В Индии нашли новый вид коронавируса В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса 21 апреля 2021, 11:45

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 8271 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8271 новый случай коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1988, Санкт-Петербурге – 693, Московской области – 586. Всего в стране выявлено 4 727 125 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 352 873 человек, из них 9644 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 706 человек. Накануне, 20 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8164. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 107. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве 20 апреля 2021, 17:20 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин. «Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», – заявил Собянин в своем блоге. По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего. «Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», – указал градоначальник. Он предложил расширить программу, сделавшие прививку пожилые люди могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. «Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», – пояснил Собянин. По его словам, московские власти готовы обеспечить всю необходимую организационную поддержку с использованием инфраструктуры, созданной в прошлом году. Ранее сообщалось, что москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, смогут привиться от коронавируса на дому. В конце марта Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. Гинцбург назвал число вакцинированных «Спутником V» 20 апреля 2021, 20:20

Фото: Juan Ignacio Roncoroni/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10–11 млн человек, рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Вакцинировано порядка 10–11 миллионов [человек], а может быть и больше, если учесть зарубежные страны», – цитирует его слова ТАСС. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Названы преимущества вакцины от коронавируса в виде молочного напитка 20 апреля 2021, 20:37 Текст: Евгения Шестак

Разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса в виде молочного напитка по затратам на производство будет значительно дешевле других вакцин, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, в петербургском Институте экспериментальной медицины создана первая в мире кандидатная вакцина на основе бактерий. Сергеев пояснил, что в геном бактерии внедряется ген шиповидного белка коронавируса, и дальше в результате размножения на поверхности бактерии появляется новый рецептор, который представляет из себя щупальцы S-белка коронавируса, передает ТАСС. «Таким образом функционализируется бактерия, которая становится носителем информации относительно вредоносного S-белка. Важно, что раз это бактерия, то производство бактерий и вакцин на ее основе гораздо менее трудоемкое, более простое и дешевое, чем производство других вакцин», – сказал глава РАН. Он отметил, что бактерия, на основе которой продемонстрировано действие такой вакцины, идентична с теми, которые используется при производстве обычных кисломолочных продуктов. Ученые в ходе исследований на лабораторных животных уже доказали иммуногенность такой вакцины, добавил Сергеев. «Судя по интересу инвестора, с которым сейчас институт заключает инвестиционное соглашение, по-видимому, у этой вакцины может быть очень интересное будущее именно благодаря тому, что ее легко потреблять в виде молочного напитка, а производство ее гораздо дешевле, чем всех других вакцин», – пояснил он. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Аргентина начала производство «Спутника V» 20 апреля 2021, 20:01 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Аргентине, произведенный в стране препарат может быть экспортирован в другие страны Центральной и Латинской Америки, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. По данным РФПИ, полномасштабное производство «Спутник V» в Аргентине начнется в июне. «Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки», - уточнили в фонде. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил: «Мы очень рады возможности производить вакцину «Спутник V» в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке». В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины «Спутник V» и стала вакцинировать население российским препаратом. «Сегодня мы рады объявить о том, что Аргентина также стала первым государством региона, где начато производство «Спутник V» благодаря партнерству между РФПИ и Laboratorios Richmond. «Спутник V» одобрен более чем в 10 странах Латинской и Центральной Америки, и производство в Аргентине позволит осуществить поставки другим нашим партнерам», – подчеркнул он. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. В посольстве Египта рассказали о скором возобновлении авиасообщения с Россией 20 апреля 2021, 16:19 Текст: Елизавета Булкина

Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады вскоре возобновится, однако точной даты пока нет, заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз. «В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», – передает его слова РИА «Новости».



Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно. Дети в России из-за пандемии разучились понимать причины эмоций 20 апреля 2021, 22:06 Текст: Елена Мирошниченко

За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. «У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, - понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план. Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса. Австрия отказалась регистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС 21 апреля 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Австрия не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет дожидаться результатов проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил новый австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн. «Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата. По словам министра, объем имеющихся данных о препарате «пока немного скудный». «Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», – заявил Мюкштайн в эфире телеканал ORF-2. «Для меня важно, чтобы каждый австриец знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина», – сказал министр, добавив, что не знает подробностей, как выглядит будущий договор с Россией о приобретении «Спутника V». Напомним, в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», применять которую планируется после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств. 10 апреля канцлер Австрии объявил о завершении переговоров с Россией о приобретении «Спутника V». Ранее Курц заявлял, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Европейский регулятор подтвердил связь тромбоза с вакциной Johnson&Johnson 20 апреля 2021, 18:42 Текст: Абдулла Шакиров

Тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). «Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen», – передает ТАСС заявление европейского регулятора. В EMA не стали выделять специфические риски от использования вакцины. При этом в агентстве подчеркнули, что преимущества препарата превышают риски от его применения. Глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США Питер Маркс сообщал, что причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов. Ранее в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов. Гинцбург рассказал о передаче иммунитета к COVID-19 от привитой матери новорожденному 20 апреля 2021, 21:45 Текст: Ксения Панькова

