Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга

Основатель TCS Group Holding бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что через 100 дней после пересадки костного мозга чувствует себя приемлемо.

«Плюс 100 дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди еще важные 100 дней, как говорят врачи... Самочувствие – ок, но гемоглобин 80, так как меняется группа крови с В на А+, как у донора», – сообщил Тиньков в своем Instagram.

В марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия. В июне бизнесмен сообщил, что после лечения лейкемии у него началась ремиссия, но он решился сделать пересадку костного мозга.