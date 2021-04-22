В Госдепе допустили возможность быстрой отмены санкций против Ирана

Власти Соединенных Штатов смогут быстро отменить ряд антииранских санкций в случае достижения договоренности с Тегераном по выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

Отвечая на вопрос о сроках снятия санкций с Ирана, дипломат отметил: «Мы не думаем, что это займет много времени». «Как только мы примем решение об отмене санкций, мы считаем, что сможем реализовать его относительно быстро», – передает ТАСС слова дипломата. При этом он подчеркнул необходимость достижения договоренностей с Ираном по СВПД.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Вашингтон продолжает «изучать каждое введенное ограничение» против Ирана, которое можно будет отменить, если Тегеран будет следовать ядерной сделке. По словам представителя Госдепа США, между двумя странами по-прежнему сохраняются разногласия по поводу того, какие именно рестрикции должны быть сняты в первую очередь, а также какие шаги следует принять иранским властям по СВПД. В частности, пояснил он, Вашингтон не намерен отменять рестрикции, не связанные с ядерной сделкой.

При этом дипломат подчеркнул, что в данном вопросе «нет такого понятия, как гарантии». «Это политические договоренности, в рамках которых – и это было ясно во время заключения СВПД – суверенным правом всех участников является решать, хотят ли они продолжать [свое] участие [в соглашении] или нет», – подчеркнул он, добавив, что в случае возвращения в СВПД, США «намерены действовать добросовестно». Представитель Госдепартамента также указал, что США «не собираются спешить» в деле заключения договоренности.

Ранее в Госдепе заявили о «некотором прогрессе» на переговорах по Ирану в Вене.

Напомним, 16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.