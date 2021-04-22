Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла максимума с 2003 года

Концентрация таких парниковых газов как метан (CH4) и СО2 (углекислый газ) продолжает расти несмотря на необходимость ее снижения, в 2021 году достигнуто рекордное значение содержания этих газов в атмосфере, говорится в сообщении европейской программы космического наблюдения за Землей – Copernicus.

В сообщении ученых говорится, что согласно современным научным представлениям, климат Земли меняется с гораздо большей скоростью, чем при естественном ходе событий, из-за антропогенных выбросов парниковых газов, в том числе, СО2 и СН4, передает РИА «Новости». Усилия человечества направлены на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу за счет уменьшения использования угля, нефти и газа в энергетике и транспорте. Отмечается, что именно использование ископаемого топлива является основным источником выбросов парниковых газов.

«Концентрации таких газов, как СО2 и CH4 – метан, продолжили расти и достигли максимальных ежегодных уровней, начиная с 2003 года, когда началось наблюдение», – уточняется в сообщении.

Как отмечают ученые, предварительные оценки, полученные по спутниковым данным, показывают, что концентрация CO2 в течение 2020 года увеличилась на 0,6%, а CH4 – почти на 0,8%. Наземные измерения, которые представляют собой более длинные ряды данных, также указывают на неуклонно растущую концентрацию этих газов.

Между тем, исследователи отмечают, что концентрация CO2 в атмосфере увеличивалась в 2020 году несколько более низкими темпами, чем в последние годы, в то время как CH4 увеличивался более быстрыми темпами в тот же промежуток времени. Это объясняется комбинацией эффектов. Учёные зафиксировали небольшое сокращение антропогенных выбросов во время локдаунов из-за COVID-19 на фоне увеличения потоков газов от наземных поверхностей, которые связаны с теплыми температурами и влияют на источники CO2 и CH4.

Как отмечают ученые, 2020 год стал в мире одним из трех самых теплых за историю наблюдений и пополнил ряд шести рекордно теплых годов последнего времени.

«Глобальные индикаторы показывают, что средняя температура за последние пять лет самая высокая за историю наблюдений и превышает средний показатель 1850-1900 годов», – говорится в сообщении.

Напомним, в среду старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский сообщил, что глобальная температура растет по самому худшему сценарию из-за выбросов парниковых газов, в ближайшие годы она достигнет показателей, которые отмечались на Земле 35 млн лет назад.