскольку этот режиссер заявлял, что голодал несколько месяцев подряд, а такое просто физически невозможно. Аналогичная история в свое время была и с Надеждой Савченко. Из этих преступников начинают лепить образы страдальцев, им начинают активно «сострадать» наши либеральные деятели в унисон с западными политиками», – говорит Григорьев.

При этом те же самые либералы или западные правительства отчего-то не выражали озабоченности по поводу здоровья заключенного Джулиана Ассанжа, здоровья политзаключенных, сидящих в украинских тюрьмах, а ведь они там подвергались явному насилию. «Ни Белый дом, ни наши «правозащитники» не пытаются узнать про здоровье американцев, посаженных в тюрьму за митинг у Капитолия. Все их «человеколюбие» сосредоточилось на Навальном, как ранее – на Сенцове. Они делают это затем, чтобы набрать очки в глазах антироссийской аудитории, которая в США и Британии традиционно велика», – заключил Григорьев.

Как сообщалось, в конце марта Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области объявил голодовку, «с требованием пустить приглашенного врача». Позднее соратники Навального, в том числе глава «штабов Навального» Леонид Волков, анонсировали на среду 21 апреля уличную акцию в поддержку блогера. Поводом для акции стали сообщения сторонников Навального о том, что его состояние здоровья в результате голодовки ухудшилось.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.

В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному, сообщил по этому поводу в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Генеральная прокуратура уже предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. МВД также призывает россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.

Тем временем соратник Навального Владимир Милов накануне акции уехал на Запад, по его версии, – чтобы не подвергать себя опасности ареста. Леонид Волков уехал из страны еще в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.