Новорожденный ребенок получает с молоком привитой от коронавируса матери антитела к COVID-19 и приобретет иммунитет на шесть-восемь месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери», – сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС. Ранее Гинцбург сообщил, что определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту. Напомним, в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, в Японии мать передала иммунитет к COVID-19 новорожденному. Гинцбург: 70% россиян будут привиты от коронавируса к ноябрю 20 апреля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

В России привьют около 70% населения от коронавируса к ноябрю текущего года, заявил в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата, допустим «Спутник V», то в течение года все производственные мощности Соединенных Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата. Чудес не бывает. Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения», – цитирует его ТАСС. Также он уточнил, что вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Ранее Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. ВОЗ заявила, что некоторые мутации COVID невосприимчивы к вакцинам 20 апреля 2021, 14:26 Текст: Ксения Панькова

Некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам от коронавируса, заявили в офисе ВОЗ в России. По данным оценки Европейского бюро ВОЗ, научные данные свидетельствуют о том, что некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин, передает РИА «Новости». В организации добавили, что во всех странах необходимо снизить передачу вируса, «поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер». «В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи инфекции на местном уровне. Европейское бюро ВОЗ получает отчеты о том, что варианты вируса, вызывающие озабоченность, продолжают распространяться по Европе, и мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии», – заявили в ВОЗ. Как отметили в организации, хотя текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые варианты распространяются быстрее, нельзя забывать, что сам по себе коронавирус уже является серьезным заболеванием, и необходимо применять все необходимые меры для контроля его распространения. Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что для создания вакцины от новых мутаций коронавируса нужно не более двух месяцев. Ученый назвал условие для сдерживания британского штамма COVID-19 в России 20 апреля 2021, 18:01 Текст: Абдулла Шакиров

Сдерживание британского штамма коронавируса требует выработки порядка 80% коллективного иммунитета, рассказал ученый-вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия 24». «[Британский штамм] более заразный, и для того чтобы сдерживать его, нужно уже не 60-70%, а, скажем, порядка 80% коллективного иммунитета», – передает слова ученого ТАСС. По словам Лукашева, многие регионы России уже почти достигли коллективного иммунитета. Он отметил, что пока ситуация с распространением коронавируса в стране стабильная, гражданам необходимо вакцинироваться. Напомним, британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В России было выявлено менее 200 случаев заболевания этой формой коронавируса. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что необходимый для снятия ограничений уровень коллективного иммунитета – 60%. Он может выработаться в стране к августу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса. Россияне стали меньше бояться коронавируса 20 апреля 2021, 18:47 Текст: Алексей Дегтярев

Жители России начали воспринимать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как подходящую к завершению, боязнь подхватить заболевание снизилась вдвое, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Крайне противоречивое состояние нашего общества. Cегодня преобладающим является ощущение оптимизма, а с другой стороны – ощущение нестабильности. Порядка 60% декларируют как ощущение нестабильности, так и оптимизма. О чем это говорит? С одной стороны – о конфликтности ситуации, с другой стороны, определяет то состояние, в котором общество и находится, как мы переживаем пандемию. Мы можем говорить о том, что ситуация пандемии в массовом сознании в оценках россиян завершается», – цитирует Мамонова РИА «Новости». По его данным, на текущий момент 27% опрошенных отметили, что вероятность инфицирования коронавирусом скорее маловероятна, противоположное мнение разделяют всего 11% респондентов. Россияне, по словам Мамонова, не просто «смирились, а пережили» этот период. В конце 2020 года ситуация была обратная. «Сегодня мы отчетливо фиксируем смену повестки общественных настроений. Если еще два-три месяца назад тема ковида преобладала, сейчас ключевые темы, которые выходят на первый план, – это темы, различные аспекты социально-экономические в стране... Показательны ответы на вопросы – чего люди опасаются? Опасаются потери работы, дохода (52%), болезни родственников или заражения коронавирусом опасаются 36%. Если до января россияне приоритетно опасались ковида, то начиная с января приоритетно опасаются работы и дохода», – указал он. В опросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%. Ранее во ВЦИОМ сообщили, что больше половины россиян планируют провести майские праздники дома, 34% намерены поехать на дачи. В оперштабе заявили об отсутствии решения по перелетам в Египет 20 апреля 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно, заявили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. «В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято – о нем будет сообщено дополнительно», – отметили в штабе, передает РИА «Новости». Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время. Напомним, 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновить в ближайшее время. Авиакомпаниям выплатят компенсацию за ограничение полетов в Турцию 20 апреля 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Российские авиакомпании могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию, сообщили в пресс-службе Минтранса. «Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее сообщалось, что с 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.