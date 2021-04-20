Найден купивший пиво разбившимся в Ростовской области подросткам

Установлен купивший алкоголь подросткам в Ростовской области мужчина, после чего они разбились в ДТП, заявил источник в правоохранительных органах региона.

«Установлено, что около 18.30 вечера 17 апреля мужчина 1999 года рождения купил в магазине «Пятерочка» четыре бутылки пива по 1,5 литра, которые отдал подросткам», – сообщил собеседник РИА «Новости».

По его словам, он купил алкоголь по просьбе одной из девушек. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», по ней ему грозит штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Напомним, в Ростовской области автомобиль под управлением 14-летнего подростка врезался в дерево, пять человек погибли. В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации. В региональном ГИБДД уточняли, что все пятеро погибших были подростками 13-15 лет.

Позже стало известно, что разбившиеся в ДТП подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.