Нарышкин заявил о курировании США влиятельных милитаристских сил в Японии

Призывы отдельных влиятельных сил внутри Японии к более агрессивному внешнеполитическому курсу под патронатом США не способствуют стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на международном круглом столе, приуроченном к 75-летию начала Токийского процесса.

Он отметил, что совместное осмысление истории служит сегодня фундаментом двусторонних отношений. «К сожалению, подлинное раскаяние в преступлениях, совершенных милитаристами в период Второй мировой войны, еще не стало органической частью политической культуры официального Токио. По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал Нарышкин, передает ТАСС.

В то же время звучат «и другие, более мудрые голоса», отметил он. Нарышкин также подчеркнул, что Россия традиционно рассматривает Японию как важного партнера в АТР, ориентированного на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах.

Истоки японского милитаризма, отметил Нарышкин, надлежит искать не в культурных традициях этой страны, которым свойственны и гуманизм, и сострадание. «Я это сам почувствовал, имел счастье и честь в течение пяти или шести лет возглавлять совместный оргкомитет фестиваля российской культуры в Японии. Много встречался с японскими руководителями, с японцами, почувствовал, насколько это тонкий и глубокий народ», – рассказал он.

По его мнению, японский милитаризм исходит из атмосферы соперничества колониальных держав, интересы которых столкнулись в Юго-Восточной Азии в середине и во второй половине 20 века. «Открытие японского рынка для иностранного капитала произошло в буквальном смысле под дулами американских канониров. Страна тяжело пережила это унижение, сделав ставку на модернизацию национальных вооруженных сил», – пояснил председатель Российского исторического общества.