Тиньков рассказал о стоимости лечения от лейкемии

Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о стоимости своего лечения от лейкемии: в Германии он заплатил 120 тыс. евро, а в Великобритании дороже – одна пересадка костного мозга стоила около 100 тыс. фунтов.

Тиньков рассказал в документальном фильме «Олег Тиньков – новая кровь» на «Первом канале», что счет за лечение в Берлине составил 120 тыс. евро, и, на его взгляд, это не дорого. В эту стоимость вошли «три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями», передает РИА «Новости».

В Лондоне пересадка костного мозга обошлась ему в 100 тыс. фунтов, там «в два раза дороже чем в Берлине все». При этом «в Германии это бесплатно для жителей Германии».

По его словам, в самом начале болезни он не хотел лечиться и не верил в словам врача, что он может умереть через несколько недель.

«Я говорю: «Нет, не хочу делать химию, потому что ну, это бред, может как-то по-другому, может, я излечусь, я здоровый. (...) Ну, тогда я и лечиться не буду (...) я такую жизнь прожил, там денег заработал столько, дай бог каждому, покорил все бизнес-вершины, три разных бизнеса совершенно разных, во всех я преуспел», – рассказал бизнесмен.

Убедить его начать лечение смогла жена: «Быстро лечиться, все будет ок, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться».

Ранее Тиньков сообщил, что через 100 дней после пересадки костного мозга чувствует себя приемлемо.